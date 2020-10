Secretario de la 4T presidirá órgano capitalista neoliberal

En la 4T navegan con dos banderas, hablan horrores del neo liberalismo y los conservadores, señalan a empresarios de corruptos, sin presentar pruebas, pero se sirve de ellos el presidente a través de un grupito de “maiceados” empresarios que maneja Carlos Salazar Lomelín, para anunciar unas supuestas inversiones, que no superan el 1% del PIB, y sólo el 50% se concretarían, cuando se necesita es mucha más inversión, pero sobre todo, dejar de atacar a empresas, y que haya certeza jurídica, que genere confianza y mayor crecimiento económico.

Culpan al capitalismo los males del pasado, pero ni por error consideran la política regresiva y centralista del presidente López. Señalan al Banco Mundial y al FMI, como instrumentos del imperio capitalista neoliberal, materializado en los monopolios y oligopolios industriales y financieros, en las grandes transnacionales. Pero que tal; ahora, el secretario de Hacienda Arturo Herrera, se sentará a la mesa junto a personajes tan siniestros en la junta de gobernadores del Banco Mundial.

Según el BM y el FMI, para explotar, desarrollar y extender las ventajas del comercio internacional, se requiere que la movilización de las mercancías y capitales entre los países no estén sujetos a restricciones o proteccionismos comerciales, ni tampoco a prácticas cambiarias discrecionales o desleales. ¿Qué va a estar haciendo ahí Arturo Herrera, pues la política económica de México es contraria a la ideología del BM, con la sobreprotección de los monopolios como PEMEX Y CFE?

Todas las economías en el mundo cayeron por la pandemia, menos China que, por ser autoritarita, tomó el control de la emergencia sanitaria y rápidamente se recuperaron. Están fortalecidos y listos para endeudar a los demás países, ofrecer “ayuda” económica y en especie por la pandemia, explotar su riqueza, hacer grandes inversiones y acumular así más poder económico para el control político.

La riqueza de Venezuela no alcanzó para llevar el socialismo del siglo XXI a América Latina. Hoy le corresponde a China esa función, intervenir en los demás países, para el control político y económico en el mundo.

China, obtiene dólares a través de sus exportaciones a los Estados Unidos, e invierte dichos ingresos en bonos del tesoro estadounidense, convirtiéndose así, en el principal acreedor de los Estados Unidos con una gigantesca deuda de 1.12 billones de dólares en bonos del tesoro, al 2019.

A largo plazo, China pretende que el yuan tome el papel del dólar americano como moneda universal; al devaluar su moneda, sus exportaciones se abaratan, satisfaciendo el apetito de los norteamericanos por productos baratos, inundando su mercado

China ha liderado en la economía global por décadas, pero hoy su activismo financiero global es de una superpotencia. Es su plan Marshall para someter al mundo. La influencia de China ha ido creciendo en el Banco Mundial, con el nombramiento de chinos en cargos de alto nivel, e influencia en el poder de voto. También influye en el Banco Mundial al ser prestamista alternativo para países en desarrollo.

Según información del New York Times, al año 2015, el Banco de desarrollo estatal de China ya superaba al Banco Mundial en créditos internacionales. Han forjado una institución con fondos internacionales para financiar diversidad de proyectos como transporte e infraestructura con el apoyo de 57 países, incluyendo varios de los aliados más cercanos de Estados Unidos, a pesar de la oposición del otrora gobierno de Obama. Fuente: NYT.

“Estamos tratando de remplazar al imperialismo estadounidense con el imperialismo chino”, dijo Alberto Acosta, quien fue ministro de energía del presidente Correa durante su primer periodo.

Economistas del Banco Mundial advirtieron que, a México le podría tomar más de tres años recuperar el PIB pre pandemia, si no se elimina la incertidumbre política respecto a la inversión privada, incluido el sector energético. Además, ven un mayor riesgo en (Pemex) “El barril sin fondo” necesitará mayor alivio de sus obligaciones tributarias y transferencias de presupuesto. Es decir: nos costará aún más a los mexicanos mantener ese monumento al dispendio y la corrupción.

En este régimen decidieron no apoyar a pequeños y medianos comerciantes, y trabajadores informales, en la contingencia sanitaria para no endeudarse, empero sí recibieron un empréstito del BM, aprobado el 19 de mayo del presente por 1,000 millones de dólares, y está etiquetado como: “relacionado con acciones de política pública que forman parte del financiamiento general y no van ligados a ninguna actividad en específico”. Es decir, para uso discrecional: programas sociales, al Ejército, Dos Bocas o Tren Maya, pero nada en apoyo a Covid-19. EL ECONOMISTA. Nota de Yolanda Morales. 07/06/2020.

