Sociedad desprotegida

Ciudad Juárez.- Desde los orígenes más remotos de la humanidad, permanentemente el hombre ha buscado diversas maneras de organizarse en comunidad para asegurar mejores condiciones de vida, por seguridad, para cazar, para producir, para alimentarse, para vestir, para proteger sus bienes y su familia, para resolver pues todas las necesidades primarias de los seres humanos. Ese es también el génesis del Estado, entendido éste como el conjunto de instituciones, organizaciones, reglas, normas y leyes diseñadas y creadas para lograr ese fin: el mejoramiento integral de la sociedad, es pues un instrumento creado por la misma sociedad con fines muy específicos.

La Teoría General del Estado es algo mucho más complejo que unas cuantas líneas en un artículo de opinión de un periódico, tanto que es una asignatura impartida a los estudiantes de Derecho en todas las universidades del país, porque tiene que ver con aspectos filosóficos, humanos, académicos y del Estado de Derecho muy profundos, pero sí resulta muy conveniente repasar, aunque sea someramente, algunos de sus elementos más importantes.

La Teoría del Estado es la disciplina filosófica que investiga la esencia y finalidad del Estado. Su denominación es de origen alemán y su materia propia se ha desarrollado desde la segunda mitad del siglo pasado. La Teoría del Estado no es Ciencia estricta sino Filosófica, y tiene como objeto el estudio de la realidad del Estado, así como sus caracteres esenciales, situados más allá del derecho.

Esta teoría establece que el objetivo fundamental del Estado es garantizar la convivencia armónica, ordenada y justa entre los integrantes de una sociedad o comunidad, principalmente en lo que tiene que ver con la protección y preservación de la integridad física de sus miembros, así como la de sus bienes y pertenencias, es decir, la seguridad de los ciudadanos. Para eso es, para eso existe el Estado como tal. Los elementos del Estado son el territorio, la población (el pueblo) y la autoridad, en el sentido equivalente a gobierno.

Existen varias visiones, modelos o escuelas sobre la Teoría del Estado. Desde la aristotélica hasta las más modernas y liberales, pasando por la escuela alemana del derecho positivo. Pero todas coinciden en un punto común: garantizar el bienestar y los derechos de las personas, independientemente de metodologías, corrientes o estrategias específicas.

En ese orden de ideas, y a la luz de un razonamiento simple pero lógico, se puede afirmar que en nuestro país empiezan a pasar cosas graves que nos alejan peligrosamente de esa visión protectora y reguladora del Estado. Algunas ya ocurrían desde hace mucho, pero se han agudizado en tiempos recientes.

Pasemos a analizar hechos. El pasado 30 de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río” de Tenería, Estado de México, secuestraron 92 camiones con sus respectivos choferes. Y utilizo la palabra secuestro no solamente porque fue la que se utilizó en todos los medios de comunicación que publicaron la nota para describir lo ocurrido, sino porque al análisis de los hechos, a la privación ilegal de la libertad de las personas, contra su voluntad y mediante el uso de la violencia y las agresiones físicas, se le llama secuestro. Está en la ley.

Los normalistas de Tenería exigían “estabilidad laboral” al terminar sus estudios, es decir, querían plazas de maestros en automático, sin mayores trámites ni requisitos, recibir las plazas directamente. Y lograron su pretensión.

El miércoles 9 de octubre, luego de una reunión en el Palacio de Bucareli con el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, los normalistas liberaron 65 camiones, con los respectivos choferes, como parte de los acuerdos alcanzados. Peralta informó que acordaron cumplir la principal demanda de los normalistas, que era garantizar la actividad laboral y plazas a los egresados de las escuelas normales, por lo que ofreció a los estudiantes normalistas otorgarles 84 plazas federales automáticas a los egresados de esa normal, generación 2015-2019, así como el pago de becas completas.

