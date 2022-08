Sectas (casi satánicas)

Pensé en todo: en los comunistas que forman cuadros desde la infancia, la publicidad aspiracional, la compra de votos, la coerción, la caída del sistema, la réplica de casillas y algoritmos maliciosos y lo de siempre, porros bien armados. Pero la verdad estuvo ante mis ojos sin que la viera.

Tengo una licenciatura en ciencias de la comunicación, una especialidad en desarrollo organizacional (con su respectiva cédula profesional) un diplomado de la UNAM y una maestría en investigación, aprendí a reconstruir hechos y actos por detalles tan simples como un llavero, así construye un personaje un narrador, se cómo te quiere ver un interlocutor para decirle que sí, se cómo mentir diciendo la verdad, pero eso no me interesa, yo escribo poesía, me defino teísta y madre de familia. Ejercer el poder sobre otros, me resulta aversivo, prefiero ejercer mi libertad y no hay nada tan antitético como libertad y poder.

La primera vez que me topé con una víctima del coaching ni siquiera lo noté, para mí el coaching era algo que le ocurría a personas muy raras y lejos de la realidad. Fue así, pregunté en Facebook quien conocía proyectos de género en las universidades para que maestras y alumnas pudieran empatar maternidad y estudios, rápidamente una niña de una universidad privada de Monterrey, amos y señores del coaching, me dijo que en su escuela tenían sala-lactario y una serie de documentos interesantes, le pedí los link y le dije que después los revisaría y compararía, insistió en que era lo mejor y el lactario lo máximo, le dije que los lactarios habían presentado problemas como el traslado de la madre o el bebé, pero que seguiría informándome al respecto, entonces empecé a recibir mensajes muy amenazadores de ella y sus compañeras de universidad, exigiéndome que aceptara públicamente que su escuela tenía el mejor programa de inclusión de género del país. La borré de amistades y eché tierra al asunto, donde quiera hay extremistas, no sabía entonces que esa universidad de Monterrey tenía programas de coaching para que el alumno construyera toda su identidad en torno a la institución. Para quien escribe, la personalidad humana es demasiado diversa para estar referida a una sola institución, por más que esta institución sea encomiable.

Luego empecé a revisar el equipo de trabajo de Javier Corral y algunas figuras de Morena, me llamaba la atención como tan grandísimos don nadie primos de ninguno estaban siempre empleados en grandes empresas y con grandes sueldos, bueno son las reglas de las sectas coaching y su convencimiento coercitivo, no quiero ofender a nadie, no tiene que ver con los individuos que llegan a estos grupos, incluso con las instituciones que de buena fe creen que estos modelos coaching son benignos, el problema es que coach significa entrenar, pero en los principios de toda empresa coaching se hace hincapié en dirigir, liderar, llevar a la meta, es decir que la gente no entrena, la gente es llevada hacia un objetivo empresarial específico y ajeno.

Como en las antiguas logias, usted como miembro de un grupo coaching sólo compra y vende con la gente de su grupo, eso garantiza el ingreso, sólo contrata gente de su grupo coaching, sólo tiene fiestas con su grupo coaching y sí, también sus parejas sexuales estarán en el grupo coaching. Estos grupos hacen que el Opus Dei, los masones y Sergio Andrade se vean ingenuos.

Es frecuente que se acerquen a gente desesperada, o con algún problema emocional y -sin ser psicólogos o psiquiatras- ofrecen que en un fin de semana van a arreglar lo que en terapia y/o tratamiento con fármacos se lleva años. Son peor que las empresas multinivel de productos nutritivos, porque al menos usted se lleva su barra de granola. En estos grupos se vende la idea de bienestar y supremacismo, usted paga una por el primer curso donde le van a decir que dejé atrás sus limitaciones, luego ya libre de limitaciones embauca a otros tantos y esos a otros tantos, y lo que han comprado tiene precios que varían desde los $12,000.00 a los $120,000.00, es un montón de aire, compraron la idea de que pueden hacer cualquier cosa, y créame, harán cualquier cosa que les pidan hacer.

Por eso los miembros de estas sectas coaching (hay para todos los gustos, ventas, política, magia, feminismo, psicologismo, coaching contra la corrupción) son el nuevo ejército electoral que deberá ser derrotado en las urnas por el voto del ciudadano libre que no necesita que nadie le diga que hacer.

Los miembros de las sectas coaching votan por quien se les diga, infiltran los software, operan los fraudes electorales, los sitios de internet, y los de hasta arriba salen ganando, mientras que quienes están abajo en este modelo piramidal de presunta inversión, quedan casi como esclavos.

Los coach piden obediencia absoluta “participación absoluta” le dicen ellos, pero esto es la marca de los regímenes dictatoriales. Las próximas elecciones los mexicanos tendremos que enfrentar el voto libre contra de los acólitos coaching, los partidos políticos tendrán que medir sus fuerzas contra un nuevo modelo de fraude electoral.

La subordinación no se trata de crecimiento espiritual, la obediencia ciega jamás logró mejora alguna, los regímenes dictatoriales dan testimonio de los patéticos resultados de la obediencia y el pensamiento sin crítica.

Las sectas coaching se basan en pseudociencias, es normal escuchar palabras como neuro(algo), por ejemplo se habla de Programación neurolingüística, bioneuroemoción, neuroespiritualidad, o hablan de la física cuántica -como si fueran verdaderos científicos-, hablan de portales cuánticos, medicina cuántica, coaching cuántico, coaching para líderes políticos, y hablan del clásico experimento de cómo el observador influye en el experimento, asegurando que bajo el mismo principio se pueden curar enfermedades hasta ahora sin cura… La verdad es que nada de lo que se trabaja en estos retiros o sectas tiene evidencia o base científica alguna. A veces hablan de alquimia, vidas pasadas, destinos, dones, y otros conceptos de uso común con una supuesta justificación científica. Usan los términos “ejecutivo” y “pasos” como prueba irrefutable de que tienen la razón y en lugar de persuasión coercitiva, ahora hablan de sacar al trabajador de su zona de confort para demostrar tu supremacismo sobre el trabajador.

La supuesta “evidencia” respecto a que dichos talleres verdaderamente transforman tu vida de forma positiva, es completamente anecdótica.La empresa se encarga de dañar psicológicamente a sus clientes, después los adoctrina para que sean obedientes.

Si su coach decide cambiar de candidato y rumbo político de un momento a otro, no le darán ni necesitarán muchas explicaciones, le dirán simplemente “esa persona no compartía nuestros valores”. Y aunque en México sólo hay tres de estas agrupaciones formalmente denunciadas: “Stratega”, “Creo Coaching” y “Mexworks”, hay muchas más que funcionan en el país, pero la intención doctrinaria es terrible.

Es posible que enfrentemos una nueva forma de fraude electoral, más relacionada a la persuasión coercitiva (lavado de cerebro) que practican estas sectas, que a las prácticas tradicionales de mapachería. Definitivamente una nueva amenaza se cierne contra los procesos democráticos.