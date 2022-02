Quiero ser clara… ¡clarísima!, sin vacuna no hay voto. MI decepción con el gobierno federal es tal que espero que los errores de la 4T y el subsecretario López Gatell, jamás se repitan. ¡Qué puedo decir!, en la preparatoria los maestros te reprobaban por apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas, la universidad te negaba becas, en el trabajo vivías acosado; pertenezco a una generación que apoyó el sueño de un gobierno de izquierda; aunque fuimos espiados, arrestados y con frecuencia cancelados nuestros derechos, nada importó, seguimos adelante. López Obrador no entiende que no ganó nada, lo hicimos ganar con años de constancia, sólo para que hoy nos diga que nos resignemos a ver morir a nuestros hijos ¿Eso fue lo que defendimos? Pareciera que desperdiciamos nuestro esfuerzo, pero así como se sube, se baja.

Aquí van los duros, durísimos datos de esta pandemia. En México los niños entre 6 y 11 años constituyen 13.2 millones de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), mientras que la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid), nos dice que en México hay 15.4 millones de personas de 60 años o más. La vacuna BionTech-Pfizer aplicada a los adultos es una dosis de 30 microgramos, no miligramos, a un menor de 11 años se le aplica sólo una tercera parte de esa dosis, es decir 10 microgramos. Si la población infantil es menor a la población de adultos mayores y además requieren de menos cantidad ¿cuál es el maldito afán de no vacunarlos?

Si bien es cierto que durante los primeros dos embates del Covid-19, los sectores más afectados fueron los adultos y adultos mayores, también lo es que en las tercera y cuarta ola de la pandemia la tendencia de contagios se ha revertido, pues la población joven es quien se ha visto más afectada.

Sólo en enero de este año, 61 niñas, niños y adolescentes murieron por Covid-19, la mayoría fallecieron en los últimos 15 días del mes, ello según lo reporta el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna). ¿Cómo le hicieron para dejar morir 61 niños en 31 días? Vamos a tener que hacer más largos los meses.

La negativa del Ejecutivo Federal de vacunar a la población infantil (proceso mucho más económico que vacunar a los adultos) no obedece a ninguna recomendación de la Secretaría de Salud, obedece al simple hecho de que la Cofepris, ignorando las recomendaciones de la OMS y la Unicef, ha decidido no aprobar la vacunación infantil y con eso basta, como si los tratados internacionales signados por México no tuvieran obligatoriedad.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre de 2014 reconoce como titulares de derechos a niños y niñas menores de 12 años de edad, en su artículo 13enunciativamente reconoce, entre otros: el derecho a la vida, a vivir en familia, a la participación, la salud y a no ser discriminado. El tratado al que hago referencia fue debidamente aprobado por el Senado, por lo que dicho instrumento junto con la Constitución y las leyes que de ella emanan, constituyen el orden jurídico de nuestro país.

Existe un tratado anterior conocido como la Convención Sobre los Derechos del Niño. Emitida para su firma el 20 de noviembre de 1989 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre los derechos más destacables y más atropellados durante esta pandemia está la no discriminación, también el interés superior de los menores y el derecho a la supervivencia y el desarrollo.

Mientras la Cofepris le niega a los niños el derecho a una vacuna ampliamente probada en los Estados Unidos de América y en Europa, así como en diversos países de América Latina, el gobierno de Ciudad de México autorizó el uso de un medicamento para caballos, ivermectina, en cientos de ciudadanos de la Ciudad de México, sin permiso explícito e informado de los pacientes, ¿habrán pedido permiso a Cofepris?

La percepción errónea de que la pandemia por Covid-19 “no afecta mucho a los niños y que los síntomas son leves”, ha incrementado las afecciones físicas y mentales dentro de este sector, relegado en los programas de vacunación.

La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) alertó que, durante 2021, al menos 812 menores fallecieron por causas asociadas al Covid-19.

Durante la presentación virtual del informe "Discriminación y Violencia contra la Niñez durante la Sindemia", Tania Ramírez, directora ejecutiva de Redim, explicó que, hasta el 12 de diciembre de 2021, un total de 82 mil 234 niñas, niños y adolescentes habían sido infectados por coronavirus en México, de los que 812 habían muerto, según cifras de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna): “La afectación a la niñez y la adolescencia es evidente y ya innegable. Los menores sufrieron invisibilidad de la institucionalidad pública, que se acrecentó por la emergencia sanitaria por Covid-19. Esto empeoró porque desde marzo de 2021 hay reducción presupuestal de programas para la infancia”, explicó.

Destaca la exclusión de menores de edad en la política de vacunación contra SARS-CoV-2, la caída en vacunación contra enfermedades del esquema básico y la falta de abasto en los medicamentos contra el cáncer que enmarcan la desaparición de todo el sector infantil en el imaginario del Ejecutivo Federal.

La vacuna de Pfizer recomendada por la OMS para niños de entre 5 a 11 años debe ser unidosis y en menor cantidad.

El grupo consultivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó la vacuna de Pfizer contra Covid-19 para niñas y niños de entre 5 a 11 años;¿en qué se basa la Cofepris para negar la vacunación infantil?, el organismo no ha mostrado hasta el momento los resultados de sus estudios de laboratorio (o simplemente porque no los tiene).

En veinte años la población de adultos mayores que ha sido vacunada ya tres veces no será capaz de convertirse en fuerza productiva, por el contrario, necesitarán más cuidados, y los niños, ya en la madurez, serán una población mermada numéricamente y en su salud.

La política del Gobierno Federal no es ni de derecha ni de izquierda, mucho menos nos permitirá dar el gran salto hacia adelante que proponía el camarada Mao.

No será posible sustentar las pensiones y jubilaciones de un amplio grupo etario de personas mayores -que muy probablemente necesitarán cuidados las 24 horas-, con la pequeña base productiva de un grupo de niños que sobrevivieron íntegros en su salud para impulsar un desarrollo a largo plazo ¡Por Dios, que alguien le preste una calculadora a López Gatell!

Durante el 2021 murieron 812 niños menores de 11 años, imaginen una dictadura teocrática que pidiera a sus ciudadanos sacrificar un niño por día, así reduciríamos la cifra de 812 a 365.

Pero ya viene la votación para la revocación de mandato y sin vacuna no hay voto.