Sólo tú cambiarás Chihuahua

Ninguna hegemonía es eterna; y esta es mi axioma: solo un movimiento de ciudadanos en constante evolución puede mejorar el Estado.

La misión es simple: mitigar una plaga que ha enraizado en nuestra sociedad, malas gestiones publicas, inseguridad, crisis climática, fanatismos y saqueo endémico.

Nuestro potencial es enorme, somos unos privilegiados geográficos; Tú, como ciudadano, tienes el poder de transformar las cosas, cambiar el destino de nuestro Chihuahua.

Te invito a cuestionar el statu quo de la clase dirigente. No avanzaremos sin crítica. Te invito a crear las mayores ideas para nuestro Estado: tú tienes ese poder.

Chihuahua necesita a lo que más le da orgullo ante el mundo: sus hijos. Trabajemos juntos con tu entusiasmo, tu coraje, tus ganas de forjar una mejor sociedad.

El poder de transformar reside en nosotros, no lo olvides; no te sientas solo, porque no lo estás, somos un ejercito de soñadores con la voluntad de cambiar la forma de hacer política

Crearemos el mayor movimiento de ciudadanos, esto es evolución, esto es re- evolución, esto es el poder ciudadano, alejado de dogmas, de fanatismos torpes y de egolatrías políticas.

Es el momento de nosotros los ciudadanos, de ti, que eres honesto, que eres curioso, que tienes sed de justicia, que eres solidario, que piensas en una mejor ciudad. Este es tu tiempo, venzamos la apatía, somos los ciudadanos los que tomaremos las riendas para construir una sociedad en que se creen las oportunidades para ser mejores.

La esperanza cabalga en un nuevo movimiento.