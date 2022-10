Sobres de 'cash'

"Los sobres grandes o pequeños se convirtieron en un símbolo de Andrés Manuel López Obrador".

Elena Chávez, El rey del cash

Ciudad de México.- La forma más fácil de cuestionar el contenido de El rey del cash, el libro de Elena Chávez, ha sido calificarla de "mujer despechada". Este argumento machista se ha utilizado siempre para minusvalorar los testimonios de las mujeres. Pero si bien siempre es sano tener cierto escepticismo ante los testimonios, y buscar corroboración independiente de los hechos, mucho de lo que se narra en el libro sí tiene confirmación.

Una parte de la información ya era pública y ha sido ratificada por el propio López Obrador y su equipo. Sabemos, por ejemplo, que después de la derrota electoral de 2006 el tabasqueño se autonombró "presidente legítimo" y se asignó a sí mismo, y a los "secretarios" y "subsecretarios" de su gabinete, sueldos de 50 mil pesos al mes. Empezó entonces unas interminables giras por todo el país que, por muy baratas que hayan sido, tuvieron en su conjunto un costo elevado. Alguien estaba financiando estos sueldos y giras.

Tampoco es novedad que mucho de este dinero se obtuvo y se dispersó en efectivo. En varias ocasiones el presidente se ha enorgullecido de no tener cuentas de cheques o tarjetas de crédito. Este uso de efectivo viola las leyes fiscales y sugiere que tanto el actual presidente como sus colaboradores omitían el pago del impuesto sobre la renta. Desde hace años, por otra parte, han surgido videos que muestran a colaboradores de López Obrador recibiendo sobres o maletas con efectivo, los cuales confirman las anécdotas del libro. Todos los involucrados han declarado que el dinero era para "el movimiento" y han asumido la responsabilidad, aplicando la fórmula que, según Chávez, se les ordenaba seguir: "Si te descubren, te echas la culpa y te quedas callado".

También son públicos los descuentos a los sueldos de legisladores y funcionarios públicos para entregar dinero a la campaña electoral permanente de López Obrador. Chávez lo reitera a través de testimonios, pero los descuentos fueron confirmados jurídicamente en Texcoco, cuando Delfina Gómez era presidenta municipal, práctica que llevó a una sanción millonaria a Morena por parte del INE. La propia Delfina ha reconocido que realizó estos descuentos, aunque dice que no fueron forzosos. Chávez, en El rey del cash, afirma que los funcionarios, "Resignados a nuestra suerte, cooperábamos ante el temor de perder el trabajo".

Hay otras anécdotas del libro que no han sido confirmadas. Chávez narra, por ejemplo, cómo Mario Delgado, entonces secretario de finanzas del gobierno capitalino de Marcelo Ebrard, entregaba maletas llenas de dinero a Alejandro Esquer, secretario particular de López Obrador. Chávez da a propósito, un testimonio personal, y no de oídas, de una de esas entregas. Sí hay registro público, en cambio, de que Marcelo Ebrard declaró que no tenía ni recursos ni propiedades, lo cual no le impidió vivir durante años en París.

Chávez expresa dudas sobre la honestidad personal del presidente, pero no ofrece indicios de que el presidente López Obrador se haya enriquecido de estas aportaciones. No se puede decir lo mismo, sin embargo, de algunos de sus colaboradores. La ambición del presidente ha sido siempre más política que pecuniaria, pero su imagen como un hombre que no se interesa por el dinero cae por tierra. Más bien, vemos en el libro a un político que siempre entendió que la política cuesta dinero y que quiso sacarlo de donde pudo y siempre en efectivo para no dejar rastro.

Cabotaje

El presidente dijo ayer que podría abrir el mercado interno de aviación a aerolíneas extranjeras. Es la llamada octava libertad, el cabotaje. Muy pocos países la aceptan: Aeroméxico, por ejemplo, no puede ofrecer vuelos de Houston a Nueva York. Pero tiene razón AMLO: la competencia abarataría los precios de los vuelos nacionales y beneficiaría al consumidor.

www.sergiosarmiento.com