Sin luz más de 24 horas en Punta Oriente

Vaya peripecias que han tenido que soportar vecinos de la zona de Punta Oriente, uno de los sectores más apartados y vulnerables de la ciudad, y es que, desde el pasado jueves se quedaron sin energía eléctrica, sin que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), atienda los múltiples reportes que se han realizado.

Con el calor que se ha sentido en la ciudad, es imperativo contar con energía eléctrica para la conservación de los alimentos y ventilación del hogar, pero, la paraestatal ha sido insensible con los chihuahuenses, pues son varios los sectores de la capital en que se han sufrido apagones.

Por la noche, el sector se convirtió en una auténtica “cueva de lobo” con riñas constantes, intentos de robo y hasta de allanamiento de morada, aprovechando las penumbras de la zona y lo lejano que se encuentra, lo que complica la llegada de los unidades policiacas.

Los apagones han sido una constante durante la temporada de calor y ponen en evidencia la deficiente infraestructura con la que se cuenta, pues un día es en la Dale, al siguiente es en el Barrio Viejo o Lomas Karike, así como en amplios sectores de las colonias Villa y Revolución, incluso en fraccionamientos de más reciente creación como en la zona de El León y Romanzza, en dónde las interrupciones son frecuentes a lo largo del día.

***

Abogados laboralistas han denunciado una serie de irregularidades que se viven dentro de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que encabeza el abogado Juan Pablo Delgado, pues refieren que existe un “tortuguismo” desesperante, que tiene retrasados cientos de asuntos.

Si bien es cierto que debido a la pandemia del Covid-19 que desde 2020 afecta a la población mundial, muchos asuntos se quedaron atorados y a estas alturas no se ha podido normalizar el trabajo, sino al contrario, se ha visto una mayor lentitud por parte de las autoridades para resolver los casos.

Además de esto, denuncian que Juan Pablo Delgado juega a ser juez y parte, debido a que, por medio de su despacho jurídico, litiga asuntos a través de sus socios, con el respectivo “moche”, por lo que, por cada asunto que logran ganar, se lleva una importante suma de dinero.

Un ejemplo de esto, ocurrió con las protestas que realizaron hace unos meses agremiados del sindicato ferrocarrilero, en las que, luego de varios días de haber tomado las oficinas de la junta federal, finalmente se logró un acuerdo millonario y parte de ese dinero fue a parar al bolsillo del funcionario federal.

Sin duda se trata de un asunto al que se le tiene que prestar atención, pues se podría estar presentando un grave conflicto de intereses.

***

Quedó en completo olvido la denuncia que beneficiarios de las becas Benito Juárez realizaron desde el pasado mes de diciembre, cuando sus cuentas fueron “vaciadas”. Al respecto, ni la institución financiera, en este caso Banco Azteca, ni la delegación del Bienestar hicieron algo para compensar las fallas.

En aquel entonces, a las decenas de afectados les llegó una notificación a través de la aplicación móvil del banco, en la que se les indicó que se había realizado un retiro de efectivo y al rastrear los datos, resulta que el dinero fue sustraído de un cajero automático en la ciudad de Guanajuato.

La dependencia federal dijo en su momento que se trataba de un asunto meramente del banco, debido a que los depósitos se realizaron de forma correcta y el problema era ajeno a ellos.

A pesar de las denuncias que se presentaron ante la dependencia federal y al compromiso que se realizó para atenderlo, el tema simplemente quedó en el olvido y los beneficiarios no pudieron recuperar el apoyo correspondiente de dicho mes.

***

Alguien de quienes se encuentran bajo el mando de Teporaca Romero, la titular del Instituto del Deporte, no está haciendo muy bien su trabajo.

Las instalaciones de la Ciudad Deportiva lucen descuidadas, pese a lo cual siguen siendo el espacio de solaz esparcimiento de familias y deportistas.

Se instalan en la deportiva área de comedores, cuidado de mascotas, pintura y dinámicas diversas de grupo.

Es lamentable que en pleno periodo vacacional el signo distintivo de este espacio sea el abandono. Hay maleza y pasto alto que no se ha cortado en amplias zonas.

Es indispensable y necesaria llamada de atención por parte de nuestros lectores a quien corresponda. Las imágenes en nuestra edición digital.

***

El accidente en el cual falleció un empleado de recolección de basura ha generado molesta efervescencia entre los usuarios de redes sociales, quienes no tardaron en denunciar las condiciones laborales infrahumanas que sufren los trabajadores en dichas empresas.

Van por ellos de madrugada para una jornada que se extiende muchísimas horas, incluso con obligado doblete.

Andan los trabajadores de limpieza entre los vehículos, sorteando perros por doquier, correteando a un lado del camión recolector, con grandísimo riesgo.

En este caso murió un chofer, pero muy bien pudieron ser los dos trabajadores que lo acompañaban, quienes sufrieron severas lesiones.

“Casi estoy seguro de que el accidente se provocó por las pésimas condiciones en que están esas unidades”. “Van por ellos a sus casas a las 12 am y hasta que no acaban la recolección se van a sus casas así sean las 7 pm y no hayan terminado”.

Van casi dormidos los choferes en camiones viejísimos y en condiciones mecánicas deplorables. La tragedia ocurrida en el canal del Chuvíscar era hasta cierto punto esperada.

La síndica Olivia Franco, dio los primeros pasos para meter en cintura a dichas empresas, por lo menos, en cuanto al servicio que ofrecen y que cuesta una millonada.

En marzo, ordenó una revisión que incluyó el hallazgo de irregularidades en tres concesionarias, y detalles más fuertes en la operación de Klifer, empresa que está a nada del veto municipal.

En el reporte se hallaron irregularidades en cuanto a la antigüedad estipulada; los dueños de camiones quisieron dar gato por liebre al gobierno de Marco Bonilla, incorporando unidades que eran anteriores al 2017, lo cual está prohibido en los contratos oficiales.

La página web Productivid app, situó en el séptimo sitio de trabajos riesgosos, el desempeñado por hombres en la recolección de basura habitacional.

Por dos mil 500 pesos a la semana, son jornadas extenuantes, riesgosísimas. Ya lo vimos con el fatal incidente.