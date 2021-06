Sigues peleando y la gente ya se fue de vacaciones

Muy difícil debe ser perder una elección cuando todos te decían que sin lugar a dudas ibas a ganar y cuando los números por todos lados así lo confirmaban.

Es indudable que a Morena en Chihuahua no le ha ido mal, quizás por eso le debe resultar todavía más difícil al candidato Juan Carlos Loera aceptar que los resultados no le favorecieron.

Hubo recursos al por mayor para pagar carteleras, meter propaganda en todas las redes sociales como no se había visto antes, eventos, cuadrillas de personas recorriendo el estado, repartiendo el periódico de la 4T casa por casa, un libro publicado, entrevistas, reuniones y más reuniones, hubo todo lo necesario, pero faltó.

Actividad intensa la hubo pero los números ahí están, Morena creció pero no lo suficiente.

Las ciudades electoralmente más grandes son un claro ejemplo: en Chihuahua, en la elección del 2018 que no se eligió gobernador, Morena obtuvo 298 mil 714 votos, mientras que en la del 2021 votaron 357 mil 158 personas, es decir crecieron 58,444 votos según los datos del PREP, salieron ganando y eso que no estuvo YSQ en la boleta.

Pero si vemos, en el 2018, el PAN y Movimiento Ciudadano obtuvieron 346 mil 555 votos y en el 2021, pero con el PRD, 493 mil 235 votos, es decir 146 mil 680 votantes más, casi el triple contra MORENA sin contar votos de los aliados.

No es un análisis científico y la comparación puede no ser válida porque son contextos diferentes y en el 2018 se eligió presidente de la República y ahora no, pero si gobernador y los votos totales por partido ahí están.

Hay otros y muchos factores que hoy en día pueden servir para explicar la derrota, pero de plano parece que no lo quieren ver.

Era sabido por ejemplo, que el candidato no era la mejor opción que tenía el partido para buscar la gubernatura pero aun así la dirigencia nacional lo impuso.

Todos los sectores y hasta los partidos pensaron que la candidatura sería para Cruz Pérez Cuéllar o para Rafael Espino, pero no fue así.

Igualmente, por muchos era sabido que Juan Carlos Loera no la llevaba bien con los candidatos a la alcaldía de Chihuahua Marco Adán Quezada y mucho menos con Cruz Pérez Cuéllar, candidato a la alcaldía por Cd. Juárez, que hay que decirlo. fueron ellos los que les dieron en mucha medida los votos a Morena.

El problema del agua en la región centro sur del estado también pegó y eso no lo ven, ya que aunque se piense que no son muchos votos, fue uno de los factores que influyeron.

Otro error y ellos lo manifestaban, fue pensar que todos los beneficiarios de los diversos programas federales votarían por Morena, lo que resultó también una falacia porque se demostró que aunque reciben el apoyo, no representaron un voto incondicional.

Es preocupante que Loera siga acusando a diestra y siniestra de su derrota a medios, empresarios, iglesia, etcétera, solo le falta decir que también los panistas, perredistas, priístas tuvieron la culpa, en lugar de asumir que no fue del agrado de la mayoría de los chihuahuenses.

Dispuesto a llevar el pleito más allá, Loera anunció que “instruyó” a los diputados de su partido para que en la próxima legislatura federal promuevan el desafuero de la gobernadora electa, Maru Campos.

Además, en el último minuto permitido por la ley, presentó un recurso de protección de derechos políticos a manera de impugnación. Es decir, en lugar de impugnar el resultado, llevó al Tribunal Electoral su queja de que “todos estuvieron en su contra”.

Aquí no hay más que de sopas: o en el fondo trae la instrucción de seguir el pleito con aval de Morena y con la venia de YSQ, o de plano no está viendo la realidad y los mensajes del presidente que ya felicito a Maru, o el mensaje de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación federal, quien llamó a todos a que permitan una transición pacífica y ordenada.

Como dicen en el argot político: es más difícil dejar de ser, que ser, pero no deja de sorprender que mientras que ya todo mundo anda de vacaciones, Loera siga pensando cómo hacerle para tumbar a la primera gobernadora en la historia de Chihuahua aun y cuando todos los datos y la realidad muestran que no se ve por dónde.