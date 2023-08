Soñar en Dinamarca, vivir en México

“Esa es la cuestión de promesas, está empedrado el camino hacia el infierno”

México doliente, más de 50 millones de mexican@s sin seguridad social, 30 millones más respecto a 2018, saldo de la 4T, de seguir en esta constante, la cuenta seguirá corriendo. Datos del ultimo informe de Coneval revelan que dicho incremento se debe a la desaparición del seguro popular, por el solo hecho de provenir de otras siglas partidistas, con él se fueron el acceso efectivo, de calidad y sin costo para atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria de la población no derechohabiente, quienes contaban con una oferta de servicios establecidos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (Causes) para una atención integral. Para los pro-morenistas, el hablar con datos la cruda realidad es traicionar a la Patria, alegan que la crítica es sistemática, un “disco rayado” reaccionario, conservador, aspiracionista y electorero; solo un ciego no ve que el país se quema en llamas, los combustibles son la miseria, pobreza, ignorancia, inseguridad, violencia, salud, desempleo, feminicidios, ecocidios, crímenes de periodistas, adicciones, corrupción y la falta de gobernanza.

En colaboraciones anteriores referimos cantidades promedio de cuánto cuesta enfermarse en nuestro país, el bolsillo no está preparado para el pago de consultas médicas, análisis clínicos, imagenología, compra de medicamentos, tratamientos y hospitalización, y no hablamos del pago de rehabilitaciones. Cifras del Inegi, publicadas hace un mes, revelan que las familias en este sexenio, han gastado 31 por ciento más en salud. Como las enfermedades caen de improvisto, y no existe la liquidez suficiente, a pagar con tarjeta de crédito.

Al final la deuda incrementa un 66 por ciento más, debido a las tasas de interés, provocando en otro tenor, dolores de cabeza para los usuarios, ya que sin darse cuenta, muchos pueden caer en deudas impagables, afectando su estabilidad financiera y capacidad crediticia. Las compras a 24 o 36 meses sin intereses, según expertos, se terminan pagando dos y tres veces más de lo que realmente costaron.

Datos del Banco de México (Banxico) señalan que entre 2018 y 2022, el pago de consultas médicas con tarjeta de crédito aumentó 84.6 por ciento, mientras que en hospitales el incremento fue de 39.3 por ciento. El monto pagado con tarjetas (crédito y débito) a médicos y dentistas aumentó 93.3 por ciento entre 2018 y 2022, y en hospitales incrementó 50 por ciento en el mismo lapso. En conjunto, el gasto realizado por las y los mexicanos con tarjeta en consultas e intervenciones superó los 73 mil millones de pesos, cifra casi 74 por ciento mayor, respecto de 2018. Lo cierto, es que el plástico de débito no pasa cuando no hay dinero disponible a diferencia de la de crédito, que sigues pagando de momento como si tuvieras el banco a tu disposición.

Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), señala: “La deficiencia en el sector público es una de las partes centrales del problema. Los hospitales y las clínicas siguen ahí, pero el servicio se ha deteriorado, el personal ya no es el de antes, el abastecimiento de medicamentos ya no es como antes, las personas llegan al mismo hospital pero ya no los atienden o les posponen las citas; no importa que los edificios, las instalaciones o el sistema público sea como el de hace dos o cuatro años, el problema es que ya no hay insumos”, por ello, buscan la asistencia de salud privada.

En tiempos de apuesta electoral, como ciudadan@s responsables y pensantes, reflexionemos todas las opciones, sin dejar de contrastar la triste realidad. Como dijo el escritor español Manuel Vázquez Montalbán: “Si el sistema se empeña en considerar al ciudadano un potencial cliente y consumidor, podríamos hacer buena esta lógica y proponer una militancia activa de clientes y consumidores convertidos en informatizados insumisos.” Sumemos Voces.