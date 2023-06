Sí ayuda darle dinero a los pobres

La revista británica semanal Nature es reconocida como una de las principales revistas científicas a nivel mundial, es ampliamente leída por científicos e investigadores de todo el mundo y su influencia en la comunidad científica es innegable.

Para un científico, tener un artículo publicado en Nature es un símbolo de prestigio porque la revista es muy selectiva y rechaza aproximadamente el 95% de los artículos que recibe para su revisión por pares.

El 31 de mayo pasado Nature publicó un artículo intitulado "The effects of cash transfers on adult and child mortality in low- and middle-income countries" (Los efectos de las transferencias de efectivo en la mortalidad de adultos y niños en países de bajos y medianos ingresos), en donde se analizan programas similares a varios de los que el gobierno de México ha creado para apoyar económicamente a distintos grupos sociales.

Los autores del artículo, investigadores de Estados Unidos, Haití, Sierra Leona y Malawi, concluyen que la pobreza está relacionada con un mayor riesgo de mortalidad y que los programas de transferencias de efectivo reducen las tasas de mortalidad, especialmente entre niños y mujeres y que dichos programas son fundamentales en las estrategias de reducción de la pobreza. Aseguran que las transferencias de efectivo contribuyen de manera muy importante a mejorar la salud de la población.

Los autores explican que la pobreza es un importante determinante social de la salud, afectando diversos aspectos como el acceso a la atención médica, la estabilidad en la vivienda y la educación. Además, la pobreza causa una disminución en la esperanza de vida y mayores tasas de mortalidad tanto en adultos como en niños.

Añaden que la pandemia de COVID-19 aumentó la pobreza y que por ello es crucial priorizar estrategias basadas en evidencia que aborden la pobreza y mejoren los resultados generales de salud.

Señalan que un informe del Banco Mundial de febrero de 2022 identificó 962 programas de transferencias de efectivo en 203 países, de los cuales 672 fueron introducidos durante la pandemia y que se estima que durante la pandemia 1360 millones de personas, que es el 17% de la población mundial, recibieron transferencias de efectivo.

Para los autores, los programas de transferencias de efectivo a gran escala dirigidos por el gobierno han reducido la pobreza y contribuido a la mejora de la autonomía económica, la asistencia escolar, la nutrición infantil, el empoderamiento de las mujeres y el uso de servicios de salud entre sus beneficiarios. También han generado una mayor actividad económica en las comunidades en donde residen los beneficiarios. Las mejoras observadas con las transferencias de efectivo pueden atribuirse a la eliminación de barreras económicas y psicológicas asociadas a la pobreza, así como a efectos indirectos en no beneficiarios.

Los autores señalan que, de acuerdo con sus análisis, el extinto programa mexicano de transferencia condicionada Oportunidades disminuyó la mortalidad materna en 11% y que la mortalidad general descendió 4% en las regiones donde el programa se implementó gradualmente.

Los que defienden y critican programas asistenciales deberían leer el artículo que está en www.nature.com/articles/s41586-023-06116-2?utm_source=pocket_saves

