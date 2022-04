Soledad de mercado

Qué nos queda después de la pandemia, de esa mortal epidemia del Covid19, de la que aún podemos considerarnos sobrevivientes?

Todo y nada. Esperanzas y vacíos. Pérdidas de amigos y familiares. Nos quedó un nuevo estilo de vivir y convivir, de trabajar y estudiar, de relacionarnos y distanciarnos. Definitivamente hay un antes (A.C.) y un después (D.C.) del Covid que nos ha dejado una huella indeleble.

Tan marcado nos ha dejado que ahora tenemos un anhelo de soledad. Y no propiamente que no queramos estar con otras personas a un lado, sino a una soledad funcional, que aún rodeados por una multitud estamos ausentes.

Hace dos años nos desplazaron a las casas a trabajar y a estudiar a un reducido espacio entre cuatro paredes, con una pantalla frente a nosotros para seguir gestionando conocimientos, produciendo bienes, organizando servicios, tomando decisiones y alternativas a distancia. Nuestro entorno espacial y ambiental dio un giro radical; de las grandes empresas ruidosas, oficinas con una dinámica de trabajo impresionante o escuelas que tomaban vida por el andar y reír de los estudiantes, nos quedamos aislados en un pequeño espacio con nuestra vista clavada por horas a una computadora que nos representaba todo: la vida, trabajo, clases, relaciones, amistades, negocios, diversión. Por ahí entraba todo y fue nuestro contacto con el mundo exterior.

Si antes del Covid teníamos una tendencia muy marcada al uso descontrolado de las redes sociales, después de la etapa crítica de la pandemia nos convertimos en codependientes. Las redes sociales se convirtieron durante la contingencia, nuestras compañeras y vías de acceso, nuestros sentidos para enterarnos de lo que pasaba en el mundo exterior y la forma de comunicarnos y ese uso de redes sociales, se convirtió, no solo en abuso, sino en una nueva adicción.

Una codependencia es una adicción. Según el diccionario de la Real Academia, adicción es la dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio síquico, es una afición extrema a algo o a alguien, inclusive, por eso también existe la codependencia a las personas.

Y en las adicciones no existen límites, horarios o lugares. Es una constante que reclama nuestra atención y consumo. Las redes sociales pasaron a ser parte de nuestro organismo porque las incorporamos como una extensión o prótesis de nosotros. Si bien, nos auxiliaron durante cerca de dos años de encierro a mantenernos informados y conectados con el exterior, terminamos adoptándolas con un total abandono en ellas.

Nos sucedió algo similar al síndrome de Estocolmo, que es un trastorno psicológico que sufren algunas personas secuestradas y después de estar por largo tiempo retenidas contra su voluntad, después se muestran benevolentes y comprensivos con sus propios captores identificándose con sus ideas o actitudes. Algo similar ha sucedido con las redes sociales: durante las prolongadas cuarentenas renegábamos de usar para todo la tecnología digital y las redes para mantenernos conectados con el mundo, ahora queremos seguir en la misma situación. Después de ser rehenes circunstanciales e involuntarios, hemos decidido seguir siendo rehenes, pero de manera voluntaria.

Aprendimos, lamentablemente, a estar más solos que de costumbre; experimentamos una soledad aislada y lejana. Vivimos bastante tiempo tomando decisiones a distancia, activamos aplicaciones para infinidad de entretenimientos. Nos acostumbramos a resolver muchos problemas y conflictos frente a una pantalla y con un celular al lado. Ampliamos nuestros conocimientos de tecnología digital y… nos gustó.

Ahora el conflicto en la postpandemia o D.C. es cómo lidiar con esa práctica nueva de codependientes de las redes sociales, o en otras palabras a una soledad de mercado. Caminamos inmersos en la gran masa del mercado, pero estamos solos con nuestro teléfono celular. Pasamos frente a varios puestos del mercado, y sólo vemos la mercancía a distancia, porque nuestros consumos ya se uberizaron, esto es, nos acostumbramos a tener nuestras preferencias y adquisiciones en aplicaciones o plataformas digitales y desde nuestros teléfonos las pedimos a domicilio. Ya no nos hace falta salir tanto ni visitar amigos o familiares porque todo lo tenemos en nuestras redes sociales.

