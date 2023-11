¡Seguimos sin habemus candidatos!

La ansiedad de los cafés y radio pasillo, denota la de los políticos, que a toda costa buscan su rebanada del pastel en la elección de puestos de representación popular, que se juegan el año que entra. A contra reloj, el INE y el IEE emiten criterios para frenar y normar la designación de candidatos, ordenando a los partidos la paridad de género en todos los puestos de representación popular. Por eso las mujeres que generalmente han sido minimizadas en la lucha del poder, festejan con gritos de felicidad. que sus adversarios “hombres” sean desplazados a segundas opciones por la autoridad electoral. Así son los nuevos criterios de la modernidad democrática.

Los nombres de los que quieren una candidatura suben y bajan, como la espuma del café, en este nuevo baile del poder. Las escenas describen a un tumulto de políticos, con los ojos desorbitados y los puños cerrados, dándose patadas bajo la mesa, pero por encima se sonríen echando espuma por la boca, luchando con frenesí para no quedarse fuera en el baile por los puestos de las mieles del poder, que consideran un justo pago a sus servicios a las elites políticas y económicas, y exhaustos de tanto batallar, se arrodillan implorando que el dedo flamígero del poderoso, finalmente lo señale y estampe sus nombres en la lista ganadora de las candidaturas. Así se ven estos toretes desde la barrera y las redes sociales, que también ven el tremendo espectáculo y tratando de conocer los nombres de los “ganadores”. Piensan que por un simple “dedazo”, ipso facto, van a disfrutar de las mieles del poder. Ilusos, principalmente los del PRIAN, no han ponderado que el despertar de la conciencia política del electorado de este tiempo, está muy aguzado y no va a entregar el voto a ciegas a cualquier hipnotizador de la razón, como sucedía en el pasado.

Quienes aspiran a las candidaturas por el lado de la alianza progresista, la buscan con una menor incertidumbre, pues saben que participan dentro de la corriente de los tiempos del despertar político social y que todos los sondeos y en las redes sociales los siguen aclamando como muy posibles ganadores, semana tras semana.

Hay que destacar, que en el frente progresista liderado por la candidata Claudia Sheinbaum, los nombres de los candidatos siguen siendo un enigma, mucho mayor que en los del frente conservador.

En efecto, como la manera para designar candidatos en Morena es a través de las encuestas, ni éstas, ni los nombres de los que van ganando en ellas, se han filtrado a la opinión pública. Por lo tanto, la predicción de quienes van a ser los candidatos progresistas, es imposible hacerla por no darse a conocer los resultados de esas encuestas. Sin embargo, esa secrecía demoscópica sobre el método de designación de candidaturas en Morena, le ha permitido más unidad y menos división; ha sido mucho más tranquilo, terso y ordenado que en el PRIAN.

Mientras, en el frente conservador, liderado por la candidata Xóchitl Gálvez, la designación de los candidatos indudablemente se está haciendo por dedazo y por la repartición de posiciones entre el PRI y el PAN, (al PRD ni migajas del pastel le quieren dejar) basada en el poder electoral pasado de cada partido. Por eso Marko Cortés quiere repartir y se quiere quedar con la mayor parte dejando a Alito con la menor. Pero ambos, por las vísperas, sabemos que las están poniendo al mejor postor en su mercadeo particular.

Debido a ello en el bando conservador, han surgido muchas divisiones y rebeliones en los estados donde no quieren ir en alianza entre ellos y han decidido en algunos de estados, mejor “ir solos que mal acompañados”. Y por eso constantemente surgen indicios de que está a punto de tronar la alianza conservadora y hasta el registro de los partidos que la integran. Pero lo cierto es que la clave está en el reparto y venta de las candidaturas en el PRIAN. Lo demás, ganar la elección presidencial y tener mayorías en los legislativos federales y locales no les importa mucho, púes para esos líderes se trata de agarrar lo que se pueda, ante un “ahora o nunca”, en el horizonte de su desaparición e inminente salida del poder.

Y es la única rendija por donde el frente conservador y sus líderes intentan conservar su vida política, y/o cuando menos no salir mortalmente heridos de la próxima “madre de todas las batallas” y ganar tiempo para intentar renovarse o morir.

El futuro electoral del PRIAN está cantado.

Pero algunos políticos que siguen bajo el influjo de las costumbres político-electorales del pasado, no quieren, o no alcanzan a percibir lo que el despertar político de la sociedad les está preparando.

Un nuevo espíritu democrático de nuestro tiempo ya se concretó en las elecciones pasadas y hay muchas señales de que se va a seguir manifestando en las que vienen.