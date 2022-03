¿Sociedad civil organizada o el gran benefactor?

Era un 29 de noviembre de 1993. Iniciaba la temporada invernal, y ya caían heladas ligeras bajo cero. Era común verla; ahí estaba siempre esa mujer de 43 años, harapienta, mendigando, apostada en un crucero, custodiando sus escasas posesiones, que empujaba en un carrito de supermercado: Tres bolsas de ropa sucia, medicamentos para diabetes, y una grabadora para oír música.

Nadie se había percatado de ella, era invisible para la sociedad. ¿Por qué está ahí? ¿Qué la llevó a ese estilo de vida? Algunos dirán que los homeless, o vagabundos, están ahí por gusto, o porque no quieren trabajar. ¿Será cierto?

Quizá, la Sra. Adams, perdió a sus padres en un accidente, o se divorciaron, o el padre era alcohólico, o la madre prostituta; tal vez fue abusada cuando pequeña. No lo sé.

Ella padecía esquizofrenia, pasaba todo el día en la calle y regresaba de noche al albergue. Un 28 de noviembre de1993, empujando trabajosamente en aquel carrito sus escasas posesiones, llegó tarde al albergue donde pernoctaba, y; porque, la puntualidad en Norteamérica es muy importante, perdió su lugar a acceder a una cálida cama y regresó a las frías calles de Washington.

Al día siguiente, frente al edificio de las oficinas del Departamento de Casa y Desarrollo Urbano, de los E.U. (HUD) se reunieron, bomberos, policías, equipos de rescate, y de urgencias médicas, cargados con desfibriladores, insulina, medicamentos y oxigeno, ¿la razón?: Yetta amaneció fría, inmóvil, tendida en la banca de una parada de autobús, y la que había sido invisible de pronto es noticia de carácter nacional.

Un reportero del New York Times que estaba ahí para cubrir el suceso, entrevista a un trabajador del gobierno, el cual respondió:” Resulta extraño ver cuántos recursos puede obtener una persona al momento de morir, pero ni un céntimo de esa ayuda por adelantado”.

La noticia se hizo viral, y los diarios la publicaron a nivel nacional. ¡Cómo en el centro de la nación más poderosa, muere una mujer, frente a oficinas del ente responsable de ayudar! Desde ahí, el Departamento de Casa y Desarrollo Urbano, (HUD) incrementó su presupuesto de ayuda exponencialmente; los contribuyentes se comprometieron a pagar más impuestos para tal fin, pero el problema de los vagabundos persistió.

Veamos a nuestro país, cómo estamos como sociedad, ¿qué tan empáticos somos y cómo nos comprometemos con las causas sociales? Ese evento tuvo lugar en 1993.

Aquí sucedió algo similar en 2010: Una mujer con rabia, triste, desconsolada, protestaba en la plaza principal, frente al Palacio de Gobierno, para ser escuchada, con la imagen del asesino de su hija colgada de delantal, exigía justicia. El desenlace es de todos coincido: fue asesinada en las narices de la autoridad.

Maricela Escobedo, quizá pensaba que al estar frente a las oficinas de gobierno estaría más segura. ¡Error!

La BBC reportó que, Maricela murió tres veces: Cuando mataron a su hija de 16 años, cuando la justicia decidió absolver al asesino, y cuando la mataron en diciembre de 2010.

Hay algo interesante que prácticamente nadie sabe: Un tarde, un día antes que asesinaran a la activista Maricela Escobedo, se acercó un hombre a preguntar a un vigilante, a qué horas se cerraban las puertas de Palacio; este, astutamente le respondió que no había hora; aquel hombre molesto dijo: “mejor ráyeme la madre”, al siguiente día la asesinaron.

Me pregunto, ¿Por qué no ha habido movilizaciones y reclamos de la sociedad civil organizada a los gobiernos federales y estatales, por la muerte de tantos periodistas y civiles? ¿Por qué no nos unimos como sociedad? ¿Dónde están los grandes oradores que servirían como catalizadores de la sociedad? ¿Por qué callamos ante las injusticias?

No esperemos a que el gobierno haga lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. Si el gran benefactor nos niega la justicia. ¡Hagámosla valer!

Y, como le gritaron en su cara las mujeres de desaparecidos que reclaman justicia, en Ciudad Juárez al gran benefactor, que pretende acabar con abrazos la violencia: ¡ni perdón ni olvido, ¡Justicia!

¿Con cuántos abrazos acabará la violencia señor presidente?