Un viaje, con destino, vuelo y hospedaje, se hace desde una aplicación digital. Para comer ya no es necesario salir de casa, pues la llevan a domicilio, podemos rentar películas o series para no ir al cine. Tenemos grupos de “chat” de vecinos, amigos, generación, club, profesión, compañeros, familiares, aficiones, apuestas, contactos, gimnasio y de lo que se nos ocurra que al final de cuentas, representa una nueva forma de soledad. Sobrevivimos, pero no estamos en la vida del todo.

Un fenómeno que es parte de esto es lo que se llama la Gran Renuncia que se empezó a presentar en varios países después de la pandemia, donde millones de personas ya no quieren regresar a su lugar o puesto de trabajo de manera presencial. Se oponen tenazmente a volver a los centros de trabajos o las oficinas y condicionan que, si no les permiten seguir trabajando de manera virtual, mejor renuncian para buscar un trabajo que puedan desarrollar desde su casa, con la flexibilidad del horario, sin las formalidades o protocolos de vestimenta para asistir a la oficina.

Y ese problema lo están enfrentando en Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y algunos países de Europa creando serios problemas de productividad y laborales. El aislamiento por la pandemia nos dejó acostumbrados a estar retirados.

Esa postura de renunciar si no les aceptan sus condiciones y buscar un nuevo empleo virtual, es el resultado muy concreto de que las redes sociales nos automatizaron y ahora, todo lo queremos hacer a distancia desde nuestra casa o nuestro celular, pero también nos muestra una inmensa soledad de no querer volver a convivir con los compañeros o colegas.

No solo nos aislamos para evitar ser contagiados. También nos aislamos de los cercanos porque nuestra adicción a las redes sociales, celular y pantallas se disparó y ahí nos quedamos estacionados. Ese aislamiento nos cobró con soledad y a su vez, nos afectó la salud mental. Esto se confirma con un importante número de estudiantes que después de dos años de estar en sus casas, aceptaron tener problemas de aburrimiento y soledad.

Ese fenómeno de la Gran Renuncia fue un patrón de comportamiento de miles de empleados que, al salir de sus casas para regresar a las oficinas, en la postpandemia, decidieron que era mejor seguir en la soledad del encierro, o salvo que les incrementen el sueldo para hacer el sacrificio de ir a laborar a sus centros de trabajo y comenzaron a renunciar en forma masiva. Indudablemente, la pandemia aceleró procesos de transformación digital e incrementó en todo el mundo el teletrabajo y la independencia laboral, sin tener la presión cercana del jefe o los estrictos checadores de entrada y salida.

Una explicación para entender cómo hemos llegado hasta aquí la proporciona una académica (HERTZ, 2022) quien dice que los teléfonos celulares y, sobre todo, las redes sociales han desempeñado un papel fundamental en todo esto, pues distraen nuestra atención y sacan lo peor de nosotros mismos, haciéndonos cada vez más irascibles y tribales, más maniáticos de los likes, los retuits y los follows, circunstancias estas que menoscaban nuestra capacidad para la empatía y la comunicación.

Y ubica a los teléfonos y las redes sociales como piezas importantes del rompecabezas de la actual crisis de soledad que, agregados al estilo de vida, la naturaleza cambiante del trabajo y las relaciones personales, los teléfonos celulares contribuyen a que nos sintamos cada vez más solos. Existe un afán desmedido de hiperconectividad y búsqueda del interés personal sin tener en cuenta las consecuencias. La comparación es muy simple: en un día ¿cuántas veces hablamos con una persona? Y en cambio, según la científica rusa Dedyuhina, diariamente revisamos el teléfono celular entre 85 y 221 veces.

Y durante ese tiempo que nos ponemos a ver mensajes, revisar correos, ver Instagram, Facebook o twitter, o simplemente navegando y pasando con nuestro dedo, foto a foto, estamos ajenos a las personas que nos rodean. Hay un efecto de hipnosis que nos desconecta de nuestro alrededor. Es muy común ahora en los altos de un crucero, mientras cambia el semáforo a verde, muchos automovilistas no avanzan porque están “revisando” sus celulares y pierden la noción del tiempo y del lugar.

Esta es nuestra nueva soledad bañados de multitud, pero ajenos y abstraídos a todo. Noreena Hertz lo dijo muy poético: “el teléfono es nuestra amante indiscreta. Hoy en día engañamos abiertamente a quienes nos rodean, por lo que, en cierto modo, todos hemos aceptado la infidelidad. Estamos presentes y sin embargo no lo estamos: estamos juntos, pero solos”.