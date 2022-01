Separación de poderes, quimérico legado de Montesquieu

“Todo hombre que tiene poder se inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra límites. Para que no se pueda abusar del poder hace falta que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder.” Montesquieu, Del espíritu de las leyes

Un día como hoy pero de 1689 nació en La Brède, Burdeos, el más grande jurista y filósofo francés de todos los tiempos, Charles Louis de Secondat, mejor conocido como Montesquieu. Su obra, El espíritu de las leyes, le valió fama internacional por haber sentado en él las bases de la separación de poderes de los tiempos modernos. La ilustración sirvió de marco histórico para que floreciera en Francia su genial obra, no obstante su origen galo, la primera edición salió a la luz en Ginebra en 1748 dado que su autor tenía temores fundados de ser reprimido en su país natal por lo avanzado de su pensamiento.

Es paradójico que siendo la abogacía la profesión más encumbrada en los quehaceres políticos, no se haya asimilado el mensaje jurídico-político de Montesquieu. El espíritu de las leyes es un clásico obligatorio para los estudiantes de derecho y debiera ser uno de los libros de cabecera de los juristas. En él se encuentran las bases de la elaboración de las leyes, la constitución de los Estados, de los principios de los diferentes gobiernos y los contrapesos que obligadamente debe tener un Estado que se precie de ser justo. Una obra que amalgama la ciencia política, el derecho y la sociología. Suficiente sería su lectura para que los políticos en funciones se ubicaran en el contexto de la separación de poderes, que no es otra cosa que el acatamiento del principio de legalidad y el respeto que se debe al pueblo que confía en sus gobernantes.

Con el cambio de poder ejecutivo en Chihuahua se vinieron en cascada una serie de cambios en diversos organismos estatales que se autodenominan autónomos, sin que el Poder Judicial se quedara atrás.

Cualquier semejanza con la realidad de lo que sucede en nuestro terruño será mera coincidencia.

Misteriosamente, dado que no hubo explicación satisfactoria, renunció el presidente del Tribunal Superior de Justicia en cuanto la gobernadora asumió el poder. El encargo del magistrado González Villalobos aún no concluía, pero renunció, ¿coincidencia? Tal vez. Ya con la nueva titular del Poder Judicial se sucedieron cambios dentro de la institución de los cuales no se le da al pueblo una mínima explicación.

También se cambió la estafeta en el Instituto Estatal Electoral que nada tendría que ver con el poder ejecutivo, puesto que aquél se precia de ser un organismo autónomo al decir del artículo 37 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, que lo califica como un órgano autónomo e independiente, de legalidad, plena jurisdicción y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. ¿por qué se dio el cambio con la nueva titular del poder ejecutivo? ¿coincidencia? Tal vez.

La Universidad Autónoma de Chihuahua estrenó rector justamente después de la toma de posesión de la gobernadora cuando el anterior rector aún no culminaba su compromiso, ¿coincidencia? Tal vez.

El Tribunal Estatal Electoral también le llegó la hora del cambio justo después de que Maru Campos asumiera la gubernatura ¿coincidencia? Tal vez.

La presunta sumisión de los organismos autónomos y del Poder Judicial al poder ejecutivo parece evidente, son muchas coincidencias, pero además la vox populi y los medios de comunicación abonan a esa hipótesis la cual parece replantearse en cada cambio de inquilino del edificio de Vicente Guerrero y Aldama.

Es natural que la titular del poder ejecutivo busque a sus afines para conformar su equipo de trabajo, pero de comprobarse la hipótesis de que el gobernador somete a los organismos autónomos y poderes legislativo y judicial sería la negación del derecho, la negación de las enseñanzas del gran filósofo francés que ingenuamente legaría a la humanidad una forma perfecta de contrapesos.

La prensa y la vox populi dan para todo. En esa eterna fuente de suposiciones se da cuenta de la indignación de los políticos que detentan el poder en el actual sexenio en contra del actuar de los que lo detentaron en el pasado quinquenio, que si el exgobernador se entrometió en la vida interna de otros poderes, que si sometió a jueces y magistrados, que si mangoneó a su gusto al rector de la UACH, que si la Fiscalía General fue utilizada para venganzas personales, etcétera, etcétera. Curiosamente también el del quinquenio criticó a Cesar Duarte, es decir, un pleito callejero entre estos tres sexenios: Duartistas, Corralistas y Maruistas, todos contra todos en una lucha por el control, básicamente del Poder Judicial, en una carrera desbocada en la que nadie quiso ni quiere quedar atrás. La división de poderes, así vista, sería una vacilada frente a los postulados del barón de Montesquieu quien a los ya casi 267 años de su muerte, seguramente volvería a morir de vergüenza de ver en lo que se ha convertido su adelantada teoría de contrapesos.

Volver al cauce del respeto a la división de poderes sería el mejor regalo que se le pudiera dar al gran jurista francés, y reconocerle así los 20 años de investigación que le llevó escribir su legado inmortal.

Que así sea.