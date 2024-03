Seguridad, violencia y Ceresos

Una de las grandes diferencias que hace Chihuahua en materia de seguridad y combate a la delincuencia, con otras entidades gobernadas por Morena, responde a la responsabilidad que establece Maru Campos con todo su equipo de gabinete de seguridad, con quienes mantiene comunicación permanente y está al tanto cada hora de lo que sucede en las principales ciudades de la entidad.

La sorpresa que se generó a partir de la fuga masiva de 30 reos en el Cereso 3 de Ciudad Juárez a escasos 16 meses de haber tomado posesión del cargo y que generó la pérdida de 10 custodios y 7 internos, evidenció la corrupción existente en los mandos medios y altos de la Fiscalía, así como el contubernio entre el director de los Ceresos, el director del centro de reclusión y hasta el mismo fiscal del Estado.

En aquel entonces Luis Alfonso Harris, director del sistema penitenciario del Estado, así como el director del Cereso 3 Alejandro Alvarado Téllez fueron cesados de manera fulminante, no así el fiscal Roberto Fierro Duarte, quien fue protegido por la gobernadora, quien lo incorporó a su primer círculo, para después nombrarlo como director jurídico de la Secretaría de Finanzas.

La responsabilidad penal de los involucrados, jamás fue objeto de investigación y solamente fueron despedidos, protegidos más adelante y enviados a cargos de menor responsabilidad.

Se asegura que la fiscal Anticorrupción no ha cesado de integrar las carpetas de estos personajes, pero no ha recibido la autorización necesaria para actuar y hacer que respondan por sus acciones y omisiones.

No se puede exigir un cumplimiento adecuado como funcionarios a quienes fueron sobornados por los extraordinarios recursos provenientes del hampa; la moral de la gobernadora que durante el etapa en la que estuvo en calidad de imputada se puso en duda, más adelante fue aclarada y ahora además de pedir que cumplan como funcionarios de su gabinete, les obliga también a mantener una conducta adecuada y no caer en las tentaciones de recibir recursos ilícitos.

Llama la atención de la Fiscalía Anticorrupción, el hecho de que al inicio de la actual administración, poco después de ser nombrado como fiscal general, Fierro Duarte, adquiere de contado una propiedad valuada en poco más de 10 MDP.

Para los amigos justicia y gracia, para el resto, justicia a secas.

La incorporación del manejo y operatividad de los Ceresos del Estado por parte de la Secretaría de Seguridad a cargo del ingeniero Loya, ha sido una los mejores aciertos de la gobernadora, la tentación de enlodarse con actos de corrupción que eventualmente salgan a flote, no es una cosa que le preocupe a Maru Campos, porque existe una plena y total confianza en la honestidad de su amigo y funcionario titular de la Secretaría.

Sin embargo, no todo es del conocimiento del ingeniero, existen otros mandos medios que se encargan de cuestiones específicas y que por la forma en la que se continúa operando en el interior de los Ceresos, el dinero que resulta de estas operaciones continúa circulando y tiene que ir a alguna parte.

Los problemas que mantienen muchos Ceresos en el país, tienen que ver con la manufactura de drogas, aprovechando los enormes espacios que se encuentran protegidos por las bardas perimetrales, además de que muchos de ellos trabajan como “call centers”, desde donde se realizan la mayoría de los secuestros virtuales, fraudes y otros delitos por medio de los teléfonos.

La seguridad, violencia y crimen organizado, son temas que las candidatas al gobierno de la República han tomado como prioridad en sus propuestas.

Claudia Sheinbaum, le apuesta a la honestidad de quienes procuran y administran justicia, sin embargo no dice cómo lo logra y se pierde en cuanto a señalar que se atacará a la corrupción y se actuará directamente en contra de las causas.

Sobre la Guardia Nacional, es coincidente con Xóchitl Gálvez en cuanto al fortalecimiento de la Guardia Nacional.

Sobre este tema, es necesario puntualizar que mientras el ejército no reciba órdenes de acabar con los líderes del crimen organizado y que se continúen limitando a realizar labores de persuasión con recorridos por las principales calles, pero sin intervenir, y actuar solamente cuando sean atacados, los mantienen como burla por parte de los grupos delictivos, que hasta se dan el lujo de utilizar tácticas militares, como eliminar los caminos por donde circulan para prácticamente hacerlos volar a quienes las hacen estallar.

La gran asignatura pendiente es la coordinación entre las fuerzas de los tres niveles para presentar un solo frente, ya que mientras se trabajen atomizados, serán presas más fáciles del crimen.

La política cuando se involucra en temas de procuración de justicia, es la antesala para el completo fracaso, aunque la total independencia de las fiscalías, tampoco es una garantía de que se vayan a realizar las cosas de mejor manera.

Aquí en Chihuahua, la fiscalía trabaja mejor con una persona de total confianza de la gobernadora, porque aunque lo haga mal o que sus métodos no sean los adecuados, si se equivoca, los vuelve a intentar y no pasa nada, además, la confianza que entrega es para dar resultados y al no hacerlos, tiene toda la confianza para pedir renuncia o exigir despidos.

Sobre este tema, destacar que el fuego amigo que se está presentando en la Fiscalía Zona Centro con el maestro Heliodoro, no es generado por personas externas, es precisamente por funcionarios que se encuentran dentro de la propia Fiscalía y que desean que su paso por la institución sea al igual que el de Francisco Martínez Valle.

Los ataques que de manera permanente se continúan en contra de quienes ahora se encuentran al frente de la Unidad de delitos sexuales y contra la familia de la Fiscalía Zona Centro, resultan infundados porque obedecen a una serie de ataques que intentan poner en duda el trabajo realizado, no por la coordinadora, sino por el mismo fiscal.

Recordar que los Ministerios Públicos, son rigurosamente revisados en las carpetas que actúan, en checar que sus ingresos correspondan a su situación patrimonial, que no consumen psicotrópicos o drogas, que aprueben sus exámenes de confiabilidad y a pesar de que representan la parte más vulnerable de la fiscalía, por los salarios que reciben, la gran mayoría de ellos, son profesionistas que traen bien puesta la camiseta de servir y cumplir con su responsabilidad.

Para quienes diariamente recorremos en nuestro actuar como abogados, las oficinas de la fiscalía, nos queda claro que estos ataques, no son para quienes están etiquetados, sino directamente para tratar de poner en evidencia la capacidad del maestro Heliodoro, que por otro lado, aunque no es el mejor, tampoco es el peor.

*abogado litigante, miembro de la FECHCA y de la AECHIH