Seguridad y finanzas, primeros retos para el nuevo gobierno

Dos de los problemas más importantes a los que se enfrentará la nueva administración de Gobierno que encabeza Maru Campos, serán el económico y de seguridad pública.

Los dos, constituyen los peores fracasos de la administración de Javier Corral; el primero, por el pésimo manejo de las finanzas públicas, que ha generado que en lugar de reducirse los montos, se han incrementado a niveles catastróficos por la deuda que se tiene que pagar, la cual deja prácticamente sin recursos para programar la construcción de obras y mejoramiento de los servicios que presta el Estado.

El solventar los compromisos de fin de año, requerirá no solamente capacidad para solicitar prestamos en los bancos, sino la reestructuración de los empréstitos que se adeudan y que tiene prácticamente en banca rota a la actual administración.

El manejo escrupuloso de los recursos, el reducir la nómina y actuar verdaderamente con responsabilidad en el uso de la infraestructura del Estado, debe ser una constante para el nuevo gabinete que se integrará, con miras a mejorar las condiciones en las que operará el nuevo Gobierno.

Es difícil entender que si se conocía el estado de las finanzas estatales desde antes de tomar posesión del gobierno, Javier Corral no se haya preocupado y ocupado en ordenar un estudio a los especialistas financieros para que implementaran acciones tendientes a racionalizar el recurso, adelgazar la nómina, bajar techos financieros, particularmente en el rubro de gastos personales, el buscar apoyos extraordinarios ante la federación, evitando la confrontación personal con el ejecutivo federal, ya que nunca debió considerarse como un tema político, sino como una responsabilidad del Estado para alcanzar sus objetivos; es decir, había que ceder en algunas cosas para obtener beneficios en otras, pero no ahora, que tranzando la candidatura de Loera por la de Maru, Javier Corral dejó de pensar en la ciudadanía chihuahuense, para priorizar su carrera política pero ni aún así, porque en el pecado, lleva la penitencia.

Al estado lo integran los 3 poderes, el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial, y es de vital importancia que en el ámbito de la jurisdicción de cada uno, se establezca una relación de coordinación y no de subordinación, porque eso afecta la buena marcha de toda la administración del Estado.

Maru Campos no es ninguna improvisada, sabe y entiende que como gobernadora no esta obligada a conocer de todas las ramas del conocimiento, ni que tampoco tiene la solución para todo, pero si sabe que tiene que acercar a su gobierno a los especialistas en el tema de finanzas, administración y racionalización del gasto en rubros que no sean prioritarios.

El tema de Maru, seguramente será el de buscar canalizar recursos al Estado, aprovechando la estructura política de su partido; la coordinación con los diputados federales y la dirigencia nacional del PAN, constituirá la plataforma de donde seguramente saldrán buenos resultados.

MANDOS POLICIACOS IMPORTADOS, FUERA DE CHIHUAHUA

El otro problema, el de mantener la paz social en el Estado, tiene que ver con la enorme corrupción que se presenta en los cuerpos de seguridad pública, particularmente en las policías estatales, que nunca entendieron que su función es de investigar la comisión de delitos del fuero común y no prioritariamente los de carácter federal

El aumento extraordinario de delitos dolosos, particularmente homicidios que se han desatado en las últimas semanas, tiene que ver con la inactividad de los cuerpos policiacos, no les interesa el cumplir con su responsabilidad, porque sus principales mandos, sólo esperan que termine la administración de Javier Corral, para regresarse a sus lugares de origen con maletas llenas de dinero de las cuotas que reciben de las bandas criminales que operan bajo su protección en toda la entidad.

La falta de arraigo en el Estado, el no conocer la idiosincrasia del Chihuahuense, el fingir que se cumple cuando lo que se hace es pactar con el crimen, constituye el verdadero problema que mantiene al Estado envuelto en un clima de violencia que parece no tener fin.

En un primer análisis que deberá realizar la nueva gobernadora, seguramente encontrará que no todo es corrupción, que existen elementos que mantienen trayectorias honestas y que en un primer momento, hay que sacudirse a los importados, que solo han visto a Chihuahua como parte de un gran botín, y no como una entidad en la cual vivirán y crecerán sus familias....Ojalá y a Maru Campos no le tiemble la mano para hacer, lo necesario para devolver la paz social a Chihuahua.

*INTEGRANTE DE LA AECHIH