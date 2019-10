Se preparan por la revancha en alianzas

QUE VA POR LA REVANCHA.- Dicen los que saben de cuestiones polakas de la serranía con tintes históricos, que Toñín Ronquillín aliado del ex candidato perdedor presidencial Ricardo Canayín, y admirador de Chonte Fox, va por la revancha. Quien quita y logra recuperar lo perdido, perdón, lo invertido, en la pasada campaña electoral del 18. Ya anda el veterinario del “Trampero”, armando su equipazo de colaboradores, sin perder de vista a “la rata de 5 patas” u “hocico de serrucho”, alias Chemo Pompa que despelucó, dejando pelones los montes del ejido de Papajichi, Rocheachi, Tatawichi y otros más donde impartió clases de como talar pinos lo más rápido posible. ¿Volverá a ser su estratega electoral don Toñín?

SUSPIRANDO POR EL TIEMPO PODRIDO.- Hasta estos días, los ardidos que perdieron la doble presidencia nacional y municipal en 2018, se han convertido en buscadores “del tiempo podrido” –suspiran porque regresen las políticas neoliberales panprianistas-, y a la vez quieren viajar “al corazón de la bestia” donde habita la corrupción, el desfalco y al robo en despoblado de donde muchos se hicieron millonarios con programas agropecuarios del gobierno. Hasta el momento, opositores al obradorismo, no les han funcionado sus desesperados ataques contra la 4T. “El más reciente despropósito rechinante ha sido la acrítica -más bien humorística y cínica-, rehabilitación panista de Vicente Fox Quesada como su propuesta de salvación nacional. Y, según eso, la formación de un frente multipartidista para “darle en la madre a la Cuarta Transformación”, es decir, para usar palabras coloquiales populares: “darle en la madre al pueblo mexicano”, como lo hizo Chonte Fox cuando fue un presidente traidor y servil al imperio de Estados Unidos.

SUSPIRANTES AZULES.- Ya se barajan algunas cartas en el juego de los “suspirantes al hueso a roer” a la alcaldía de Wachochi. Ven como salvador para sacar del bache al PAN, en declive y desprestigiado, baches tipo carretera Nonoava-Norogachi y anexas, a El Naranjo, Everardo Quintana, quien no pierde evento oficial alguno de los tres niveles de gobierno –aunque no lo inviten- para aparecer en los reflectores y proyectarse en la escena política serrana. El ex rector de la UPNCH, hoy flamante director/enlace de los Servicios Regionales de los SEECH, es, según esto, la carta electoral del desgobernador y golfista Corral Jurado, para “sacar al buey de la barranca” ya que le dio la bendición con el puesto en educación, y desde ahí, programarse para entrarle al ruedo, si es que los magníficos fifís azulejos caciques, lo dejan.

CONTRA EL CACIQUISMO.- No todo está perdido. Poco a poco se irán despojando de la herencia negativa y reaccionaria las nuevas generaciones de políticos. Por el PRI local, donde, para tirios y troyanos, no todo está perdido ni echado a perder, pues los mismos cambios históricos les están abriendo los ojos para tomar conciencia al tren del cambio. En las filas priistas ya no tienen influencia los viejos caciques que durante años mangonearon las riendas del tricolor para imponer sus intereses personales y de grupos caciquiles que se olvidaron de preparar a nuevos cuadros políticos. Siempre se impusieron en puestos de elección popular. Casos Mayelo Díaz, Mayra Díaz, Jelipillón Díaz, el ex sindico Ratón Vaquero, don Gumaro, entre otros que se oponen y critican a la 4T.

SUENA PABLO MORENO.- Desde tiempo atrás se apostó por la participación de los jóvenes en política y su ascenso a puestos administrativos, y no los mismos de siempre que ya olían a tufo carranclán que querían ocupar diputaciones, presidentes municipales, delegaciones, sino por el otrora partido aplanadora por cualquier otro partido, saltando como chapulines ambiciosos y soberbios. La juventud está tomando conciencia política de la realidad social del Municipio.

No todo está podrido en el tricolor serrano, aunque quedan lastres, herencia de pasadas administraciones prianistas que deben combatirse y superase. Subirse al tren en marcha que está cambiando y transformando poco a poco al país, las estructuras del gobierno que se atascaron en la corrupción. Uno de los nombres posibles a ser candidato a la alcaldía, es Pablo Moreno, ex director de Obras Públicas del Municipio y alcalde suplente de Hugo Aguirre cuando se lanzó a candidato a la presidencia municipal.

[email protected] PRESENTES, MENOS UNA.- En el trascendental evento presidencial en el IMSS-Bienestar de Wachochi, Hospital Rural No. 26, asistieron [email protected] [email protected] directores, funcionarios y regidores del H. Ayuntamiento encabezado por el alcalde Hugo Aguirre, así como [email protected] funcionarios del gobierno estatal y federal, medio escondidos -Pety Guerrero y Víctor Quintana-, menos la síndico/procurador, Adilene González, hija del maestro y ex funcionario municipal, Juan “Atocho” González, lo cual fue catalogado como negativa. En el acto presidencial de la 4T, estuvieron en primera fila el gobernador indígena, Ernesto Yáñez Amaya y la segunda Siriame, Edith Palma Ontiveros, quienes entregaron el Bastón de Mando a AMLO.

MAL PARO.- Por cierto, aprovechando el tema, en el Departamento de Comunicación Social del Municipio a cargo del fotógrafo Daniel Villalobos, algunas empleadas le están quedando mal, o lo están haciendo quedar mal con la prensa local, pues ni siquiera los recados le pasan; se les olvida transmitir los mensajes como si tuvieran mucho de trabajo. Varios trabajos que deben hacer las empleadas de comunicación, los tiene que hacer o rehacer el director. Dichas burócratas por lo regular se la pasan sentadas en la oficina chateando en su celular, imaginamos que ha de ser más importante que su jale.

¿QUE HACE LA SÍNDICO? Es la interrogante del “pipul”. Si se cuestionó a [email protected] regidores, por qué no a la funcionaria electa por voto popular. La cuestión es que la ex funcionaria de Turismo del Municipio, Adilene González Fontes, se comenta, se ha distanciado del equipo original que la apoyó para llegar al puesto que hoy detenta y disfruta del jugoso sueldo que percibe, casi el doble que un regidor. La pregunta es ¿los desquita? ¿Está haciendo su trabajo como vigilante de los recursos que se invierten en la administración municipal en obra pública?

LA SÍNDICO II.- La ciudadanía serrana no conoce de sus actividades laborales. Sólo se ve en los actos oficiales para la foto, sin que hasta la fecha haya dado un informe serio y oficial de sus labores. Por si fuera poco, no tiene la cortesía de llamar para avisar que no asistirá a las reuniones a las cuales se compromete, mostrando soberbia e inmadurez política y diplomacia. Está bien que sí, pero no es para tanto, además trascendió que últimamente tiene más acercamientos con la “cacica” Mayra Díaz, otra ex priyista como Chuy Velázquez más corralista como cesarduardista lo fue. Posiblemente la joven síndico pida asesoramiento y consejos para su desempeño que se desconoce.

Se observa escaso desempeño como funcionaria pública para lo que gana. Tal vez se le subió la soberbia.