Así nada más. Sin una sola sanción a los normalistas secuestradores y, por el contrario, concediéndoles premio a sus acciones delictivas mediante plazas de maestros. Pensar que esos “estudiantes normalistas” en poco tiempo estarán frente a un grupo de niños dándoles clase, me aterroriza, me preocupa mucho ¿qué les enseñarán? ¿Tácticas y estrategias para secuestrar autobuses? ¿Guerrilla urbana? ¡Es terrible!

En contraste, ante el importante recorte presupuestal que sufrieron para este 2019, durante la semana que hoy termina, 30 universidades y 45 sindicatos anunciaron un paro nacional de 24 horas, para solicitarle al presidente de la república las rescate de la quiebra financiera en la que se encuentran, luego de que diversas gestiones por las vías institucionales han fracasado.

¿Qué respondió el presidente a esta demanda justa?

“… si es una petición justa, sin duda se va a dar una respuesta inmediata. Pero no es así de que: ‘Nos agrupamos y a ver, va la huelga si no nos das’. Esos son grupos de presión y así no es ya la cosa, ya se cambió”, eso dijo textualmente, para luego asegurar que no permitiría que los rectores de esas universidades lo extorsionaran mediante grupos de presión.

¿Y lo de los normalistas? ¿No fue algo así? ¿No fue un sector de normalistas que se agrupó y ejerció presión? Además cometiendo claros delitos. ¿En qué casos sí se acepta a la grupos de presión y en qué casos no? ¿Cuándo sí se aplica la ley y cuándo no? ¿Aplicación de la ley selectiva?

El Estado debe aplicar la ley de manera general, sin criterios parciales, oscuros o extraños, igual para todos, como es. Pero en este comparativo de casos no se hizo así. Se pasó por alto la conducta claramente delictiva de los normalistas, y además se les premió. En cambio a los rectores de universidades del país, que no cometieron ningún delito, que exigen una causa justa, una causa que además beneficia a millones de jóvenes, se les tachó de extorsionadores, se les acusó de formar “grupos de presión” para doblegar al mandatario nacional.

En las recientes semanas todos vimos los videos que circularon por miles en las redes sociales, de los grupos anarquistas que marcharon y se manifestaron en la CDMX en cuyas protestas incendiaron, vandalizaron y destruyeron edificios, autos, monumentos y equipamiento urbano, sin que hubiera un solo detenido por esos hechos, ni uno solo, a pesar de las múltiples imágenes que existen de los delitos cometidos.

En días pasados, El Diario publicó una nota que dio cuenta sobre la liberación de un hombre que fue exonerado por un juez, luego de ser detenido transportando 115 mil dólares estadounidenses en efectivo, además los llevaba escondidos, lo que equivale a 2 millones 162 mil pesos ¿quién lleva en efectivo esa cantidad por las calles de la ciudad? Bueno, pues a pesar de eso fue liberado por un juez supuestamente porque el Ministerio Público no acreditó la procedencia ilícita del dinero ¡vaya! En esta frontera son cada vez más comunes los casos de delincuentes detenidos en plena flagrancia, que más tardan en ingresar a una celda, que en obtener su libertad, casi inmediata.

¿Qué tienen en común todos los casos anteriormente descritos? Que en México, el Estado no está cumpliendo su función. Que los ciudadanos de bien, los que cumplimos con las disposiciones legales, los que tenemos una forma de vida honesta y ordenada, podemos ser víctimas en cualquier momento del ataque furibundo de un anarquista, de ser secuestrados por normalistas insatisfechos, de ser asaltados en la calle por cualquier delincuente y que, en cualquiera de los casos descritos, no habrá castigo ni sanción para quien comete la conducta agresora, para quien afecta a la sociedad.

El mensaje es confuso para la sociedad en general. Mientras a los que cometen delitos para reivindicar una demanda se les premia, a los que se apegan a la ley y al orden institucional se les doblega con autoritarismo ¿A dónde vamos como país, como sociedad? Espero y deseo que no sea directo a una Ley de la Selva en donde sólo el más fuerte o el más sanguinario sobreviven.