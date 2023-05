Sigue la rapiña en la ciudad de la rapiña

Infinity Championship con procesado

Hace un par de meses algún creativo decidió editar la información de Jiménez en Wikipedia para rebautizar al municipio como la “Ciudad de la Rapiña”, a raíz de que algunos pobladores con residencia cercana a la carretera se llevaron costales y costales de harina de un camión de carga que volcó en ese tramo.

Aunque poco duró el nuevo mote en la enciclopedia en línea, los actos de rapiña en esta zona no han cesado y, por lo que parece, no pararán nunca porque no hay autoridad que actúe contra quienes aprovechan las tragedias para robar, sin importar que haya heridos o fallecidos a unos metros.

Tampoco es descartable que los accidentes sean provocados.

Apenas ayer ocurrió otro percance carretero en el que un tráiler cargado con más de 30 toneladas de fertilizante volcó. De inmediato, los rapiñeros llegaron por decenas y barrieron por completo con el abono, en lo que fue calificado como un “récord” por los propios elementos de la Guardia Nacional que atendieron la emergencia. Literal para los “guines world records”.

Durante el año han sido documentados al menos seis casos en los que vehículos pesados que transportan diversas mercancías fueron blanco de los amantes de lo ajeno. En uno de ellos, un conductor murió calcinado tras impactarse con otro tráiler; ni el muerto ni las llamas evitaron que los gandallas se llevaran todas las placas de aluminio y el fertilizante que transportaban.

Lo mismo ocurrió hace unos meses con un vehículo cargado de flores, en las vísperas de San Valentín; el chofer perdió la vida, pero los rapiñeros barrieron con las plantas que luego ofertaron en redes sociales con total descaro.

Cada quien busca sobrevivir como puede, pero este tipo de actos siempre serán reprobables y extra vergonzosos, porque no se trata del simple acto de llevarse algo ajeno, sino de hacerlo en medio de un hecho de por sí trágico, más cuando hay personas que pierden la vida o están seriamente lesionadas.

***

El expresidente de la Asociación Estatal de Porristas y Animadores, Víctor Manuel N. M., procesado por agredir sexualmente a varias jóvenes, ha logrado librar la cárcel a través de diversos recursos legales muy dudosos.

La última de las chicanas fue un amparo promovido para evitar la vinculación a proceso por el delito de violación dictada por el magistrado Pablo Héctor González, ante lo cual la “Colectiva Cheer”, realizó una campaña para exhibirlo públicamente y exigir que no se le den más espacios en el deporte.

El imputado, gracias a estos artificios jurídicos está vinculado a proceso sólo por el delito de abuso sexual, ya que el juez Agustín Fernando Salaís Ortiz, consideró que no procedía la violación porque la víctima, de 16 años, no opuso resistencia “seria”, por lo que decidió que siguiera en libertad.

De telenovela, el magistrado de la Séptima Sala penal dictó auto de vinculación por el delito de violación por existir elementos suficientes, pero luego vino el amparo que le permite seguir en libertad y participando en el ámbito deportivo.

Anda dicho sujeto promoviendo un evento denominado Infinity Championship, en el que la colectiva Cheer pide no participar.

***

No perderá ni un solo minuto, el próximo lunes, el canciller Marcelo Ebrard, cuando pise suelo chihuahuense para sostener diversas reuniones privadas y actos públicos.

Lo traerá su personal de apoyo y los simpatizantes, marcando el paso para cumplir con la apretada agenda de siete horas y media, exactitas.

Llega a las 12 del día al aeropuerto General Roberto Fierro, habrá una pequeña, muy pequeña escala técnica para ponerlo al tanto y de ahí a las instalaciones de Expo Chihuahua, donde debe estar en punto de las 13:00 horas.

Tomando por canal del Chuvíscar, subiendo por Teófilo Borunda, no tardará mucho en llegar al mejor conocido como Centro de Convenciones, donde compartirá auditorio con la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, Maru Campos.

El evento “Interconectando Ciudades Inteligentes”, forma parte del Laboratorio Urbano “Juntos hacia el Desarrollo Urbano Sostenible”. Habrá una representación social y del sector privado.

Concluido el foro, tiene compromiso pesado con diversos empresarios, con quienes compartirá el pan y la sal, cerca de las tres de la tarde, en alguno de los restaurantes de postín de la ciudad, cuya selección es conservada con discreción.

A las cinco, después de un buen corte y vino tinto de la región –hay muchos y muy buenos-, acude al Museo Semilla, al salón principal, en el cual presentará el libro “El camino de México”, que le ha servido de caballito de batalla para presentarse en su historia de vida y en su pensamiento, ya con las experiencias que da la responsabilidad del Servicio Exterior Mexicano.

Con pase de abordar en mano, tendría que estar cerca de las 19:30 horas en el aeropuerto, de nuevo, para abordar vuelo y llegar a la Ciudad de México, pasadas las diez de la noche.

Por eso decimos que ni un minuto habrá de perder el secretario de Relaciones Exteriores, apenas podrá respirar en su gira apresurada por la ciudad, construyendo camino rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

***

Llama la atención que, pese a ser un hervidero de hechos delictivos, la zona noroeste tenga tan pocos procesos penales en el año, lo que pone sobre la mesa la importante responsabilidad que deberá asumir el nuevo fiscal de Distrito, Alejandro Vargas Salas, para mejorar la efectividad del ministerio público y para poner a chambear a los jueces del Distrito Judicial Galeana.

Ya estamos en mayo y sólo han sido judicializadas 40 causas en los nueve municipios que tiene la zona noroeste, entre ellos Nuevo Casas Grandes, Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Janos, Madera y Gómez Farías.

Será quizá que la Fiscalía y los jueces son muy buenos aplicando el artículo 17 constitucional para resolver los conflictos a través de mecanismos alternativos o de plano hay chanchullo para arreglar todo por debajo del agua.

Lo cierto es que es poquísimo el trabajo que se hace en este distrito y, por ello, la llegada del hermano Vargas Salas es fundamental para regularizar las acciones de la Fiscalía Noroeste, dar respuesta a la ciudadanía y garantizarle el acceso a la justicia.

***

Quedó como novia de rancho, el exgobernador Javier Corral, que ya tenía hasta manteles largos para recibir a Dante Delgado, el dirigente de Movimiento Ciudadano, a quien sigue palmeando en busca de alguna quimera, al menos una diputación pluri.

La visita contemplada para el jueves tenía originalmente solo agendada la participación del político naranja en un evento denominado Diálogos por la democracia, organizado por la Confederación Patronal Mexicana, a las 11 de la mañana en la Expo Chihuahua.

Experto en la liana, el exgobernador rápido y presuroso amarró para tener a Dante a las seis de la tarde en la librería Sandor Marai, en la cochera del pequeñísimo lugar donde sólo caben unos cuantos copa en mano.

Ambos eventos finalmente fueron suspendidos, ya que Dante no pudo viajar a Chihuahua. La Coparmex tuvo la gentileza de avisar inmediatamente la suspensión por la misma vía que había utilizado para invitar. Todavía es hora que no hace lo mismo la librería de Corral.