Sentencias de muerte por atraco a la justicia

Cuando María de los Ángeles buscó tratamiento en el ISSSTE para un cáncer de mama que estaba por pasar de la fase dos a la tres (la cuarta es casi mortal), encontró que la primera cita con especialista la tendría hasta después de unos tres meses de ser vista por el médico general.

A sus 57 años de edad, la mujer apenas había tenido malestares menores que la llevaron a consulta particular porque en su servicio médico, como empleada pública federal, nunca había podido atenderse. Prefería pagar de su sueldo para no hacer largas filas ni perder las horas de espera.

La carga de trabajo en los juzgados federales apenas le dejaba tiempo para atender sus otros deberes en casa, así que pospuso su atención hasta que un diagnóstico de cáncer avanzado la hizo recurrir al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

La empleada en uno de los tribunales de la avenida Mirador fue presa de la ansiedad y la desesperación cuando comenzó a buscar atención médica que de su bolsa ya no podría pagar, dado lo caro de los diagnósticos y tratamientos.

La saturación del ISSSTE pudo haber representado su sentencia de muerte, pero en su trabajo la orientaron su jefa y compañeras, para encontrar apoyo ahí mismo, a través de las áreas de recursos humanos local y nacional del Consejo de la Judicatura Federal.

La mujer pudo atenderse desde el 2020 al 2022, con servicios directos del ISSSTE, servicios subrogados de la misma institución y particulares pagados por un fondo que tramitan desde aquí, ante las instancias superiores del aparato de justicia.

Ella no es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es consejera de la Judicatura, magistrada ni jueza; vaya, su puesto no es del nivel más bajo, pero tampoco entra en los cuadros de mando administrativos o jurisdiccionales federales.

No es una “fifí” que goce de los supuestos privilegios que ha usado el presidente, Andrés Manuel López Obrador, como argumentos para sembrar el odio y la discordia entre la población, en esa estrategia de propalar ideas maniqueas en la sociedad a fin de presentarse como el gran transformador político.

***

Mientras termina de protestar, junto con decenas de compañeros afuera de los juzgados federales, María de los Ángeles confiesa que ni siquiera sabe de dónde salieron los recursos para atenderse; pero, dice, sí ha hecho cuentas de que su trabajo le debe haber ayudado con pagos superiores al medio millón de pesos para su tratamiento médico.

Seguramente esos recursos salieron del fideicomiso 80694 o del 80668, dotados de unos 600 millones de pesos en conjunto, para apoyos médicos complementarios y apoyos económicos extraordinarios para el personal operativo del Poder Judicial de la Federación. Personal operativo, ni siquiera jueces o magistrados.

Ese es uno de los fideicomisos que acaba de extinguir la Cámara de Diputados a propuesta de la bancada morenista, aunque seguramente la iniciativa presentada por Ignacio Mier fue redactada en Palacio Nacional y enviada a sus legisladores sólo para la firma.

Sin esos recursos, los empleados que enfrenten un padecimiento grave, habrán de alargar las listas de atención del ISSSTE, congestionado y colapsado como prácticamente todo el sistema de salud tanto a nivel nacional como estatal. Será una fila de sentencias de muerte por el atraco que acaban de ejecutar contra la Corte.

El ejemplo es significativo en el renglón de los gastos catastróficos que cualquier empleado, del servicio público o de la iniciativa privada, puede sufrir en algún momento de su vida laboral.

Pero hay, además, otros casos graves no por pegar en la salud de los trabajadores, aunque sí en su patrimonio construido por años o décadas de servicio en el aparato judicial federal, donde, si bien hay corrupción y prietitos como en todo arroz, también hay oportunidades de hacer una carrera profesional limpia.

El atraco se extiende a prestaciones económicas que pueden ser mejores a las que existen en otros sectores productivos, pero son conquistas logradas incluso con aportaciones de los propios trabajadores.

***

El fideicomiso 80693 es para mantenimiento de viviendas de jueces federales y magistrados que, por motivo de su cargo, deben cambiar su lugar de residencia. Es otro fondo condenado a muerte a partir de 2024, si llega a materializarse la decisión legislativa que en muchos casos luce excesiva.

