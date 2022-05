Ser estudiante en tiempos de pandemia

Hoy es el día del estudiante. Una fecha que más allá de lo comercial, tiene mucho que ver con los movimientos que generaron cambios en las instituciones de educación superior en México. A diferencia de algunos países de Sudamérica, donde el día del estudiante se celebra el 21 de septiembre -para empatar la fecha con la llegada de la primavera-, en nuestro país tiene un origen distinto.

El 23 de mayo de 1929, un movimiento estudiantil en la entonces Universidad Nacional de México (hoy UNAM), buscaba que los derechos de los estudiantes fueran respetados, pero además, exigir la autonomía universitaria.

En respuesta, las autoridades aumentaron un año el bachillerato y cambiaron los exámenes profesionales en la Facultad de Derecho; los estudiantes entonces colocaron banderas ojinegras en dicho plantel y decretaron una huelga general, por lo que el presidente, Emilio Portes Gil exigió el cierre de la misma.

Pero el 23 de mayo, la tensión escaló niveles más delicados y en un conflicto registrado en dicha Facultad dejó heridos a varios estudiantes, por lo que el presidente se vio obligado a abrir una mesa de negociaciones que tuvo como consecuencias la autonomía de la UNAM y la apertura de más instituciones de educación superior en el país, bajo ese esquema autónomo.

En síntesis, ese es el origen, porque a partir de ese momento, se colocó una placa en la Plaza de Santo Domingo, en el Distrito Federal, con el nombre de “Plaza 23 de mayo”.

Por supuesto después surgieron otros movimientos estudiantiles. El más emblemático, 1968, posteriormente en 1971, la huelga en la UNAM en 1999 y el más reciente, el de 2014 del Instituto Politécnico Nacional.

A nivel local, no podemos olvidar el movimiento estudiantil de 1985, cuando los consejos universitario y técnicos de todas las facultades se enfrentaron a las decisiones de un grupo que pretendía conservar el poder de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Ese movimiento está en la memoria colectiva, pero también de los actuales actores políticos de todos los partidos y de todos los colores. Nadie puede olvidar que se trató de un movimiento que escaló los ámbitos académico y administrativo de la UACh, para brincar a un escenario que provocó la caída de un gobernador y y estrujó a todo el esquema político y social.

Independientemente de los movimientos estudiantiles en México -que debe ser un tema posterior y con más detalle-, intento sólo contextualizar el origen de esta celebración porque, hoy por hoy, nuestras alumnas y alumnos, de todos los niveles, viven condiciones verdaderamente difíciles. Y tenemos que generar estrategias, como sociedad, para ir de la mano de cada una, de cada uno de los estudiantes.

Vivimos dos años de confinamiento y me parece que los más afectados fueron precisamente nuestros y nuestras estudiantes; hay alumnos, de todos los niveles, que conocieron parcialmente sus planteles porque no pudieron convivir con sus compañeros de clase y lo hicieron superficialmente con sus maestros.

Ser estudiante en tiempos de pandemia debe ser difícil, como lo fue para los docentes y lo digo con conocimiento de causa; a todos, en el mundo entero, nos tomó por sorpresa la pandemia y debimos acudir a la tecnología para remediar parcialmente la situación.

Trasladamos las aulas a una computadora o a un teléfono móvil y desde ahí, desde ese espacio virtual, generamos el proceso enseñanza-aprendizaje. Ni los países más avanzados en materia educativa encontraron una solución perfecta para evitar que los principales indicadores, como abandono, aprovechamiento escolar y eficiencia terminal, se mantuvieran en los niveles óptimos.

Estamos frente a una generación de estudiantes que nos está pidiendo a gritos soluciones inmediatas, pero si no encontramos, primero, el cómo adecuar nuestras estrategias, difícilmente habrá una sinergia con quienes esperan una guía de autoridades y docentes.

Viene en cascada una situación emergente de empatía, pues el estudiantado que va de primaria a secundaria, el que va de secundaria a medida superior y luego el que va de preparatoria a educación superior, caerá en un letargo académico si no presentamos, ya, en este momento, soluciones en todos los aspectos al rezago educativo, principalmente en lo que se refiere a la deserción.

Lo he dicho en repetidas ocasiones: la educación es un proceso que no acepta simulaciones, ni retardos y mucho menos ocurrencias. Y no se trata de la intervención solamente de las autoridades ni de los maestros o maestras; es una alianza generalizada de vinculación efectiva entre padres y madres de familia, docentes, directivos, empresarios, comerciantes y la sociedad civil en general.

Dos años después de la pandemia, ya sabemos cuál es la fotografía y no es nada fácil asimilarla, pero sería muy grave evadir la responsabilidad que cada uno tenemos. Los y las estudiantes de este momento, son parte de una generación que la pandemia hizo resiliente y, justo por ello, son más fuertes, más exigentes y mucho más emprendedores.

Hoy es el día del estudiante y ser estudiante en tiempos de pandemia, es un tema que nos debe ocupar a todos, porque tenemos, debemos y vamos a salir adelante. Es por ellos y ellas. Feliz día del estudiante.