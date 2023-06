Al momento de estar escribiendo esta opinión, recordé aquella ronda infantil que a los de mi generación nos tocó jugar: “Será melón, será sandía, será la vieja del otro día, día, día”. Así que decidí ponerle este título, por lo que enseguida habré de comentar.

Tal como se esperaba, prácticamente al día siguiente de la jornada electoral de las gubernaturas de este año, es decir, en Coahuila y Estado de México, se desbordaron las pretensiones de quienes aspiran a gobernar este país. Se visualizan, dos grandes bloques, por un lado, la decisión que tomará el Residente de Palacio, disfrazado de proceso de selección, democrático, interno, mediante encuestas, de entre sus mal llamadas “corcholatas”, para que encabece alguien de ellos la coalición de Morena y los partidos aliados. Ya se dieron las renuncias conducentes.

Por otro lado, el bloque opositor, que se ha venido formando desde la elección intermedia de 2021, integrada por PAN, PRI y PRD, denominada “Va X México”, quienes habrán de decidir el método de selección de candidata o candidato a más tardar el día 26 de los corrientes, así como, estarán firmando más adelante, los convenios correspondientes para la conformación de gobiernos de coalición, en lo nacional y en lo local en las entidades.

¿Habrá un tercer o cuarto o quinto candidato? Es probable, puesto que no se sabe aún la definición del partido Movimiento Ciudadano, qué, -como ya sabemos-, le “hace el caldo gordo” a Morena y -como se dice coloquialmente-, se hacen para “donde calientan gordas”. Aunado a otros partidos nuevos, como son: Fuerza Social por México (relacionado con la Catem); Partido Encuentro Solidario (antes Encuentro Social -de corte religioso/cristiano-) y, el del yerno de Elba Esther: Redes Sociales Progresistas. Los cuales no representan competencia para nadie, pero buscan porcentaje para alcanzar curules por la vía plurinominal. Pierden y recuperan sus registros. No aportan, pero sí quitan.

De aquí en adelante, y hasta junio del próximo año (o agosto, por impugnaciones), estaremos en la disyuntiva de saber quién será el o la Presidente de los Estados Unidos Mexicano. ¿Será melón, será sandía?

Son alrededor de 15 personajes de la vida pública de este país, los que tienen la intención. En los siguientes meses, imagino que se irán “cayendo” algunos en el camino, cuando vean mermadas sus posibilidades reales; ya sea, por encuestas o por no permear entre la sociedad.

Algunos de ellos, han estado visitando nuestra entidad; reuniéndose con sector empresarial, productores, industriales, académicos, jóvenes, militantes de sus respectivos partidos; buscando un acercamiento con la sociedad civil.

En esta semana, tuvimos oportunidad de acompañar a Enrique De la Madrid. Una carta fuerte del PRI; pero que, a su llegada, vino a reunirse con el Comité Estatal del PAN y reconocidos integrantes de dicho partido. Le escuchamos, en la conferencia que pronunció en el edificio de Canaco, ante la convocatoria de los comerciantes, restauranteros y demás empresarios de dicha cámara; así como, frente a militantes priístas. En su gira, se presentó, además, en el Congreso de la Cámara de la Industria del Radio, cuya sede fue el Sheraton.

De la Madrid, tiene muy en claro cuáles son las grandes soluciones a los graves problemas de nuestro país. Ha sido diputado y funcionario de primer nivel. Fue Secretario de Turismo, entre otros cargos. Conoce la diversidad de regiones, de culturas y de idiosincrasias, del mosaico que conforma a México. Sabe dirigirse a los jóvenes, ofrece que sean escuchados, tomados en cuenta y garantizarles, no solo el recibir un dinero cada mes, sino, de contar con oportunidades de estudio, empleo, emprendedurismo, progreso y mejores expectativas de vida.

Trae en mente las cifras y datos precisos, de todos los rubros: salud, educación, empleo, pobreza, factores económicos, etc. Va haciendo un comparativo del México de hace unos años, el que llegó a ser hace cinco y lo que ha decaído en éstos últimos. Define dónde estamos parados, y hacia donde podemos avanzar. O también retroceder, en caso de seguir ese rumbo que hemos llevado en este periodo. Habla con certeza, de cómo lograr un mucho mejor México.

Es jovial, simpático, agradable a la vista. Proyecta una muy buena imagen. Es muy guapo,(debo reconocer que esta es una opinión sesgada, con ojos de mujer). Lo cual es bueno, pero a su vez, puede ser negativo para su persona. Ya que mucha gente se deja guiar por algo tan superficial como el color de cabello, ojos o tez. Tanto para aceptarle, como para rechazarle como opción política.

Hoy, está también en Chihuahua, la Senadora Beatriz Paredes Rangel. Toda una institución, no solo para el PRI, sino para todos. De ella, hablaremos en el siguiente editorial. Luego de acompañarle en esta gira, ya que estará en la capital, con empresarios de Coparmex y luego en el Comité Estatal de su partido; mañana en Parral y Valle de Allende, con productores agropecuarios y militantes y cerrará el domingo en Delicias, con sociedad civil, convocada por “Sí Por México”. Así que, amerita un comentario completo el próximo viernes.

Ya es momento, de estar atentos a lo que acontece en nuestro país. Momento de comparar opciones. Ya es momento, de redefinir el rumbo. Momento de determinar el país al que aspiramos y que nos merecemos.

Ya es momento…