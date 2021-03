Sin caballero no hay dama

Estuve toda la mañana pensando en el título del artículo y en el enfoque que podría tener, pensé en titular al artículo “déjate querer”, pero el asunto no es simple porque en el mundo hay acciones caleidoscópicas, o sea que son desagradables por el lado que las mires.

Conocí a María Eugenia Galván en 1997 durante la administración de Francisco Barrio, era una mujer morena de una belleza diáfana y una inteligencia sobrenatural. Yo era una jovencita que junto a otros jóvenes destacados tuvimos una entrevista con el gobernador Francisco Barrio, el gobernador nos dirigió unas palabras y nos dijo que valoráramos nuestra situación porque no todos los jóvenes eran tan afortunados, -Afortunado tú y tu madre- me quedé pensando con una sonrisa forzada, porque al menos para mí construir una editorial independiente y formar lectores estaba siendo una labor contracorriente. La señora Galván me miró y me dijo –Y no todos tienen la perseverancia. Me asustó, leía el pensamiento.

De su hija no puedo decir lo mismo, su carrera depende mucho de la lealtad de César Jáuregui y Juan Antonio González. No sé si Maru Campos robó o no, en México tenemos la presunción de inocencia, pero en mayo del 2016 otra gran dama, Lucía Chavira, le sacó en pleno debate los documentos donde obra la firma de Maru Campos aprobando la deuda estatal propuesta por César Duarte y el infame presupuesto del infame vivebús, y como ciudadana eso no se lo disculpo, ni la quiero como gobernadora porque a diferencia de su madre, no conoce las necesidades y dificultades que vivimos los chihuahuenses en materia de movilidad urbana, yo soy la que tiene que subir al vivebús no ella, y esa porquería descarrilada representa el robo de la clase política y la dureza de la vida de cualquier ciudadano, sin embargo, Maru Campos es una política joven que impacta en ciertos sectores sociales, casi todos de gente güera; si se retira en este momento de la contienda electoral, volverá con más fuerza y peso moral al siguiente proceso, insisto, no la creo culpable, pero si hay un proceso penal en su contra lo correcto es retirarse hasta que sea hallada inocente en juicio. No queremos que Maru haga un macedonio, (macedonio: dícese del político que a pesar de estar acusado de quemarle los pies a Cuauhtémoc insiste en hacer campaña y de paso el ridículo). Desde luego cuando digo que la candidata debe retirarse no estoy pensando que Madero tome su lugar, eso sería peor que un macedonio.

Félix Salgado Macedonio fue retirado de la candidatura por la Comisión de Honor y Justicia de Morena, es decir por su propio partido, no se podía hacer otra cosa frente a la inconformidad del electorado, que siga su proceso judicial y luego cualquier candidatura. En el caso de Maru Campos es su propio partido el que debe decirle que se espere para la siguiente, ese es un asunto del PAN no del partido de enfrente, al respecto Morena ha actuado de manera ejemplar metiendo orden en su partido y dejando que el PAN y Corral se avienten zoquete solos.

Por otro lado, Juan Carlos Loera ha hecho una campaña impecable, deseo que un hombre capaz de tal mesura sea gobernador; su campaña esta ciudadanizada, camina las calles que todos tenemos que caminar, más allá de los empresarios mira a los obreros, a las comunidades sin riqueza y enfrenta los problemas con valor, no ha temido a dialogar con las comunidades del noroeste y no ha intentado hacerse el mártir por los incidentes del agua, por el contrario, se asume responsable y toma el liderazgo. Frente a Maru Campos pasa de frente, como un caballero no la insulta ni la ofende, como un político sagaz no le da la importancia que no tiene; sin caballero no hay dama.

Pero Juan Carlos por favor déjate querer, estoy dispuesta a cuidar las casillas, ponerme en los cruceros, hacer operación cazamapaches, así es la disciplina partidaria, y yo me formé desde niña en el partido comunista; estoy para apoyarte pero sería más fácil frente a mis principios y frente a la ciudadanía que cree en ti -cada mañana salgo a hablar con mis conciudadanos de sus expectativas y quieren un gobierno de Morena-, que vayas a una tienda de mascotas, pidas una cadena para perros bravos y dejes amarrado a tu chulingo en un poste cerca del domicilio ubicado en Francisco Zarco 2437, ahí te lo cuidan y tú te puedes dedicar a hacer lo que has hecho hasta hoy: una campaña limpia y de propuestas, porque de veras Juan Carlos, no sólo es desagradable ver a ese bicho como diputado, es casi como nombrar senador a un caballo y le quita a tu imagen el prestigio que te has estado ganando con tu trabajo.

Me queda otro enfoque que abordar en este caleidoscopio de truculencias: que el propio equipo de Maru Campos haya engatuzado a estos gatos para que montaran esa obrita de teatro cibernética y hacer ver a la candidata como una víctima frente a unos votantes siempre sentimentales, se los digo yo que soy de a pie. En este momento de la historia los ciudadanos comunes no ven al partido Morena como un instrumento de Javier Corral, Corral está completamente solo con el disgusto de los chihuahuenses, y esa parte del texto leída por Lucha Castro donde dice “Ahorita es el momento importante cuando se van a hacer esas audiencias de que más gente se sume, no Javier, yo le dije: mira ya no te desgastes tanto, tú ya hiciste tu chamba, deja ya que se suba Movimiento Ciudadano, Morena, la sociedad civil para hacer la exigencia, yo ahí le veo el máximo problema, yo le veo un problema gravísimo cuando están dejando solo y ante la opinión pública es un tema que tiene que ver más bien con este conflicto Javier y Maru, no sé ustedes como la vean”, me dejó mal pensando sobre si todo fuera una obrita de teatro para favorecer a Maru, y es que después de las clases de filología ya cada palabra me parece sospechosa. Lucha Castro se queja de que Morena no presiona a los jueces y yo me siento tranquila de que no lo hagan.

Por otro lado, tenemos otra interpretación, la de tres feministas: Lucha Castro, Dora Villalobos y Elvira Villarreal. Se trata de tres mujeres que buscaban ocupar lugares en la nómina ofreciendo su honradez y su decidida defensa de las mujeres, pero ahora resulta que son tres mujeres aventándole zoquete a otra mujer. Dios cuídame de estas feministas que de los hombres me cuido yo solita.

Como podrá apreciar, en este caleidoscopio no hay lado bueno. Y sí doña Lucha, como ya habrá notado, sin caballero no hay dama.