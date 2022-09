Sistema CAF. Consecuencias

En artículo previo relativo al tema de los consultorios anexos a farmacias (CAF), se mostró que los fundamentos de creación y desarrollo de este sistema de atención al paciente de primer nivel, paralelo al sistema público, se encuentran en las Reformas a la Ley General de Salud y otros ordenamientos derivados. Por otra parte, la motivación para reformar fue privilegiar la atención de grupos sociales vulnerables, lo cual era congruente con el derecho a la salud en los términos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunque no con la dimensión de la garantía contenida en la Constitución: Derecho a la Protección en Salud.

Al considerar los 120 millones de consultas anuales proporcionadas por los CAF a los pacientes individuales, se hace evidente la relevancia operativa de este sistema, su importancia relativa y por ende su complementariedad al servicio homólogo prestado por el sistema público. Ambos sistemas concurren a la oferta de un servicio de orden vital. ¿Cuándo y cómo un servicio de primer nivel asume esa calidad? Se pueden dar numerosos ejemplos, sin embargo, basta uno para comprenderlo: En el supuesto de que una persona acuda presumiendo una colitis ulcerosa, esperando que con laxantes y antiespasmódicos el médico resuelva su cuadro; sin embargo, si el médico actúa con responsabilidad profesional, procede a recabar los valores de diferentes indicadores y llega a la conclusión de que se trata de un cuadro de apendicitis aguda.

En consecuencia, a fin de salir al paso a un desenlace más grave o mortal por peritonitis, inmediatamente lo turna a atención de emergencia quirúrgica. Este evento hipotético desvela una serie de articulaciones complejas, entre las esferas pública y privada (incluyendo las organizaciones sociales), en ellas se inscriben actores diversos: sociales, del sector salud --- con sus órganos reguladores y operadores de las políticas públicas---, la industria farmacéutica (con los laboratorios trasnacionales y de cepa nacional, en la trastienda) con sus intereses y objetivos, los profesionales médicos, con su ética y sus necesidades de inserción laboral y, el principal, la población que demanda atención a sus enfermedades y trastornos físico emocionales, y que acude a los medios que le son más accesibles —en función de un conjunto de factores condicionantes y decisiones que los llevan a elegir entre distintas opciones—. Son pacientes/usuarios que esperan resolver sus problemas de salud, y superado el diagnóstico y prescripción devienen, en su caso, clientes/consumidores de fármacos.

Desde la perspectiva empresarial, este sistema de consultorios anexos a farmacias (CAF) es un sistema exitoso si se juzga su rápida expansión en México y en otros países de América Latina. Sin embargo, debe tenerse presente que el éxito está vinculado a las farmacias que en general, manejan medicamentos genéricos. Sin éstas su posibilidad de existencia desaparecería. Los consultorios anexos, en sí mismos no muestran evidencia de que sean un “negocio lucrativo”. Para el sector farmacéutico, tanto la manufactura, como la comercialización, distribución y venta de medicamentos se han visto beneficiadas. No obstante, el beneficio para la cadena que depende de los laboratorios trasnacionales en un grado mucho menor a los laboratorios nacionales especializados en medicamentos genéricos. La expansión de estos consultorios asociados a farmacias permite generar un mercado de fármacos —en su mayor parte genéricos, aunque también de marca con patente— que aseguran captar y ampliar una clientela que los podrá adquirir a un precio menor. Sin duda, se favorecen procesos de inducción al consumo de fármacos y de sobre-prescripción por medio de la consulta médica vinculada a la farmacia. Sin restar importancia a estos aspectos, sería simplista pretender reducir el análisis a la dimensión económica o empresarial y al peso económico-político de la industria farmacéutica.

Desde el punto de vista de la profesión médica, el sistema de CAF representa nuevas fuentes de empleo profesional (se calculan más de 20 000 puestos de trabajo) pese a que las condiciones laborales son flexibles y precarizadas (sin prestaciones sociales, antigüedad o aguinaldo). En el contexto actual del sistema sanitario, a veces constituyen la única oportunidad laboral para los médicos generales, quienes no han ingresado —y muy probablemente no ingresarán— en el circuito formativo de las especialidades y subespecialidades médicas; médicos que no forman parte del sistema de salud pública en el primer nivel, y mucho menos participan de la medicina privada de alta especialidad en el segundo y tercer nivel de atención.

Para el sector salud representa un reto en doble vertiente: por un lado, se encuentra con un sistema médico privado que crece continuamente sin que esté claramente definida su articulación con los tres niveles del sistema público de salud, ni los mecanismos de regulación y supervisión desde el Estado que evalúen la calidad de la atención que se da en este sistema CAF; por el otro, es evidente que la estructura de vigilancia y aplicación de la normativa actual, presenta acusadas carencias de personal y recursos operativos, que propician ineficiencia en su aplicación. En todo caso, es un hecho que actualmente cumple con una función muy importante en la atención médica ambulatoria a lo largo y lo ancho del territorio nacional, especialmente en algunas zonas depauperadas de las áreas urbanas, mientras que en numerosas zonas rurales constituyen uno de los pocos servicios disponibles.

Para los pacientes/usuarios, en particular para aquellos de escasos recursos y sin derechohabiencia a la seguridad social, significa la posibilidad de tener acceso a una atención médica profesional para ciertas causas de demanda; su gran accesibilidad espacial lo convierten en un recurso asequible en tiempo, bajo costo, sin requisitos de adscripción, y efectividad relativa al primer nivel, si bien su utilización conlleva “gastos de bolsillo” que impactan el gasto familiar.

La complejidad de la irrupción de sistema CAF proporciona un filón de efectos difícil de agotar en su debida importancia en este espacio.

No obstante, la percepción de las autoridades en voz del subsecretario de Salud, sugiere que la dimensión que preocupa son las deficiencias en la normatividad, cuando como hemos advertido, la principal debilidad se encuentra en la debilidad de la COFEPRIS por su pobre presencia en el área de su competencia, dados los recursos financieros, materiales y humanos de que dispone, amén de su incompetencia. Debilidad que se puede prever no superará. Tal vez la calidad de las relaciones entre el sistema público de salud y el sistema CAF debe recaer por norma oficial en la gestión de las agrupaciones nacionales de la red de farmacias con consultorios, mediante la supervisión de sus asociadas con base en sus propios Protocolos de Servicio y la promoción de sus esquemas de capacitación.

Finalmente, cualquier intento por frenar el fenómeno CAF iría en detrimento de los mejores intereses de la población usuaria.