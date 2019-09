Seguro Social al trabajador del hogar

El programa piloto para dar de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social a la servidumbre, y llámeselo como se le llame: criadas, domésticas, asistentes, mayordomas, recaderas, la alegría del hogar, la chacha (palabra acortada de muchacha), la que me ayuda, dicen las amas de casa (aunque esas personas hagan de todo) y por supuesto no me referiré con los nombres peyorativos porque simple y sencillamente no lo merecen, está en proceso. El trabajo que desarrollan no sólo debe ser valorado sino que de pronto se convierte en indispensable. Para muestra basta recordar el día que por diversos motivos no les es posible asistir. El resultado es el desastre, el caos, el desenfreno.

Y en el IMSS así se les llama “trabajador del hogar” y no como se acostumbra ahora decir “trabajador o trabajadora del hogar” para que sea incluyente. Dicen que de cada cien mil empleos que se producen en México cincuenta mil corresponde al de sirvientas porque en cuanto tenemos un trabajo más o menos bien remunerado lo primero que hacemos es contratar el servicio doméstico.

Los requisitos para dar de alta a un trabajador del hogar son los siguientes: para el trabajador: CURP, Número de Seguro Social, Correo electrónico, Domicilio con Código Postal y la credencial del INE.

Para el empleador CURP, Nombre Completo, Domicilio con Código Postal. Y agregar el sueldo mensual de la sirvienta.

Y aquí empiezan los problemas: muchísimas personas que se dedican a este noble oficio no saben leer y escribir ¿para qué quiere el IMSS un correo electrónico? Pero en fin…

Los pagos se realizan del 1 al 20 de cada mes y el servicio médico inicia el día primero del mes siguiente. Tienen derecho a casi todo con excepción del Infonavit.

Ahora bien, si usted desea apoyar a su empleada doméstica quien asiste una o dos veces por semana y le paga entre 250 a 350 por día entonces los ingresos fluctúan entre los 1000 a 2800 pesos. Para el IMSS eso no importa: deberá registrar un salario mínimo aunque no corresponda a la realidad y pagarle a la institución 960 pesos al mes.

Un caso específico. Si su ayudante asiste una sola vez por semana y usted le corresponde con 350 pesos por jornada le estaría asignando un salario de 1400 pesos mensuales y agregue los 960 pesos al IMSS.

El proyecto tiene fines benéficos pero en la práctica es muy difícil que funcione. Porque si usted cuenta con servidumbre que labora sólo en su casa y les ofrece cuarto de servicio pues se justifica plenamente su inscripción en el Seguro. Pero si como es en muchísimos casos, lo hacen en varios hogares el asunto se complica. ¿Quién de los patrones deberá pagar el IMSS? ¿Deberé yo conocer a los otros empleadores y en un acuerdo complicado de cumplir dividirnos la cuota al IMSS? ¿Quién aparecerá como empleador? ¿Deberán sumarse los ingresos de quienes laboran en dos, tres, cuatro o cinco domicilios? ¿Pagarán los impuestos correspondientes?

Este tipo de programas tiene magníficas intenciones pero las consecuencias serán negativas. Si se convierte en una obligación de los patrones de los trabajadores domésticos inscribirlos en el IMSS el precio por este servicio se incrementará. No se tomará en cuenta si ya cuentan con el Seguro por matrimonio o dependencia económica o cuenta con otro servicio médico. ¿Qué ocurrirá? O jugársela e incumplir de común de acuerdo con la ley con la siempre latente posibilidad de una demanda laboral o despedirlas y o hacer nosotros mismos el servicio o contratar empresas establecidas para evitar lidiar con el IMSS.

Estoy de acuerdo en seguridad social para el trabajador doméstico, pero tiene que ser bajo reglas muy bien definidas y tomando en cuenta tantas variables. Y sobre todo con políticas que pongan en riesgo tan delicado trabajo.

A mi álter ego le preguntaron si vio el informe del Presidente de la República y respondió con otra interrogante ¿acaso no son informes todas las conferencias de prensa mañaneras?

.