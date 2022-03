Senadores son los que cenan

Bertha Alicia Caraveo Camarena senadora postulada y elegida para representar los intereses de los chihuahuenses, cobra $105,000 mensuales que es equivalente a $1,260,000 anuales, a lo cual se añaden prestaciones similares que los diputados, mismas que revisaremos a continuación: un seguro de vidade un senador corresponde a 40 meses de sueldo así como una gratificación de fin de año por la misma cantidad, es decir $4,200,000, reciben una prima vacacional equivalente a 7.5 días de sueldo base que se les da por cada periodo vacacional y la prima quinquenal que funciona igual que con los diputados: desde $160 quien tiene de 5 a 10 años de servicio, y hasta los $285 quienes han acumulado más de 25 años como servidor público, esos números son insultantes, sobre todo si considera que hay quien puede pasar toda su vida laboral en el Senado.

Pero ahí no para la cosa, el aguinaldo para los senadores en México corresponde a la cantidad de $4,200,000, además de tener derecho a 20 días hábiles de vacaciones al año divididos en dos periodos. La ayuda para despensa de un senador es un poco mayor a la de un diputado con $1,000 en vales de despensa mensual, no se vayan a quedar sin comer los angelitos. Y finalmente reciben la prestación de seguro colectivo de retiro que va desde los $12,000 hasta los $25,000, el cual se trata de una aportación que hace el ISSSTE cuando el senador se pensiona o jubila, el mismo ISSSTE que no jubila a un maestro con más de diez salarios muy mínimos.

Sumando estas cantidades la senadora Bertha Caraveo gana cada año la modesta cantidad de 9,684,400 pesitos ¿Alguna vez ha visto tanto dinero junto? Ni lo verá.

Las mujeres que poblamos las calles de este país y ayudamos a construirlo tenemos que soportar que cada día nos humillen, nos recuerden que tienen el control sobre nosotras y que en la calle somos propiedad pública, todas sabemos lo indignante que es que te griten desde un auto “que bonitas nalgas”, bueno a lo mejor la senadora no lo sabe, pero para las mujeres chihuahuenses la violencia verbal es pan y mantequilla.

Fue suficiente ver tres o cuatro veces al youtuber ingeniero José Manuel Torres para saber que ese hombre era un fraude completo, en su canal un día dice que lo importante en su espacio “El pulso de la República” es seguir informando y diciendo la verdad, y cuando un periodista e intelectual le solicita un debate, dice que el sólo es un comediante. A mí no me da risa la violencia verbal, ha hecho del escarnio un mercado político donde los datos están sesgado y el insulto sustituye al argumento. La violencia y el insulto disfrazados de chiste o un comentario incómodo que se deja caer, son difíciles de combatir, porque al rechazarlo, encima el culpable eres tú por carecer de sentido del humor. El ingeniero Torres, quien no tiene un acervo sociológico digno, disfraza de chistes su racismo y clasismo, a pesar de estar muy moreno para ser whitexican, demasiado viejo para morir joven y con esa pancita chelera de sus 39 años, ya no es un galán. El ingeniero Torres no es misógino es misántropo, (que alguien le explique el significado del término a la senadora y también al ingeniero).

De la senadora y el youtuber se puede decir que está buena la batea para el marrano, pero desde el 9 de marzo el ingeniero José Manuel Torres es formalmente sujeto de investigación de conformidad con la ley para víctimas de la violencia machista, la senadora por Chihuahua dijo que no desistirá en su lucha por hacer respetar la dignidad. Lo cierto es que en este país no todas las mujeres tenemos la misma dignidad, esa que cuesta 9,684,400 pesos.

En México, el 99% de los delitos quedan en la impunidad, según reveló la organización Impunidad Cero en los resultados de su Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2021. Si usted ha sido golpeada por su concubino, digamos que le rompió una silla en la espalda, y esta conducta no es constante, es esporádica, la encargada de recibir su denuncia le dirá que todas las parejas tienen problemas y que se pueden solucionar mediante diálogo.

Hay en Chihuahua por lo menos 4 casos de mujeres que han exigido justicia por años, sin que la senadora se entere y mucho menos le agravie esa injusticia. La primera fue secuestrada y puesta en libertad por sus captores haces varios años, durante su secuestro se negociaron varias cosas a través de mensajes de whatsapp, y en proceso que se sigue ha durado años, se le ha rogado a la Fiscalía se sirva solicitar a la compañía telefónica dichas conversaciones, pero no se ha hecho porque los encargados no conocen el procedimiento para hacer la solicitud, no saben que se redacta con el número de carpeta se imprime en papel membretado se sella y se entrega a la compañía telefónica con firma de recibido, esto no indigna a la senadora.

Otra de estas valerosas mujeres, que fue despojada de sus propiedades y medios de vida por una gigantesca y predadora compañía cervecera se plantó frente al juzgado con una pancarta que decía “Exijo justicia”, la jueza asignada a ese asunto se excusó de conocer cualquier incidente relacionado con ese despojo, a otra su esposo le quebró una maceta en la cabeza, a otra le robaron los ahorros de su vida, en los muros del Palacio de Gobierno están escritos los nombres de violadores y acosadores: Fernando, Gabriel, Héctor, Daniel, Arturo; con sus apellidos y datos, no sé si la senadora quiera tomar nota.

Luego entré a la página de transparencia de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, había más de 1,800 páginas con el nombre de la persona, función y sueldo, de ese millar de páginas sólo las primeras señalaban oficiales de investigación, ministerios públicos, médicos, psicólogos y peritos especializados con un rango salarial de los $9,000 a los $14,000. El trabajo de los oficiales de investigación y ministerios públicos es de vital importancia, son ellos los que deberían ganar nueve millones de pesos. Y en estás gravísimas condiciones de violencia contra operadores de justicia mal pagados y un rezago gravísimo en la impartición de justicia, a la senadora Bertha Caraveo le aceptan de inmediato una denuncia contra un don nadie y abren de inmediato una carpeta de investigación.

Si la senadora Bertha Caraveo quiere demostrar que hay en ella algún honor que defender que venga a Chihuahua y atienda los casos de por lo menos estas cuatro mujeres que han envejecido esperando justicia, yo la llevó con ellas y le doy los números de expediente, y no, Bertha Caraveo no es estúpida, es indolente y convenenciera, claro que, si me demuestra lo contario, estaré feliz de decir que ella colaboró para la impartición de justicia en Chihuahua, y que senador no sólo es aquel que cena.