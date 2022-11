“A todas las mujeres qué sin importar su convicción ideológica, han alzado su voz contra la misoginia y el sexismo”

“Si me matan, sacaré los brazos de la tumba, y seré más fuerte”

Minerva Mirabal

En pleno 2022, cada 11 minutos, una mujer o niña muere a manos de un familiar en el mundo, desde la llegada del Covid en marzo de 2020, la pesadilla de la violencia doméstica se recrudece sin precedente, datos de ONU Mujeres revelan que 1 de 2 mujeres, sean ellas mismas o mujeres cercanas a ellas, han sufrido episodios de violencia desde el arranque de la pandemia. Por desgracia, solo el 10 % afirmó que acudiría a la policía a denunciar, lo que parece evidenciar que las víctimas de maltrato siguen sufriendo una doble carga: la violencia sufrida y la vergüenza a reconocer la situación, mientras tanto, los agresores continúan impunes.

México, tierra de cultivo feminicida, sigue siendo uno de los epicentros a nivel global, en los últimos seis años, los asesinatos de mujeres se incrementan cada año, 11 mujeres son asesinadas diariamente, la tasa de impunidad supera el 95%, solo un 2% de los casos termina en sentencia y una de cada 10 víctimas, se atreve a denunciar a su agresor.

El presidente desde su arribo a Palacio Nacional sostiene el discurso demagogo de “proteger y no dejar en el desamparo a las mujeres, cuidándolas, enfrentando y combatiendo el feminicidio. Por convicción, no por moda. Porque en los últimos tiempos los conservadores se volvieron feministas”, la realidad es que los feminicidios no tienen freno, el actual gobierno federal, que se dice feminista y humanista, supera el récord histórico de mujeres asesinadas, más de 13,500 en lo que va del sexenio, cada dos horas se mata a una mujer, y la mayoría de los asesinos siguen libres. El odio está en el aire, las mujeres siguen sin visibilizar una igualdad sustantiva, siguen padeciendo maltratos, acosos, agresiones sexuales y feminicidios. Además, el Ejecutivo mantiene un choque sistemático contra los colectivos feministas por el hecho de levantar la voz para exigir respeto e igualdad de oportunidades, bueno hasta porque exigen que el INE y la división de poderes no desaparezca.

El mensaje del Gobierno se ha centrado en demostrar avances en la materia, insiste en convencer su vocación feminista, los números son fríos no mienten, aún y cuando los funcionarios aleguen que tienen otros datos, que los movimientos feministas, desde hace dos años se hicieron conservadores; lo cierto, es que el Estado mexicano ha sido omiso en reconocer sus fallas, en emprender acciones eficaces que reduzcan la incidencia de violencias.

La cultura machista fomenta y tolera feminicidios, acosos, agresiones sexuales, maltratos físicos, psicológicos, económicos, laborales, institucionales y políticos; desigualdad en sueldos o salarios por desempeñar las mismas tareas respecto a los hombres; falta de oportunidades educativas, laborales, de acceso a servicios de salud, a créditos hipotecarios y de tenencia de la tierra; deprecia el trabajo doméstico y la crianza de las y los hijos.

Quienes defendemos la postura igualitaria, ocuparemos las calles, los espacios informativos, las redes sociales nacionales e internacionales para denunciar las violencias. Las mujeres, independientemente de la ideología partidaria, religiosa y/o académica seguiremos en la lucha por alcanzar la igualdad sustantiva. Como dijera Minerva Mirabal, al responder a las amenazas de muerte del dictador Rafael Trujillo, “Si me matan, sacaré los brazos de la tumba, y seré más fuerte”, hoy somos millones brazos que luchamos por la causa. #Vivir sin Miedo #Ni un paso atrás. Sumemos Voces.