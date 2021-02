Soberanía energética

En un texto plagado de tergiversaciones y falsedades, publicado en el periódico Milenio el pasado día 23, el Dr. y senador Ricardo Monreal, ferviente defensor de las ideas del Presidente de la República, afirmó lo siguiente: “Nunca la economía ha estado tan globalizada como ahora, pero nunca tampoco el concepto de soberanía ha estado tan vigente para atender políticamente tanto la emergencia sanitaria como la emergencia energética que enfrentamos en estos días” ¿A qué se refiere con el concepto? Una pista nos la proporciona al referir la incapacidad del actual gobierno federal para enfrentar a la Covid-19 y los apagones por falta de gas: “Por una sencilla, pero poderosa razón: la dependencia económica, tecnológica, científica, financiera y energética de México.” Entonces según su lógica, a menor o nula dependencia, mayor o plena soberanía. Como de costumbre la incapacidad presente es responsabilidad de la indefinible (por la 4T) política neoliberal.

La polémica idea de la soberanía, es central para los nacionalistas. La idea de soberanía surgió con los primeros Estados nacionales. En tiempos recientes, se ha atribuido soberanía a diversas naciones gestadas por el proceso de descolonización promovido por la Organización de las Naciones Unidas. Pero la soberanía se declina parcialmente, de manera voluntaria o por fuerza, cada vez que un Estado firma un tratado. Los organismos internacionales, alianzas o bloques, tales como la misma ONU, la Unión Europea o la OTAN, comparten la soberanía, depositándola en un ente o marco normativo, válido para todos. Ello es así, porque un tratado obliga a los signatarios en ciertos aspectos y de tal modo, se limita la autodeterminación absoluta.

No es fortuito que la ONU sea la principal institución internacional que ha promovido la descolonización y sea garante la de la coexistencia pacífica y auspiciadora del desarrollo económico, social y cultural: el propósito expreso de la Carta de las Naciones Unidas, establece en su artículo 1.2 “Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, y tomar otros medidas adecuadas para fortalecer la paz universal”.

Por el ejercicio de la soberanía nacional, entendida como capacidad de decisión política del Estado en su área jurisdiccional, es que se ha generado el orden jurídico internacional y la creación de órganos internacionales que lo protejan e instrumenten en aras de los objetivos compartidos por los mismos Estados. Por ello no se debe confundir soberanía con no dependencia.

La cesión compartida de soberanía en el corto plazo pareciera afectar negativamente algunos intereses nacionales, aunque en beneficio de los intereses en el largo plazo de todos, a saber, la paz duradera y la cooperación mutuamente provechosa. Siempre hay un intercambio entre soberanía e interdependencia: la soberanía total solo es posible en el aislamiento total. Y el aislamiento acarrea la incapacidad productiva, estancamiento y regresión en el bienestar general.

El proceso de globalización política, económica, tecnológica, cultural y social ha conllevado la permeabilidad de las fronteras formales, ha abierto los espacios de colaboración e interdependencia y la creación de instituciones multilaterales soportadas en un orden jurídico internacional. Orden que los Estados han construido por interés nacional, con el precio de la reducción equitativa de la soberanía, pues en el largo plazo la concordia y la colaboración en la resolución de los problemas que aquejan a todos los países no sería factible.

Las pretensiones autárquicas y soberanistas nunca han arrojado buenos resultados a la población de los países que las han instrumentado. Sin necesidad de ilustrar los fracasos a lo largo de la historia y ya que el nacionalista senador desprende como ilustración de la dependencia energética el reciente caso de la vinculación con una fuente única de gas natural, en un contexto caracterizado por la incapacidad de almacenamiento en sus múltiples formas, y el afán de ahorrar en coberturas para garantizar la capacidad de compra de gas importado. En realidad, esto es un ejemplo de cómo las pretensiones autárquicas de un estado federado o de un país respecto de otro crean condiciones que dañan el bienestar y la materialización de derechos y libertades. Las pretensiones del soberano estado de Texas en materia energética le sigue costando a un tercio de su población, sed y oscuridad plena por las noches. Otra circunstancia habríamos vivido si la conexión de proveeduría de gas natural no estuviera dependiente de un solo estado del vecino país. Las conexiones a Arizona y California no tienen relevancia en el consumo nacional del energético por decisión de las autoridades del gobierno federal.

La denuncia de la dependencia como condición indeseable en distintas dimensiones, ha sido un rasgo permanente de la narrativa política de AMLO, por tanto, cuando llegó a ser presidente de la república, era “consciente” de esta peligrosa condición en materia energética. La pregunta que cabe formular en consecuencia es ¿por qué no hizo nada para superarla? Hasta ahora, después de superados los dos años de gobierno, rememora la anomalía neoliberal.

La perspectiva de la dependencia económica corresponde a una visión anacrónica y parcial de las relaciones entre actores. Tesis muy popular en las décadas 60 y 70 del siglo pasado, para referirse a la hipótesis del dominio económico unilateral de los países desarrollados sobre los países en vías de desarrollo.

En el caso de la adicción al gas natural no licuado texano, se puede decir que también los texanos son dependientes de un mercado: el mexicano. Esto es, codependencia. Incluso se puede evaluar como riesgosa para ambas partes. La matriz energética mexicana, no tiene visos de resolverse en el corto plazo, pues almacenar gas natural no licuado es del todo incosteable. Sin embargo, la codependencia abre un abanico de posibilidades de cooperación mutuamente beneficiosa. Sin necesidad de explorarlas, se puede considerar la significación que tiene la licuefacción del gas natural dada la conversión de una unidad de volumen de gas licuado en 600 unidades de gas combustible.

Además, el grueso de dependencia es con una firma proveedora y operadora del principal ducto en México. Finalmente, en cuanto la autonomía de la industria farmacéutica para producir vacunas, el actual gobierno federal se ha empeñado con eficacia en hacerla inviable. Recuérdese que los programas de vacunación incluían hasta el pasado reciente la producción de las vacunas. Ojalá se habilite al menos la capacidad para producir masivamente la vacuna nacional anti SARS-CoV-2.