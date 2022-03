Soñando con Moscú

A estas horas ya todos vimos la neta del planeta y todavía siguen mandando memes a favor de Vladimir Putin, églogas elogiándolo, desvelos de una noche de política confundiendo a la URSS con la Federación Rusa, y lo peor es que los autores de estos panfletos son los viejos fundadores de la izquierda chihuahuense, con treinta cédulas en diferentes especialidades del derecho, la política y la historia.

Vamos por el principio mis amados T Rex. El imperio ruso no se fundó en Moscú, fue en el 900 D.C. que el reino de Kiev se fue extendiendo a través de varias guerras expansivas encabezadas por Igor el Grande hacia el este, a su muerte toma el poder su esposa Olga, quien incluso decía a sus consejeros lo que le debían aconsejar y no dudaba en quemar vivos a los embajadores que le disgustaban. Olga de Kiev consolidó las conquistas de su esposo, extendió los límites del imperio hacia el este y lo nombró el imperio Rus. Así fue mis dinos, no al revés; si alguien quiere recuperar sus territorios perdidos, los ucranianos tendrían que invadir Rusia.

Hablemos de religión, a pesar de su costumbre de hacer barbacoa de embajadores –imaginen a la zarina Olga aventando un embajador a un pozo al grito “Esto es Ucrania”- decidió unificar su nuevo dominio “Rus” con una sola religión. Pragmática como era, envío embajadores a distintos lugares para que eligieran la religión más pomposa e impresionante, una que fuera digna del nuevo imperio, así que eligió el catolicismo ortodoxo con sus enormes catedrales, las vestiduras bordadas en oro y los libros religiosos cubiertos de joyas. La gente debía escuchar de pie todo el servicio, que solía ser muy largo, para evocar en algo los sufrimientos de Cristo en la cruz. Así Olga la regente se convirtió en Santa Olga de Kiev.

Que puedo decir de la creación del imperio Rus por parte del reino de Kiev: cría cuervos y tendrás un montón.

El muro de Berlín cayó en 1991, año en que Verónica Castro conquistó Europa del Este con la telenovela “Los Ricos También Lloran”, derribaron la estatua de Lenin y la sustituyeron por una de Michael Jackson. Para Europa este fue un golpe muy duro, significaba que la sociedad de justicia social con la que habían soñado desde la Ilustración no era más que eso, un sueño, por otro lado, destruía el equilibrio de poderes dejando a los gringos como amos absolutos del planeta, y con clara evidencia de que los nuevos amos del planeta eran imperialistas, mercachifles y torturadores. Los gringos sólo son buenos cuando alguien los está vigilando.

Los países europeos se vieron en la necesidad de crear una entidad suficientemente grande y poderosa, con la capacidad de mantener a raya el apetito caníbal de los gringos y que pudiera rescatar el sueño europeo de un socialismo democrático; así en 1993 surge la Unión Europea de Naciones, que no es una entidad aliada de los gringos, es una entidad que mantiene a raya a esa voraz nación. Desde la creación de la Unión Europea de naciones el diálogo entre opuestos ha sido tan eficiente que han logrado condiciones comerciales dignas. No han notado que en Hispanoamérica desde 1993 hasta hoy sólo hay loquitos en Venezuela y Nicaragua, eso se debe a que, si los gringos ya no meten sus hordas de militares torturadores, porque si lo hicieran, la Unión Europea retira sus empresas, un ejemplo de esto es lo que ocurrió cuando Nestlé con sede en Suiza se negó a comprar cacao de intermediarios africanos a menos que garantizaran que no se había usado trabajo de niños esclavos en las plantaciones de cacao.

No, la Unión Europea de Naciones no son los compas de parranda de los gringos, son su equilibrio geopolítico, sí Vladimir Putin logra destruir la Unión Europea de Naciones, tanto Rusia-capitalista… bien capitalista, supracapitalista, homofóbica y con patriarcas ortodoxos en la Duma- como los gringos, van a mostrar su verdadero rostro. En cuanto a ese desgarrarse las vestiduras por parte de los viejos comunistas por la actuación de la OTAN en medio oriente, les recuerdo, que ni siquiera han tenido la amabilidad de acercarse a la comunidad islámica en Chihuahua.

Por otro lado la invasión a Ucrania llega en el peor momento y en el peor lugar, enfrentamos una pandemia que está retando todas nuestras vacunas, están bombardeando un territorio donde hay 20 reactores nucleares, si uno de sus misiles inteligentes se pone tonto tendremos serios problemas, no sólo porque la nube radiactiva se extienda por todos los continentes, nuestro mundo enfrenta una crisis medioambiental donde la extinción de seres tan diminutos como las abejas que polinizan grandes hectáreas de cultivos para consumo humano, terminarían de ser erradicados por la radiación. Olvídese de sus totopos con aguacate, sin abejas no se puede. Demás está decir que volveríamos a tomar leche radiactiva, como la que distribuyo la extinta Conasupo en 1986, ya que la leche es especialmente susceptible a la radiación.

Hasta ahora las tropas rusas han atacado hospitales, corredores humanitarios y plantas nucleares. De Rusia llegan videos aterradores de soldados sacando de su casa a jovencitos rusos de rostro asustado para el reclutamiento forzoso, es una guerra que el pueblo ruso no quiere.

Recuerdan aquella frase de Facundo Cabral que decía “Si los malos supieran que buen negocio es ser bueno, serían buenos, aunque sea por negocio”. Las sanciones económicas, la retención de cuentas en bancos suizos o la salida de empresas del territorio ruso nos pone frente a un sueño hecho realidad: la guerra ya no es un buen negocio.

En cuanto a la presunta intención de Putin de desnazificar el ejército ucraniano, se trata de taco de lengua, basta con recordar el triste episodio del Lord Ruso Nazi de Quintana Roo, que se burlaba de la gente morena y despreciaba de tal manera su vida que finalmente apuñaló a un jovencito y fue linchado por una turba morena. Hasta antes del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania YouTube estaba plagado de canales de jóvenes neonazis haciendo marchas y mítines en las plazas públicas de Rusia, estos canales desde luego ya no están disponibles. Este sector de la población rusa vive bajo la consigna de que no son rusos, sino europeos blancos, creo que olvidaron que Hitler que llamó a los grupos étnicos eslavos, raza inferior e impura.

En realidad, Putin quiere que no le cobren impuestos por lo oleoductos y gaseoductos que llevan los energéticos de Rusia al resto de Europa, y quiere tener parte en el negocio de extracción de gas en el resto del territorio ucraniano, pero en las rondas de negociaciones esgrime solicitudes imposibles de satisfacer como el apoyo de los grupos independentistas en Ucrania y la desnazificación del país. Tan sencillo que sería hacer un acuerdo comercial, en su lugar se están asesinando a centenares de personas sin resultados a la vista. Estamos frente a un nuevo mundo, uno donde la guerra ya no es el mejor negocio y ser nazi es muy mal negocio.