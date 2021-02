Soberbia exacerbada

Los problemas para Chihuahua en materia de seguridad pública, continúan creciendo a lo largo y ancho de la entidad, a pesar de los esfuerzos que realiza el Gobierno del Estado, promoviendo recursos ante la Suprema Corte para que nuevamente se reúnan los integrantes de la mesa de seguridad y puedan de manera conjunta y coordinada, promover acciones de prevención y persecución de los delitos, que diariamente cobran víctimas entre los diversos sectores de la sociedad.

Cuando se había logrado que el máximo órgano de justicia en el país, concediera una suspensión para que se volvieran a reunir los integrantes de la mesa de seguridad, la Secretaria del ramo Rosa Icela Rodríguez, le envió una misiva al gobernador Javier Corral, para que él, se presente en las instalaciones de la V zona militar.

Anteriormente, estas reuniones con todos los representantes de los órganos de seguridad se llevaban a cabo en las instalaciones del Gobierno del Estado, a convocatoria del propio mandatario Javier Corral.

Sin embargo, a raíz del conflicto que se suscitó con la presencia de la Guardia Nacional para controlar el agua de las presas, la toma violenta por parte de los productores de la presa La Boquilla y el homicidio de Jéssica Silva y gravemente lesionado su esposo Jaime, se consideró que había una fuga de información, porque el Gobierno del Estado a través de la Fiscalía, llevó a cabo las investigaciones tendientes a demostrar que fueron los militares, quienes dispararon en contra de esta pareja, lo que molestó al alto mando militar, quienes se levantaron de la mesa de seguridad, generando una crisis de seguridad que ahora, tiene consecuencias graves en todo el estado.

La postura del presidente Andrés Manuel, es la de no tener ningún contacto con el gobierno de Javier Corral, no apoyarlo en nada, esperando que termine su administración en las peores circunstancias, pretendiendo fortalecer indirectamente a su amigo Juan Carlos Loera de la Rosa, quien ha sido declarado como persona non grata en todo el sur de la entidad, pero que además, no levanta ni críticas.

Los choques de soberbia exacerbada, entre López Obrador y Javier Corral mantienen a la ciudadanía chihuahuense en un clima de inseguridad permanente, porque ni el Estado tiene la capacidad para hacer frente a la inseguridad, como tampoco le interesa al Gobierno de la República tomar acciones de coordinación, pretextando que se presentan diversas fugas de información, que es aprovechada en beneficio de grupos delictivos.

Aunado a lo anterior, la Fiscalía del Estado continúa dando tumbos en la operación Justicia para Chihuahua, porque el segundo hombre más importante en la cadena de corrupción, durante el gobierno de César Duarte, como es Jaime Herrera Corral, continúa llevando su vida de manera normal, utilizando escoltas y vehículos oficiales para su protección personal y la de su familia, sin que sea molestado por nadie, siendo solamente utilizado por la Fiscalía del Estado para convocar a conferencias de prensa para atacar a quien se le ordena, mientras Javier Corral continúa filtrando los mismos 5 nombres de personas que recibieron dinero de César Duarte, de una supuesta lista de más de 100, que debería de hacerla pública y no utilizarla como hasta ahora, con fines eminentemente políticos y de proyección personal.

Ojalá y la cordura, prudencia y sensatez, vuelvan al Gobierno del Estado y Javier Corral tome como prioridad en la última parte de su gobierno, rescatar el apoyo de la ciudadanía que una vez creyó en su proyecto de gobierno y que lamentablemente, ha despreciado a lo largo de estos casi 4 años de la peor administración de gobierno estatal que hemos tenido en Chihuahua.

NUEVO NÚMERO DE IUSTÓPICA

El INFORAJ, que constituye la materia gris del Tribunal Superior de Justicia, presenta su más reciente número de la revista virtual IUSTÓPICA, con una serie de temas realmente interesantes, donde se incluye una entrevista con Rodolfo Ruiz Vigó, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de su natal Argentina, quien es reconocido a nivel Latinoamérica con un precursor de la Ética Judicial actual, con excelentes preguntas, que a mi juicio, sin embargo, faltaron las obligadas en el caso del magistrado Luis Villegas Montes.

DE SECRETARIO A ESQUIROL

Por asociación de ideas, el espectáculo de esquiroles que protagonizaron diversas personas dentro del Tribunal Superior de Justicia, presionando al Juez de control para que aplicara prisión preventiva en contra de la candidata del PAN a la gubernatura, Maru Campos, encabezado por un ex secretario de Desarrollo Social, precandidato al Gobierno del Estado, que ahora pretende reivindicarse ante Morena para que le abran algún espacio y no quedar huérfano en el proceso electoral, resultó lo más patético del evento.

De la grabación de la Sra. Lucha Castro, nada es de extrañarse, se dice asesora de Javier Corral para el caso de Maru Campos, del “caballo” Lozoya para el mismo asunto, además de diversos abogados de Morena, pero ofender al magistrado Pablo Héctor, quien fue el único que dio la cara cuando protagonizó su gran fraude en la elección de los jueces, es, sin duda, lo que la define de pies a cabeza.

Seguro es que así se expresará del hoy todavía gobernador Javier Corral, a partir del día siguiente en que termine su administración.

*integrante de la AECHIH