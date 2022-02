¡Sin miedo al éxito, papi! Julio Verne nos dice cómo

“Solamente los que arriesgan llegar demasiado lejos son los que descubren hasta dónde pueden llegar.” Thomas S. Eliot, dramaturgo estadounidense.

El 8 de febrero se conmemoró el nacimiento de Julio Verne, el más grande escritor de aventura que Francia diera al mundo. Si Cervantes Saavedra se enfundó en la piel de don Quijote para proyectar su vida y sus anhelos, Julio Verne se vistió de Phileas Fogg, entre otros personajes, para hacer lo propio.

La obra del nantés es fecunda, más de 60 novelas y numerosos cuentos. Sus relatos revelan no sólo belleza literaria sino un profundo conocimiento de geografía, cosmografía, astronomía, meteorología, navegación, historia, sociología y economía, entre otras ciencias.

Indudablemente que sus obras resultan cautivadoras, destacando, entre otras: “20,000 leguas de viaje submarino”, “La isla misteriosa”, “Los hijos del capitán Grant” y “Un capitán de 15 años”. Sin embargo La vuelta al mundo en 80 días llama la atención porque su estrella, el enigmático Phileas Fogg, resulta ser un derroche de puntualidad y arrojo. Apostó con los caballeros del Reform Club de Londres que en 80 días le daría la vuelta al globo terráqueo. Justamente en el tiempo prometido, ni un segundo más ni un segundo menos, el apuesto caballero londinense hizo su entrada triunfal al club en donde ya le esperaban los apostadores.

El desenlace de la novela no es una novedad para el lector, Fogg ganó la apuesta. Verne nos lo fue anticipando en la vida cotidiana del protagonista. Cada compromiso, acto, viaje u orden dada por el señor Fogg, resultaban precisamente cumplidos cuando las hojas del calendario y manecillas del reloj anunciaban su cabal observancia. La famosa puntualidad inglesa hizo que Phileas Fogg ganara una apuesta de un viaje sobre el cual gran parte de la sociedad londinense se mostraba escéptica y hasta incrédula.

Barco y ferrocarril fueron los principales medios de transporte que Julio Verne puso a disposición de Phileas Fogg y su escudero Passepartout (Paspartú) para que se lanzara en pos de su aventura: De Londres a Londres en 80 días, arrostrando peligros y circunstancias adversas que sólo los aventureros suelen afrontar.

El recorrido, en términos generales, fue: Londres-canal de Suez, 7 días; Suez- Bombay o Mumbai, 13; Bombay-Calcuta o Kolkata, 3; Calcuta-Hong Kong, 13; Hong Kong-Yokohama, 6; Yokohama-San Fco., 22; San Fco.-Nueva York, 7; y de Nueva York a Londres, 9. Total, 80 días.

En todo esto hay un problema de geografía y calendarización: navegando de Oeste a Este se debe adelantar una hora por cada huso horario, pero atrasar un día cuando se cruza por el meridiano 180, y si consideramos que Phileas Fogg dio la vuelta al mundo viajando en esa dirección, adelantó su reloj 24 horas, es decir, ganó un día, que finalmente fue su salvación en la apuesta de circunnavegación.

Tres meses después de publicada su obra, la Sociedad Geográfica de Londres pidió a Julio Verne una explicación de cómo Phileas Fogg pudo ganar un día durante su viaje alrededor del mundo en ochenta días.

El autor de la novela dio una explicación científica del embrollo, demostrando con ello que no sólo era un destacado novelista, sino un consumado geógrafo, dejando a sus interrogadores estupefactos, pues su explicación fue amplia y clara, tal como se puede ver en el discurso "Los meridianos y el calendario", publicado en Journal d’Amiens. Moniteur de la somme (Disponible en Biblioteca virtual Julio Verne).

Verne se mete de lleno en Phileas Fogg imbuyéndole su pasión por los viajes y la famosa “puntualidad inglesa”, pero además le inviste de cualidades que sólo los aventureros tienen: arrojo, constancia, valor, frialdad, perseverancia y temeridad.

Actualmente, según mis cálculos, el viaje se realizaría en poco más de la mitad del tiempo, considerando desde luego la fortuna que tuvo míster Fogg de abordar inmediatamente el siguiente medio de transporte o tener cortas escalas. He calculado los tiempos a velocidad promedio de un buque crucero (20 nudos) y de un tren según la región (promedios entre 53 y 180 km/hr). Así, Londres-Bríndisi, 0:14:46 (días, horas y minutos); Bríndisi-Bombay, 08:05:30; Bombay-Calcuta, 01:06:15; Calcuta-San Fco., 21:22:57; San Fco.-Nueva York, 03:06:00; Nueva York-Queenstown (actualmente Kobh, Irlanda), 06:11:48; Kobh-Dublín, 03:11:00; Dublín-Liverpool, 00:05:51; y de Liverpool a Londres, 00:03:12. Total, 42 días con 9 horas.

¿Qué enseñanza nos deja "La vuelta al mundo en 80 días"? Indudablemente que el mundo es de los audaces, de aquellos que corren el riesgo para alcanzar lo que pretenden. Que la perseverancia es lo más importante si queremos alcanzar una meta. Que si no queremos fracasar, pues simplemente nos quedemos en casita viendo pasar cómodamente el tiempo. Que si no te arriesgas, jamás sabrás lo que es la adrenalina que recorre tu cuerpo aumentando tu frecuencia cardiaca, contrayendo tus vasos sanguíneos, dilatando tus vías respiratorias y participando en la reacción instintiva de lucha. Finalmente, que la puntualidad la debemos tomar como una forma de vida y no como una novedad.

¡Es sin miedo al éxito, papi! Que así sea.