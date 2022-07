Esta semana seré muy, muy breve y tratare de un tema cercano y lejano, tan cercano como lo sucedido el 1 de julio del 2022 cuando en la conmemoración de su victoria, obtenida el 1 d julio de 2018 el entonces presidente electo y hoy primer mandatario de la República Mexicana, obtuvo el poder que aun detenta y lo mejor, ejerce tal y como ese día lo probo al cumplir lo que se había propuesto, Construir la fase I de la Refinería Olmeca ubicada en Dos Bocas en el municipio de Paraíso Tabasco.

Así sin más diré que se voló la barda y si alguien me dice: ¿cuál barda? partiendo del supuesto que no supiera le diré el sentido de la expresión que textualmente se define como; "Volar la barda o volarse la barda es hacer una gran jugada, una gran acción. Es una expresión que se toma del juego de béisbol, en donde volarse la barda es pegar un jonrón, y esto es que el bateador golpea tan fuerte la pelota que la manda fuera del campo de juego, el cual está delimitado por una barda"

Y sabiendo que al presidente le encanta el beis bol, uso esta frase deliberadamente para indicar que logró su objetivo y rebaso otra barda que vale la pena recordar con esta fecha, la que en el predio el pueblo: Atitalaquia, Hidalgo, había sido elegido para construir la primera refinería mexicana en 30 años. Era el 14 de abril 2009. El entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles hijo, informó que el complejo sería instalado en esa comunidad rural en el centro del país.

La obra prometía cambiar la vida del pueblo, que depende sobre todo de la siembra de maíz, frijol, alfalfa y cebada.

Durante los siguientes seis años -el tiempo estimado para construirlo- se esperaba una inversión mayor a US$9.000 millones.

A los vecinos se les ofreció empleo y oportunidades de negocios para casi todos.

Fue un sueño. Siete años después, del magno proyecto sólo se construyó un muro para cercar las 700 hectáreas donde se instalaría.

La zona que eran cultivos agrícolas está abandonada, prácticamente sin vigilancia. Los empleos prometidos en Pemex y en la construcción de la refinería, llamada Bicentenario, no llegaron.

Ahora muchos de los 520 campesinos que vendieron sus tierras están peor que antes, declaro a BBC Mundo Enrique Flores Hernández, vecino del pueblo.

"Las tierras se vendieron, trabajo no hubo como se prometió. Era la esperanza de la gente pero todo se quedó en el camino".

"Fue un engaño para nosotros, independientemente de que se pagaron las tierras, moralmente había un compromiso de que iba a haber empleo para los campesinos. Por eso la gente está molesta".

Cambio de planes"

Desde el 18 de marzo de 2008, cuando el expresidente Felipe Calderón anunció los planes para construir una nueva refinería, el plan fue severamente criticado.

Muchos cuestionaron la utilidad de producir gasolina y diésel (gasóleo)en el país a un costo mayor al del mercado internacional.

Según el gobierno el objetivo era reducir la importación de gasolina, estimada en unos 350.000 barriles diarios.

13 años después de que lo realizado por Felipe Calderón quedo en la construcción solo de una barda, que demarcaba las 700 hectáreas compradas al gobierno de Hidalgo, extensión prevista para la refinería, claro que el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue...

MÁS ALLÁ DE LA BARDA.

Deben citarse también aquí esta fase de la obra fue coordinada bajo la dirección de Rocio Nahle la actual secretaria de Energía del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador quien encargo la obra a la oriunda de Rio Grande Zacatecas quien ha dado más que muestras de amor y servicio a México al lograr hacer posible bajo su dirección lo que está a la vista que para muchos es un gran logro por saber lo que implica realizar esta tarea.

Aquí me permito un contraste para los que dudan que hay diferencia con la administración de Calderón, por si lo de la barda V.S. primera fase de una refinería en operación, no fuese suficiente hablare también de su secretaria de energía Georgina Kessel quien sin el mayor pudor ético paso de tal puesto a desempeñarse como consejera externa independiente para Iberdrola.

Ni que decir de la información privilegiada , caso similar del expresidente Ernesto Zedillo con los corporativos ferrocarrileros norteamericanos a los que vendió los derecho de vía en México después de desmantelar a los Ferrocarriles Nacionales de México incorporándose al término de su mandato a su Consejo Directivo ¿cómo ven? (pero otro día hablamos de esa historia)

UNA OBLIGADA REFLEXION

Veo los embates contra el presidente, que madruga y trabaja, llegar de las cúpulas de los llamados intelectuales orgánicos por cierto muchos de ellos, maiceados a placer por Carlos Salinas ejemplo clásico Héctor Aguilar Camín, de los detractores del poder como operan Beatriz Pagés Rebollar , Carlos Alazraky y Javier Lozano Alarcón quienes con infundios sobe el AIFA como receptor de migrantes venezolanos indocumentados, tratan de demeritar y denostar la otra obra del gobierno Lópezobradorista y para no dejar fuera de lo actual a un personaje por decir lo menos tan controvertido por su cercanía al poder Corralista y silencioso e incluso denostado por los indígenas del inexistente San Elías a los que se argumentaba él y una funcionaria, activista seudoecologista (como l@s que hablan de ecocidio sin saber) les escamotearon recursos del aeropuerto de Creel, en ese mismo quinquenio y ahora sardónico porque "los abrazos no le alcanzan para cubrirse los balazos" nos trata de acicatear un dolor que de origen ya es de todos.

A todos ellos y a quienes deseen leerlas y les sean de provecho. Deseo compartirles estas frases sobre la envidia y SAQUE CADA CUAL SU CONCLUSIÓN.

La envidia es el adversario de los más afortunados.

Una frase pronunciada hace casi 2000 años por Epícteto, que sigue siendo plenamente vigente.

En cuanto nace la virtud, nace contra ella la envidia, y antes perderá el cuerpo su sombra que la virtud su envidia. (Leonardo Da Vinci)

La fuerza de tu envidia es la velocidad de mi progreso.

Una frase que pueden dedicarle a quien estimen sienta o les tenga envidia por las acciones que realizan.

COROLARIO

Pocos hombres dicen una cosa desde el poder. Fijan una meta y la cumplen, solo por eso tomé hoy el tiempo de hablar del logro que ha realizado este 1 de julio del 2022 EL Presidente Andrés Manuel López Obrador AL VOLARSE LA BARDA CONSTRUYENDO EN UN TIEMPO TAN CONTROVERSIAL UNA REFINERÍA DESPUÉS DEL DESMANTELAMIENTO INICIADO POR SALINAS Y DE QUE HACE 43 AÑOS NO OBSTANTE LO NECESARIAS QUE SON PARA MÉXICO O NADIE LO LOGRARA, es por eso que aun refrendo a él en su cuarto años de gobierno mi voto de confianza por su trabajo y el de su equipo.

ADELANTE