La movilidad de los juzgadores en la carrera judicial es mucha, pues de un puesto en un juzgado de Chiapas, los empleados pueden aspirar a otro de mayor nivel en Tijuana, en Chihuahua, en Monterrey, mediante examen de oposición. Así pueden llegar a jueces de distrito o magistrados en los tribunales federales.

Que si hay corrupción o no en la competencia por las plazas es otra historia. Indudablemente hay nepotismo, tráfico de influencias y acuerdos políticos en el Poder Judicial, es una práctica arraigada que, sin embargo, tampoco puede darse como algo generalizado.

Pero en estos casos, los juzgadores aportan de sus propios sueldos -que en efecto pueden ser relativamente altos, medida indispensable para combatir corrupción y retener talentos- vía descuentos por nómina a dicho fideicomiso, por lo que el robo se extiende del presupuesto público al bolsillo de los trabajadores.

En el caso de las pensiones complementarias, mediante los fideicomisos 80691 y 80692, es posible que también vayan involucrados recursos de los propios beneficiarios, pero además representan un golpe a derechos laborales adquiridos, lo que contraviene preceptos constitucionales.

Mediante estos fondos, el personal en retiro de mayor nivel -que pasó hasta 30 años o más en las salas judiciales, la mayoría haciendo su mejor esfuerzo- recibe un ingreso extra sobre la pensión que les otorga el ISSSTE, insuficiente en muchos casos. Hablamos de apoyos adicionales de 90 pesos al mes; sí, hay casos de 90 pesos al mes, hasta cifras de 48 mil pesos mensuales.

Aunque pudiera considerarse muy alta una pensión del ISSSTE más la extra que otorga el patrón (Poder Judicial), igualmente es un derecho laboral que, no por ser dos, tres o 10 veces más que la pensión de un trabajador que cotizó en el IMSS toda su vida, deja de ser justa.

***

Sueldos dignos, derechos laborales dignos, retiros dignos, deberían ser la aspiración de todos tanto en el servicio público como en el privado, pero no es válido satanizar “los privilegios” que tienen algunos, cuando en realidad son conquistas de los trabajadores y logros sindicales.

Estas son las afectaciones a nivel de tierra -más allá de los ven desde las alturas los privilegiados Norma Piña y Andrés Manuel- que trae la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos que ha creado el Poder Judicial en las últimas décadas.

Aprobada la reforma en la Cámara Baja el pasado martes, la minuta ha pasado al Senado de la República con la amenaza morenista de aprobarse en los mismos términos, sin mayor análisis que el repetitivo discurso de que la idea es acabar con el supuesto derroche del Poder Judicial.

Además del cuestionable proceso legislativo, que dejó fuera a la Comisión de Justicia para la dictaminación de propuesta, es evidente que la eliminación de los fideicomisos va a pegar en los derechos laborales de los trabajadores de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. En todos los niveles.

En el renglón técnico-jurídico, está mal el dictamen al considerar subejercicio presupuestal a los fideicomisos, ya que estos son herramientas que funcionan bajo otras reglas diferentes a las presupuestales, con un propósito específico que, en su autonomía, pueden determinar los poderes públicos.

Más allá, en un renglón también jurídico pero más humano, en esos fondos no sólo hay recursos públicos sino privados, de los empleados y hasta los obtenidos mediante venta de publicaciones de la justicia federal. Por la naturaleza de su origen, estos recursos no deberían ser tomados por Tesorería de la Federación. Es un vil robo.

Acabar con la estabilidad de estos fondos, no es luchar contra los privilegios ni contra la corrupción del aparato de la justicia. Es poner en riesgo la estabilidad de uno de los tres poderes constitucionales, que no son sólo los “ministros corruptos”, sino miles de trabajadores que han dedicado su vida profesional a la carrera judicial.

Todo eso claramente no es por dinero. Son apenas 15 mil millones de pesos lo que hay en esos fideicomisos; es nada para el Presupuesto de Egresos de la Federación, así que de fondo hay una venganza política contra el Poder Judicial o de plano una muy mala fe entre los ejecutores de la extinción.