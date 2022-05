Somos responsables

La juventud es una enfermedad que se cura con los años

Bernard Shaw

El sonado caso de Debanhi y otras muchas, pero muchas más, nos debe llevar a una profunda reflexión. Y preguntarnos ¿quiénes deben responder por su lamentable fallecimiento? Lanzo la hipótesis: todos.

En primer lugar las autoridades que no pueden o no quieren brindarnos la seguridad que los ciudadanos merecemos. Los gobiernos descuidan –porque no podemos decirlo de otra manera- uno de los elementos más importantes de la sociedad: nuestra tranquilidad. Segundo sitio, los padres de familia. Tenemos la obligación no sólo de brindarles los elementos éticos y materiales a nuestros hijos sino enseñarlos a defenderse a sí mismos. Vamos, asumamos el deber moral de vigilarlos aunque ya sean adultos, bastante adultos. Y tercero, los chavos y chavas que fundamentados en una educación de auto cuidado deberían saber cómo actuar en ciertas circunstancias comprometidas; saber cuánta cantidad de alcohol deben ingerir, cuándo pedir ayuda incluso a sus progenitores, a qué hora es conveniente detener la fiesta y no subirse a un taxi así de buenas a primeras.

No importa si las feministas gritan a los cuatro vientos que las mujeres tienen el derecho de recorrer esas calles de Dios a la hora que ellas quieran. Que los feminicidios se dan porque vivimos en una sociedad machista y misógina.

Sin importar la edad ni clase social deben sentirse libres y protegidas. Estaría de acuerdo pero vivimos en México donde en 2021 se presentaron más de 33 mil asesinatos.

Es triste e indignante pero en este país se encuentran las ocho ciudades más violentas del mundo según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (institución puente entre la ciudadanía y las autoridades creado en 2007) y estas son las siguientes en el 2021: Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Ciudad Juárez, Ensenada y Uruapan. La violencia la vivimos a diario, no tenemos paz y la impunidad se pasea por casas, escuelas, parques y fiscalías. Otra dramática realidad; las mujeres -sobremanera si están pasadas de copas o drogadas- son muy vulnerables, igual que los caballeros, pero los criminales las sienten más indefensas.

Los padres de familia no nos podemos dar el lujo de concederles plena libertad a hijas e hijos como tampoco tenerlos pegados a nosotros. Debe ser un justo medio aristotélico. No importa si llegas a casa a las dos de la mañana o simplemente no llegas y ni siquiera avisas. Así tengan doce, catorce, diez y ocho, treinta o cuarenta años podemos protegerlos con consejos y experiencias. Y conste que vivimos una sociedad muy distinta a las de hace treinta o cuarenta años.

No te excedas con el alcohol, cuando tomes un taxi envíame sus datos para monitorear dónde y con quién vienes. Ya debes saber que no debes consumir cualquier bebida, pídanla cerrada. No se enreden -por más liberales que sean- con cualquiera. No se alejen del grupo. No permitan que les tomen fotografías sin su consentimiento.

Hoy tenemos un arma antes inimaginable: el celular. Con él podemos rastrear a nuestra descendencia, estar en constante comunicación. Papis, mamis, no duerman a pata extendida mientras sus seres queridos estén fuera.

Nosotros también fuimos jóvenes y nos pasaron situaciones desagradables y peligrosas. Para eso estamos hoy, para intentar que eso no les ocurra a nuestras hijas e hijos.

Muchachitas y muchachitos, cuando se sientan mal por la bebida o drogas, cuando se sientan en peligro, llamen a sus padres. Y ellos seguramente irán por ustedes y si tienen que soportar al día siguiente -además de la resaca- una regañada de aquellas, no importan, los están reprendiendo en casa.

Mujeres, hombres, jóvenes, adultos, viejos tenemos que protegernos, porque esperar a que los gobiernos nos garanticen seguridad está muy complicado. Y no se trata de re victimizar a las víctimas. Queremos que ya no haya ni una más. Cuídate que yo te cuidaré.

