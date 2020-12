Silencio y dignidad, preceden a la justicia

LOS SUEÑOS Y LOS HOMBRES

Juárez, Gandhi, Mandela, Luther King, tenían un común denominador soñaban con mejorar sus respectivas situaciones de vida, y las de sus pueblos, tres de ellos pagaron con el tributo de su vida el logro de sus sueños.

Sus luchas no fueron fáciles, cada uno tejió a su modo en su tiempo y forma la manera de avanzar no sólo para ellos, sino lo más importante para todos.

Benito Juárez García Oaxaca 1806- Cd. De México 1872 se ocupa y se preocupa en el sueño romper el monopolio establecido por 300 años de Colonia, de un clero alejado de los pobres y de Dios y muy cercano al poder. Sí, cambiar lo que parecía inamovible, aquí en esta La Nueva España, que libertó Hidalgo y Juárez y sus leyes de Reforma transformó en lo que es hoy México.

Juárez aglutinó como nadie antes en la historia de México a una generación de hombres y mujeres que le dieron a México la talla de Nación. Él es por sí mismo un ejemplo de vida, toda vez que su humilde origen y la oposición que siempre encontró de políticos falsos y potencias guerreras para que no lograse su sueño.

Mahatma Gandhi; hombre de aspecto delgado y místico, de voluntad serena, inflexible en sus objetivos y métodos, fue el forjador de la independencia de la India gracias a sus estudios de jurisprudencia y a su práctica de la no violencia pudo llevar a su pueblo a la libertad.

Sin embargo, el fin el dominio colonial provino principalmente de un nuevo tipo de la no violencia una expresión de la forma de vida de los habitantes de la India, encontraron en ésta un método infalible para derrocar a los ingleses y no permitir la "occidentalización" de sus costumbres.

Martín Luther King: (Atlanta, 1929 - Memphis, EE UU, 1968) fue un elocuente ministro Bautista y líder del movimiento por los derechos civiles de Norteamérica desde mediados de los 50 hasta su asesinato en 1968. King promovió los medios no-violentos para alcanzar la reforma de los derechos civiles y se le otorgó el Premio Nobel de la Paz 1964 por sus esfuerzos.

Quizás el discurso más conocido de él; es el de Tengo un sueño, como hombre que actuaba a contracorriente alzó la voz, la Casa Blanca, intentó acallarle, pero no ha podido, ni podrá, porque hombres como Martín Luther King no mueren, si acaso se siembran como semillas que germinan en otros hombres que lucharan por hacer realidad el sueño. (fue una pena ver y saber que Barak Obama no estuvo a la altura de su legado).

Nelson Mandela: Político sudafricano (Umtata, Transkei, 1918 -2013). Renunciando a su derecho hereditario a ser jefe de una tribu Xosa, Mandela se constituyó en un ferviente activista a favor de eliminar la segregación racial en Sudáfrica.

En 1948 llegó al poder en Sudáfrica el Partido Nacional, que institucionalizó la segregación racial creando el régimen del apartheid. Bajo la inspiración de Gandhi, el ANC propugnaba métodos de lucha no violentos: la Liga de la Juventud (presidida por Mandela en 1951-52) organizó campañas de desobediencia civil contra las leyes segregacionistas.

Después de pasar 25 años en prisión, Mandela salió de ella en 1990. El presidente de Sudáfrica De Klerk le convirtió en su principal interlocutor para negociar el proceso de democratización. Mandela y De Klerk compartieron el Premio Nobel de la Paz en 1993.

Las elecciones de 1994 convirtieron a Mandela en el primer presidente negro de Sudáfrica; desde ese cargo puso en marcha una política de reconciliación nacional, manteniendo a De Klerk como vicepresidente.

Su ejercicio gubernamental, el valioso aporte que hizo para evitar el desgarramiento de Sudáfrica como antes había ya sucedido en Ruanda, el decoro para ser un gobernante digno que dejó las bases para que al término de su mandato democráticamente fuese relevado del cargo, su muerte que no martirio como en los tres casos previamente citados, nos deja ver que hay hombres que trascienden en su obra, Mandela, El Madiba como también era llamado, nos deja un bello ejemplo de que luchando se llega a los sueños que transforman a los pueblos.

Y la referencia a Benito Juárez, Mahatma Gandhi, Luther King y Nelson Mandela

Me parece hoy obligada porque habiendo tanto que decir de los errores del gobierno del Estado de Chihuahua y quien no supo estar a la cabeza de esta digna investidura y dilapido el capital político conferido por el voto ciudadano de quienes demandaban un cambio de rumbo en 2016, y que hoy sólo ven ruinas de lo que pudo ser.

Ante estas circunstancias como Gandhi optamos hace rato por la no violencia, y King por el Sueño de un cambio que en el relevo sexenal deseablemente ha de sobrevenir, por ello en estos días que se podría decir tanto, de la incompetencia, el abuso y el agravio que se han padecido en estos ya más de cuatro años de gobierno opto por lo que...

SIEMPRE HE PENSADO, QUE EL PRUDENTE SILENCIO ES LLAVE PARA EL CAMBIO

La historia del país y de Chihuahua nos dan pauta para suponer que por su peso caerá sola la estulticia hecha gobierno, definamos pues sencillamente los dos ingredientes de la acción.

EL SILENCIO ES ...

"El elemento con el que se forman las más grandes cosas". Carlyle.

"De todas las reacciones posibles ante una injuria, la más hábil y económica es el silencio". Ramón y Cajal.

"Cuando tan torpe la razón se halla, mejor habla, señor, quien mejor calla". Calderón.

Más allá del Silencio la expresión de hoy y de Siempre Sera;

LA DIGNIDAD a

Si los políticos supieran que sabemos que:

La Dignidad, "no consiste en tener honores, sino en merecerlos" según enseñó Aristóteles.

Que tenemos claro que;

"Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda". Martin Luther King.

Y o mejor estamos ciertos de que;

"Lo que más indigna al charlatán es alguien silencioso y digno". Juan Ramón Jiménez.

Si estas tres idas no fuesen claras, siempre podremos recurrir a lo expresado por José Martí quien determinantemente expresa;

"Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. Hay otros que padecen en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro a su alrededor.

En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en si el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con una fuerza (el silencio) contra los que les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres va la dignidad humana".

COROLARIO

Creo que de alguna manera los errores gubernamentales de Javier Corral van develando en Chihuahua que nadie puede por largo tiempo simular que gobierna, cuando sólo hace usufructo de los bienes de todos para placeres de unos cuantos, el prudente Silencio grita hoy, porque está acompañado de una recia Dignidad que vaticina nuevos tiempos de JUSTICIA.