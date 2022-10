¿SerraT, el SoundTrack de Vida?

Ofrezco de antemano disculpas a ustedes amables lectores por el uso del anglicismo SoundTrack , que bien abemos en español significa, banda sonora, el empleo de tal palabra aquí, es a mi parecer el de jugar asociándolo a las letras S y T destacando de tal modo el principio y cierre de la palabra SerraT, haciendo un juego con lo que se ha dado a llamarla Gira del Adiós del cantautor catalán, que avanza por México: titulada El vicio de cantar. 1965-2022.

Vaya que en este recorrido que se dice fácil empero es de mas de medio siglo 57 para ser puntual, el arte de Serrat algún efecto hubo de tener en múltiples vidas, lo confirma la pléyade de admiradores de este juglar de dos siglos y milenios, a quien aquí llamo sin ambages de manera sentida, espero que sencilla, empero muy profunda un compañero de vida.

A continuación por qué de tal expresión,

Recuerdo 1968, la efervescencia social juvenil de la Revolución de

Mayo en Paris los afiches de las fotos de Korda del Che.

Recuerdo a las jóvenes parisinas sobre los hombros de sus compañeros con el puño en alto,

Recuerdo el ejemplo del Maestro Bertrand Rusell a sus casi cien años marchando con ellos.

Y recuerdo como un eco de vida al fondo de múltiples conferencias y mesas de debates que desde entonces me encantaban, la música de

un joven catalán que ya gozaba fama de rebelde frente al autoritarismo de Francisco Franco que gobernaba España.

Su nombre completo Joan Manuel Serrat, su mérito acompañar con su música de Cantares que era un éxito por señalar así su mensaje que lo mismo incluía el idealismo

Todo pasa y todo queda,

pero lo nuestro es pasar,

pasar haciendo caminos,

caminos sobre el mar.

Nunca perseguí la gloria,

ni dejar en la memoria

de los hombres mi canción;

yo amo los mundos sutiles,

ingrávidos y gentiles,

como pompas de jabón.

Que nos encaró al realismo

Caminante, son tus huellas

el camino y nada más;

caminante, no hay camino,

se hace camino al andar.

Al andar se hace camino

y al volver la vista atrás

se ve la senda que nunca

se ha de volver a pisar.

Y qué decir de las huellas, después de esa Revolución de Mayo vendría un largo dolor de una sola Noche, la de Tlatelolco

Saltábamos de década, casábamos, llegaban los hijos y ahí estaba Serrat cual maestro oficioso en el arte de educar críos introduciéndonos a la comprensión e ese mundo de” Esos locos bajitos” así;

A menudo los hijos se nos parecen

Así nos dan la primera satisfacción

Esos que se menean con nuestros gestos

Echando mano a cuanto hay a su alrededor

Esos locos bajitos que se incorporan

Con los ojos abiertos de par en par

Sin respeto al horario ni a las costumbres

Y a los que por su bien, hay que domesticar

Nada simple una tarea que nos hará ser responsable de una buena entrega a la vida esencialmente cuando les hemos de ver partir así;

Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma

Nuestros rencores y nuestro porvenir

Por eso nos parece que son de goma

Y que les bastan nuestros cuentos

Para dormir...

Nos empeñamos en dirigir sus vidas

Sin saber el oficio y sin vocación

Nada ni nadie puede impedir que sufran

Que las agujas avancen en el reloj

Que decidan por ellos, que se equivoquen

Que crezcan y que un día

Nos digan adiós...

Así de simple, así de fácil, les vemos irse y a nosotros llegar afanes y tristezas que más de una vez nos dieron dolores de cabeza al grado de querer también volar y Serrat ahí estaba Serrat con su Pueblo Blanco.

Colgado de un barranco

Duerme mi pueblo blanco

Bajo un cielo que a fuerza

De no ver nunca el mar

Se olvidó de llorar…

…Bordeando la cañada

Donde no crece una flor

Ni trashuma un pastor

El sacristán ha visto

Hacerse viejo al cura

El cura ha visto al cabo

Y el cabo al sacristán

Y mi pueblo después

Vio morir a los tres

Y me pregunto ¿porqué nacerá gente

Si nacer o morir es indiferente?

…Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos

De su pueblo

Y los viejos sueñan morirse en paz

…Escapad gente tierna que esta tierra está enferma

Y no esperes mañana lo que no te dio ayer

Que no hay nada que hacer

Toma tu mula, tu hembra y tu arreo

Y sigue el camino de pueblo hebreo

Y busca otra luna

Tal vez mañana sonría la fortuna

Y si te toca llorar es mejor frente al mar

IMAGINESE LO QUE ES ESCUCHAR ESTE CIERRE DE LA CANCION

ESTANDO, EN UN BARRANCO DE LA TARAHUMARA ENTONCES

Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas

Y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás

Juro por lo que fui que me iría de aquí

Pero los muertos están en cautiverio

Y no nos dejan salir del cementerio

Ese es Serrat, recuerdo que en los años 90 pase varios días escuchándolo por lo casetes de entonces en Estambul, admiraba desde mi Hotel el Bósforo con su Mediterráneo y Penélope me ha deleitado desde siempre ya que ha estado presente durante décadas, acompañad cuando disfrutaba de LA FIESTA de San Juan y me dolía con LA SAETA.

Así saltamos el siglo XXI y fue entre los años 2010/2020 cuando la inspiración de más bellos uno de sus temas EL HOMBRE Y EL AGUA me movió a desear hacer un libro que se convertirían en cuatro, sobre el tema del agua que dice así; .

Si el hombre es un gesto, el agua es la historia

Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo

Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo

Si el hombre es recuerdo, el agua es memoria

Si el hombre está vivo, el agua es la vida

Si el hombre es un niño, el agua es París

Si el hombre la pisa, el agua salpica

Cuídala como cuida ella de ti

Brinca, moja, vuela, lava

Agua que vienes y vas

Río, espuma, lluvia, niebla

Nube, fuente, hielo, mar

Agua, barro en el camino

Agua que esculpes paisajes

Agua que mueves molinos

¡Ay agua!

Que me da sed nombrarte

Agua que le puedes al fuego

Agua que agujereas la piedra

Agua que estás en los cielos como en la tierra…

Debo señalar que esta magnífica canción así como la de PADRE en español o PARE en catalán son plegarias de amor por la naturaleza con las que comulgo en definitiva;

Padre, decidme qué le han hecho al río que ya no canta

Resbala como un barbo muerto bajo un palmo de espuma blanca

Padre, que el río ya no es el río

Padre, antes de que vuelva el verano esconda todo lo que tiene vida

Padre, decidme qué le han hecho al bosque que no hay árboles

En invierno no tendremos fuego ni en verano sitio donde resguardarnos

Padre, que el bosque ya no es el bosque

Padre, antes de que oscurezca llenad de vida la despensa

Sin leña y sin peces

Padre tendremos que quemar la barca

Labrar el trigo entre las ruinas, padre

Y cerrar con tres cerraduras la casa y decía usted, padre

Si no hay pinos no se hacen piñones, ni gusanos, ni pájaros…

Padre, donde no hay flores no hay abejas, ni cera, ni miel

Padre, que el campo ya no es el campo

Padre, mañana del cielo lloverá sangre

El viento lo canta llorando

Padre, ya están aquí

Monstruos de carne con gusanos de hierro

Padre, no tengáis miedo, decid que no, que yo os espero

Padre, que están matando la tierra

Padre, dejad de llorar que nos han declarado la guerra

Esta mención es también una evocación y un deseo de que el talento de Joan Manuel Serrat persista en muestra memoria, que para cada cual es su propia historia, en particular estas dos últimas camiones me han movido en ese espíritu ambiental que cuando llega a uno, es como esta música ya no se va.

Y Serrat se queda como su despedida expresada en el zócalo de la Ciudad de México el jueves pasado, misma que transcribo aquí: “Agradezco a toda la gente que me enseñó a conocer y entender este país y me permitió caminar con ella tantos años. Mi gratitud para con quienes puedo echarme un alipús y con quienes se fueron antes. No quiero discursos, más vale que mi agradecimiento quede escrito musicalmente, expresó antes de finalizar.

Y así cantó Fiesta, cuya parte final coronó con el ¡Viva México, cabrones!, que fue respondido con un ¡Viva! estremecedor por el público. El cantautor abrió los brazos como para dar un enorme abrazo, luego se llevó en repetidas ocasiones las manos al corazón en señal de cariño y salió del escenario”

Yo le expreso desde aquí a quien ha sido un compañero de vida con su bella música e interpretación; UN HASTA SIEMPRE JOAN MANUEL.