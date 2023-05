Seguridad ciudadana

Las fuerzas de seguridad en México normalmente no trabajan para los ciudadanos y no están cuando se les necesita. Y les pregunto, cuando ven en la calle unidades de Vialidad, Municipal, Estatal, Federal, Guardia Nacional, Ejército, Marina ¿nos sentimos seguros? Yo no. Si instalan un centro de control -retén- para pedirte documentos, esculcar tu vehículo, amenazarte con pedir una grúa y llevarte al corralón implicará arreglarte con una mordida en efectivo o por medio de una transferencia bancaria por más inocente que seas. Por otra parte temo que los ataquen y quedemos en fuego cruzado.

Uno de mis amigos es policía vial. Me dice que esa delegación es de las más corruptas. Cuando inicia una administración tienen que portarse bien. Con el paso de las semanas las aguas vuelven a su fétido nivel. Las plazas se venden, si quieres trabajar en patrulla, moto, bicicleta o a pie es tanto. Los turnos cuestan. Las calles asignadas también. Algunas semanas son libres, dinero que caiga es para ellos. Otras hay que aportar a los mandos superiores o también tienen que presentar un número determinado de multas. Es decir, pobres servidores públicos. Si piensas que ellos se quedan con la lana, estás muy equivocado. De ahí se distribuye a comandantes, estos a sus superiores y así hasta llegar a no sabemos hasta dónde. De ahí la impunidad. Es el llamado dinero negro. También ellos son víctimas de la descomposición social.

Mientras los altos mandos y gobiernos no dispongan erradicar vicios cuídate de quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos. Lo primero es cumplir con leyes y reglamentos. Licencia vigente, placas actualizadas, seguro vehicular. Donde estamos más desprotegidos de los maleantes con uniforme es en las calles. Y debemos agregar a las víctimas preferidas; camioneros, traileros, coches con placas nacionales foráneas y más con metálicas de Estados Unidos. En los periodos vacacionales éstos últimos son las principales atormentados de todas las fuerzas del orden. Y la contribución es en dólares.

Cada quien tiene responsabilidades. Los municipales y estatales no pueden –no deben- detenerte por faltas de tránsito, eso le corresponde a vialidad. Ninguna –ni por separado ni en células mixtas- puede montar zonas de revisión. ¿Qué hacer?

Exigir que el agente de cualquier corporación se identifique plenamente y explicarnos el motivo de la detención. Nada de una revisión de rutina. Muestra los documentos que te solicitan pero no los entregues. Activa los seguros del auto, sube ventanillas y jamás bajes del coche. Graba con tu celular –nuestra mejor arma- los diálogos. Si te es posible súbelo a las redes sociales en vivo o envíalo a un contacto. Una autoridad sólo te puede detener si o has cometido una falta administrativa o porque el agente cuenta con una orden de aprehensión o cometiste una contravención en flagrancia. No respondas de dónde vienes, a dónde vas, a qué te dedicas porque no tiene nada que ver con una presunta falta. Algunos no son muy listos y preguntan “¿tienes un delito que ocultar?”.

No permitas revisión alguna, es probable que te “siembren” drogas o armas. Llama de inmediato al 911 para denunciarlos. No creas en eso de que tu automóvil tiene reporte de robo. Y considera que alegar tus derechos consagrados en la Carta Magna (artículos 7, 11, 14, 16) con quien o no los conoce o no le importa violentarlos, no tiene caso.

No discutas con quienes son impulsivos, arbitrarios e ignorantes porque estás en peligro. Un miembro de la Guardia Nacional me aseguró estar facultado por el Artículo 192 de la Constitución (sólo tiene 136) o los policías federales, estatales o municipales se ampararán en Reglamentos inexistentes o mal interpretados de sus corporaciones. Para eso nos sirve el Celular, verifíquenlos.

En México asociaciones como Derecho de Tránsito, Poder Antigandalla, Informativo CDMX, Los Videos + Chidos, México Difunde, NMas, Spectro Motovlogs, Resistencia Civil Pacífica luchan diariamente para evitar abusos. Vamos a apoyarlos.

Dado de que vehículos y vestimentas de autoridades han sido clonados por los delincuentes, es mejor prohibir los inútiles e ilegales retenes. Así sabremos que son falsos. Ya no sabemos quiénes son más peligrosos, los delincuentes con placa o si ella.

Mi álter ego soñó que defendía las instituciones, ejercía sus derechos, participaba en política, votaba con responsabilidad. Y cuando despertó la 4T ya no estaba ahí.