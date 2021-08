Sector Salud, el reto de Maru Campos.

Uno de los retos más grandes que habrá de enfrentar la próxima Gobernadora electa, es el Sistema Estatal de Salud, como derechohabiente de ICHISAL, he sido testiga del deterioro del sector salud en la administración estatal.

Hablar de la pésima administración de los recursos financieros, es un tema muy conocido, mi intención es hablar como derechohabiente del “viacrucis" que vivimos quienes tenemos acceso al Sistema de Salud del Estado.

Hagamos un poco de historia…

Cuando ingresas a laborar en alguna institución del Gobierno Estatal en un principio tu afiliación era al sistema de Pensiones Civiles del Estado, los servicios médicos otorgados en su mayoría son subrogados ya que no se cuenta con la infraestructura hospitalaria, posteriormente se creó el ICHISAL afiliando a los empleados de nuevo ingreso.

Por mucho tiempo ambos servicios fueron de excelente calidad, aunque nunca faltaron las quejas de que Pensiones era mejor.

¿Pero qué sucedió, porqué se volvió un mal servicio médico?

En el 2003, se crea el Seguro Popular, con la finalidad de que las personas que no contarán con servicio médico de IMSS o ISSSTE tuvieran acceso a un servicio médico, acción implementada por el Gobierno Federal, la cual consistía en el uso de la infraestructura hospitalaria de las entidades federativas, a cambio de recibir recursos financieros, mismos que siempre llegan a destiempo. Las consecuencias generadas que podemos comentar fueron las siguientes:

1. Con el incremento de derechohabientes, se debió contratar a más personal de salud, y mejorar las unidades hospitalarias. (lo cual se hizo parcialmente).

2. Fueron los derechohabientes de ICHISAL quienes resintieron la baja de calidad de los servicios médicos otorgados, así como la carencia de medicamentos, el conseguir cita con algún médico especialista se llegaba a tardar de tres a seis meses.

3. Hasta el sexenio de Reyes Baeza, el servicio médico fue de primera calidad, es en el gobierno de Cesar Duarte cuando comenzó a empeorar, pues su voracidad le permitió ver al sector salud como una caja chica, la compra de medicamentos a empresas fantasma, “construir” clínicas de relumbrón y si no me cree, solo pregunte porque no sabemos nada de Pedro Hernández el ex secretario de salud, quien de ser subdelegado del IMSS, paso a ser Secretario de Salud y termino con un notable incremento de su patrimonio, así como el de sus más cercanos colaboradores.

Ahora bien, como derechohabiente puedo compartir que, en el sexenio de Reyes Baeza me hicieron cirugía de muelas del juicio, atendida por servicio subrogado, en el sexenio de Duarte se me practicó una cirugía de vesícula programada desde febrero para ser intervenida en el mes de julio, y observé el gran esfuerzo del personal de salud por cuidar de los pacientes, e incluso comprar gasas, vendas para pacientes de escasos recursos,

Durante la administración de Javier Corral definitivamente el sector salud se desplomó, pese a que en febrero de 2020 en el portal www.cambio.org.mx reiteraba de un gran avance, previo al inicio de la pandemia, esperé 6 meses para que se me pudiera realizar una sonografía pues el aparato estaba descompuesto y no contaban con crédito en ningún hospital privado para que se me otorgará el servicio subrogado, pasados los seis meses el médico especialista con el cual pude obtener una cita mes y medio después, determinó que el mejor tratamiento sería una “litotripsia”, la cual no fue autorizada por el director del Hospital Central puesto que seguían endeudados con los servicios subrogados, y a pesar de contar con el equipo para dicho procedimiento, aun no montaban la maquina adquirida en el citado hospital; finalmente el médico me dijo: habremos de realizar una intervención quirúrgica, pero tu deberás pagar parte del material quirúrgico, pues el hospital no lo tiene.

En ese tiempo llegó la pandemia y toda atención médica que no fuera relacionada con el Covid fue suspendida, me pregunto por las personas que requieren tratamientos como diálisis, quimioterapia, personas que padecen diabetes, hipertensión, y demás enfermedades que requieren de atención medica constante ¿cómo están sobrellevando su vida?, en mi caso solo recibí una llamada en el mes de agosto de 2020 y me informaron: la cita con su médico especialista será reprogramada hasta que pase la pandemia…

Debemos tener presente que, Javier Corral fue de los gobernadores que acordó no adherirse al INSABI, pero si seguir recibiendo recursos financieros para atención a la salud, 40 mil millones de pesos para ser precisa. (fuente de información www.cambio.org.mx de fecha 10 de febrero de 2020). Hasta la fecha no he visto resultados de la inversión del citado recurso, no hay mejoría en la atención médica, y menos en la infraestructura hospitalaria, basta con recordar que el pasado 20 de julio de 2021 parte del techo del Hospital Central sufrió severos daños por la lluvia.

Es por ello que uno de los grandes retos de la Gobernadora electa María Eugenia Campos es el sector salud, para su equipo de transición no será novedad que recibirá números rojos, y es obvio que no se llegará con una varita mágica a solucionar todo, lo que sí, es que se enfrenta a un gran reto, por el mal manejo de los recursos financieros, y sobre todo por la pésima calidad que se otorga a los derechohabientes, la falta de medicamento, la falta de cita con especialistas, María Eugenia Campos deberá hacer uso de su experiencia dentro de la administración pública y elegir como titular de la Secretaria de Salud a una persona humanista, que por lo menos vaya y se siente en la sala de espera de los hospitales, en las áreas de consulta y observe el navegar de los derechohabientes, que den cuenta del esfuerzo que realiza el personal médico con las nulas herramientas de trabajo, mi reconocimiento a todos ellos por su labor humanista, pues a pesar de no recibir su sueldo en tiempo y demás prestaciones acordadas, te atienden con amabilidad y son ellos quienes reciben los reclamos de la ciudadanía.

La administración encabezada por María Eugenia Campos, alias “Maru” deberá tener muy claro que el sector salud no es la oportunidad de enriquecer los bolsillos de unos cuantos, de llegar y hacer negocio en las licitaciones, de llegar y posicionar a personas sin experiencia, al contrario, será la oportunidad de brindar a las y los chihuahuenses un servicio de salud digno tanto para quienes estén afiliados a Pensiones Civiles del Estado, a ICHISAL y la población abierta.

Por cierto, desde este espacio, le deseamos una pronta recuperación, afortunadamente la Gobernadora Electa María Eugenia Campos cuenta con los recursos para recibir una atención medica de primera, no es la misma historia para el resto de la población chihuahuense.

Concluyo, el día que la clase política, las y los funcionarios de primer nivel se atiendan en un hospital público, puedo asegurar que a partir de ese momento el sistema de salud habrá de mejorar notablemente.

Mtra. Administración Pública.