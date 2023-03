¿Se puede hacer redadas contra los migrantes?

El trágico incendio en la estancia o estación migratoria de Ciudad Juárez la noche del lunes 27 de marzo de 2023, donde perdieron la vida 39 migrantes de distintas nacionalidades, ya es investigada por la Fiscalía General de la República para determinar las responsabilidades penales, existiendo alrededor múltiples interrogantes las cuales tendrán que esclarecer dichas autoridades investigadoras sobre el actuar de la autoridad migratoria.

A la par, existe una pregunta que fue hecha por distintos reporteros en la conferencia de prensa rendida el día miércoles por la tarde, por la Secretaria de Seguridad Ciudadana del país Rosa Icela Rodríguez en la Ciudad de México y que tiene que ver con lo sucedido horas antes de la tragedia, en una acción desplegada por Migración y la policía municipal, el mismo día lunes, y que algunos señalan (aún sin confirmarse), que fue parte de las protestas de los migrantes venezolanos que terminó en el fatal incendio y que se ha señalado como “redada”.

Entonces ¿se pueden hacer redadas contra los migrantes? Para responder primero hay que determinar el término redada. Redada es una operación policial consistente en apresar de una vez a un grupo de personas y/o acción policiaca para atrapar delincuentes (Diccionario de la Real Academia Española y Diccionario del Español de México). De esto tenemos que según la legislación migratoria mexicana, concretamente la Ley de Migración y el Reglamento de Migración, establecen el procedimiento respectivo para la “Revisión de Migrantes”. La Ley de Migración, en su artículo 97 señala “Además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidos, el Instituto podrá llevar a cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros. La orden por la que se disponga la revisión migratoria deberá estar fundada y motivada; ser expedida por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado para la realización de la misma; la duración de la revisión y la zona geográfica o el lugar en el que se efectuará”.

Por su parte, el Reglamento de Migración en su numeral 3 fracción XXV define en mismos términos a la Revisión migratoria y el procedimiento a seguir para la “Revisión Migratorias”, y señala: “195. El personal del Instituto que realice las visitas de verificación o revisiones migratorias deberá contar con oficio de comisión, así como con la orden de verificación o de revisión respectiva, según corresponda. Ambos documentos deberán ser emitidos por la autoridad migratoria competente y deberán estar debidamente fundados y motivados. “Artículo 196. Para el desahogo de las visitas de verificación y revisiones migratorias, la autoridad migratoria competente podrá solicitar la colaboración de otras autoridades, cuando exista la presunción de un riesgo respecto de la integridad de las personas extranjeras o del personal migratorio que actúe en la realización de dichas diligencias.”

De esto se advierte que en estricto sentido no están permitidas las redadas en México, es decir la acción de apresar/atrapar/privar de su libertad a migrantes por policías, de cualquier índole, ya que establece que sólo la autoridad migratoria podrá hacer la revisión migratoria y sólo como apoyo solicitar la intervención de la autoridad policiaca “para preservar la integridad de las personas extranjeras y/o el personal de migración”, siendo la Policía Federal, ahora Guardia Nacional (artículo 81 de la Ley donde señala que la Policía Federal actuará en auxilio y coordinación con el Instituto), por lo que entonces al permitirle a la autoridad policiaca apoyar la intervención en una orden de revisión, en amplio sentido, esto puede ser interpretado como una redada. Lo que sí es un hecho es que la política migratoria de México, al menos en este Gobierno Federal no ha sido el de redadas, ya que como vimos está identificado como acción policiaca contra delincuentes y por ello nunca se había visto una acción así en nuestra ciudad, por lo que se tendrá que justificar y revisar la actuación de las autoridades, ya que la justificación no puede ser el que “molestaran” a los automovilistas y peatones en los cruceros, ya que en todo caso la policía municipal debió ejercer su facultad de resguardar el orden, a partir de denuncias en concreto, y proceder, en el caso que lo ameritara, al arresto por la falta administrativa correspondiente, fundada y motivadamente, apegado a derecho, y sólo de los responsables, para evitar la estigma y con ello la generalización en el actuar de la autoridad policiaca y más aún, evitar la discriminación y condena social, lo cual es una responsabilidad y obligación de todas las autoridades.

Por lo pronto, por respeto a los deudos de los migrantes esperemos pronto respuestas de las autoridades correspondientes y sanción a los responsables de tan lamentable tragedia de nuestros hermanos migrantes. EPD todos ellos, pronta resignación a sus deudos y que se recuperen satisfactoriamente los lesionados, un abrazo a sus seres queridos.