Semáforo sangre

Las autoridades sanitarias federales y estatales se han visto obligadas a imponer un nuevo confinamiento a la sociedad chihuahuense por su errática y reacia conducta a aceptar las reglas de una nueva normalidad en la convivencia social, producto todo de una pandemia de dimensiones apocalípticas.

Primeros en retroceder al semáforo en rojo, los bárbaros del norte han dado a todo el país una buena muestra de su barbarie, dirán los malquerientes de estas tierras y sus habitantes. No obstante, el fenómeno social amerita otras perspectivas y reflexiones, que expliquen de mejor manera el problema.

La actuación del gobierno ha dado muestras de impotencia e incapacidad en la vital y necesaria convocatoria a sus gobernados. Las causas pueden desentrañarse en el tiempo. Nadie puede olvidar que el afamado carácter bronco del norteño, tiene sus históricas raíces en una férrea personalidad, que se creció al castigo de las inclemencias del desierto y se endureció ante los ataques de apaches y forajidos de toda calaña, que asolaron una tierra alejada y olvidada por las autoridades centrales desde el nacimiento de nuestra nación. Y cuyo héroe máximo es un prófugo-abigeo-revolucionario de armas tomar, al que admiramos a perpetuidad en sus repetidas estatuas, como un ejemplar-prototipo, que nada tiene que ver con el respeto y el acatamiento a la autoridad. Pésima didáctica de la conducta chihuahuense.

Tampoco puede pasar desapercibido, que hace apenas una generación, Chihuahua fue punta de lanza en la desobediencia civil mexicana moderna. Ejemplo nacional de reacción justificada contra los gobernantes erigidos legalmente, pero evidentemente ilegítimos, en aquellos aciagos años antidemocráticos del siglo pasado.

El chihuahuense deviene entonces en un perfil social suficientemente indócil y rebelde contra los entes gubernamentales instituidos. Y si a esto le sumamos que en los pasados sexenios --estatal y nacional--, estuvimos gobernados por una caterva de rateros de cuello blanco ¿Quién podría hoy exigir respeto y sumisión del joven-adulto-ciudadano-chihuahuense para con los funcionarios y ordenanzas públicas actuales? ¿No resulta sintomático entonces que un estado como Campeche, con sus campechanos, ya haya alcanzado el semáforo verde y Chihuahua, con sus chihuahuenses se encuentre en rojo-sangre?

Otra pinza en la tragedia actual la dan las evidentes contradicciones y falsedades sobre la pandemia, con la que es bombardeada la sociedad, gracias a una guerra de gobiernos contra medios de comunicación, más la selva de ejemplares simiescos que atacan desde las benditas redes sociales; donde la ignorancia se encumbra con simpáticos payasos convertidos en “influencers” de una masa manipulable por mal educada desde siempre.

Una característica más en la crisis sanitaria que hoy nos somete es la orgánica falta de educación y conciencia social sobre nuestra salud. Desde el sector empresarial de la comida chatarra y las drogas legales –la boyante industria del azúcar, la harina, el alcohol y los cigarrillos--, se nos ha deformado mental y físicamente para convertirnos en enfermos consuetudinarios desde niños. Claro, no porque un gansito, un cigarro o una cerveza sea un virus mortal que nos conduzca por si solos a un hospital, no, sino porque la monstruosa publicidad nos ha convocado por décadas al abuso en el consumo de estos nada saludables productos. Hoy observamos cómo el coronavirus se empodera y aniquila a cuerpos carcomidos por enfermedades crónicas originadas en el comercio totalmente legal de sustancias tóxicas si se consumen, como ocurre con toda normalidad, en cantidades bestiales sin restricción alguna. (Bueno, por fin, aunque tímidamente se les comienzan a colocar en sus empaques negros octágonos de significante ¡peligro!).

--Es significativo el hecho que hasta ahora ninguna estadística o estudio haya revelado cuantos adictos a la marihuana, a la cocaína o al cristal, han perecido en esta pandemia. Pareciera que por el daño brutal que estas drogas hacen a la salud, este irredento grupo de humanos debiera ser el que punteara en los grupos vulnerables sentenciados. Pero tal parece que no es así, para desgracia de todos los que satanizan su legalización, mientras toman, fuman y engordan al arrullo del Padre Nuestro y el Ave María--.

Con el caso Chihuahua se constata que toda acción gubernamental está ahora enfocada en lo que pasa en los hospitales. El número de enfermos por Covid, que acudan a recibir atención médica en los nosocomios es el terrible termómetro que dispara el cambio de color del semáforo sanitario. Todos los demás datos ya son anodinos, irrelevantes. No hay de otra.

Mientras la política pública en materia de salud ha hecho evidente su estrategia para contener la pandemia en todo el país. La fórmula es mundial: cerrar los lugares de concentración masiva de personas. Clausurar los sitios no esenciales de convivencia social, para obligar a las personas a no salir de sus casas. La acción es suficientemente lógica: si no hay a dónde ir, se inhibe la movilidad urbana con la consecuente separación-alejamiento de los portadores asintomáticos que son evidentemente quienes están en la mira de las prohibiciones. Los enfermos se quedan en casa o terminan en un hospital. Los que están contagiados pero no sufren ni el más mínimo síntoma son los enemigos públicos números uno, y como no pueden ser ubicados, se les debe recluir, por las buenas o por las malas. Todo gobierno bien puede decir: no puedo hacer más; que cada quien asuma su responsabilidad.

Sin embargo, el dilema del confinamiento sigue siendo el mismo. Los miles-millones de personas que viven al día y que no pueden parar su actividad económica porque se quedan sin ingresos para comer y sobrevivir. Esa es la cuestión irresoluble. Y su imposible solución no se va mover ni un ápice hasta la llegada de una vacuna efectiva, que vaya aparejada a la inmunidad de rebaño; la infección del mayor número posible de los cero-positivos.

Pero lo que ocurre en Chihuahua también nos acerca la experiencia de que si el sistema de salud colapsa, el caos social total puede sobrevenir con todo su catastrófico escenario. Qué hacer. Por qué no focalizar los brotes con los datos de los infectados y más pruebas ambulantes para ubicar y publicitar las zonas o colonias donde más contagios existen en las ciudades. Acción que produciría mayor conciencia y precaución en los habitantes de dichos sectores. A la CDMX le está funcionando. Implorarle obediencia a los chihuahuenses parece inútil, la represión sería contraproducente. Se requieren liderazgos genuinos, confiables y sensatos. Pero caminamos con poca esperanza en un desierto donde sobran los políticos mezquinos.