Soy el único responsable

En las conferencias de prensa del presidente López Obrador del miércoles y jueves pasados, sus secretarios de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana explicaron los hechos del 17 de octubre en Culiacán. Repitieron lo sabido: imprevisión en la ejecución de una orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán López con fines de extradición a los Estados Unidos de América.

Analistas insisten en que aún quedan eslabones sueltos en las narrativas oficiales.

El dato público más delicado fue el jueves 31 en que el secretario de la Defensa Nacional, a petición del presidente, ahí mismo en la Conferencia de Prensa, dio a conocer el nombre del responsable del fracasado operativo, además que será investigado como jefe del Grupo de Análisis e Información de Narcotráfico.

El general secretario debió decirle al presidente que, por motivos de seguridad nacional, en rigor por lealtad a su hermano de armas, le era imposible dar a conocer el nombre. La nación lo habría entendido y avalado. Colocó a ese jefe y su familia en situación vulnerable.

La negativa daría confianza a todo el

Ejército y ejemplo a los cadetes de los planteles educativos militares.

La delincuencia organizada, en venganza, ha asesinado soldados, marinos y familiares.

El Ejecutivo federal tanto más pretende clarificar y explicar, tanto más confunde. Se contradice constante, en una suerte de auto confabulación. El viernes 1 declaró que ese jefe no participó en el operativo, su sede es la ciudad de México y el responsable es otra persona, cuyo nombre no se dará a conocer.

El secretario de la Defensa declaró en la conferencia del jueves que el jefe a cargo de esos operativos no solicitó autorización por los conductos debidos hasta el presidente de la República para llevarlo a cabo, lo que causó incertidumbre en los mandos en activo, porque es inverosímil que un jefe con grado de coronel haya omitido informar a sus superiores; deber que bien conocen los militares.

Aumenta la confusión porque el secretario de la Defensa declaró el miércoles 30 que desde hace siete meses “comenzaron los trabajos para detener y extraditar a Estados Unidos a Ovidio Guzmán López”.

En la conferencia del jueves 31, el presidente López Obrador se confrontó entre gritos con los reporteros que cuestionaban la información que las mismas autoridades emitieron sobre el asunto de Culiacán, al grado de perder la templanza de un presidente de la República, negando airadamente que recibe órdenes de Washington, desdiciendo al general secretario de que el gobierno norteamericano fue quien solicitó la aprehensión.

Vale citar las palabras cruzadas, a viva voz en atropello, entre el presidente y los reporteros que reprodujo la revista Proceso en su versión digital:

“Presidente: es insostenible esa versión de que a las ocho y media de la noche el secretario no sabía lo que ocurría”, le preguntaron.

“El secretario dijo textualmente (que) se encontraban realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos cuando fueron agredidos desde una vivienda. Es insostenible esa mentira, presidente, es insostenible”, insistieron”.

“El mandatario respondió que, a diferencia de los gobiernos anteriores, a los que acusó de decir “mentira sobre mentira”, su administración tiene el valor de admitir cuando se equivocan y rectificar”.

“Nosotros tenemos aquí el valor de decir: nos equivocamos y se rectificó; y lo más importante de todo -eso no lo van a reconocer nuestros adversarios y sus voceros y mucho menos los que tienen mentalidad autoritaria- lo más importante de todo es que se puso por delante la vida de las personas, se cuidó a la gente, se evitó una masacre”, señaló.

“En tanto, el secretario Durazo -notoriamente molesto- confirmó que la primera versión que recibió de los encargados del operativo fue que se identificó a Ovidio Guzmán cuando realizaban un patrullaje de rutina”.

“Una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta, y otra muy distinta es tener la intención de mentir, que nunca existió ni existirá en el gabinete porque, además, no tenemos necesidad de hacerlo, no estamos protegiendo absolutamente a nadie”, dijo.

Es una madeja de inexactitudes creada por el mismo gobierno, que los reporteros desean esclarecer, a quienes el presidente imputa defienden a “los adversarios” a su régimen.

Los periodistas buscan la noticia para difundirla al público, quien tiene derecho a la información, cual sea el medio, favorable o no a las políticas presidenciales. Es una profesión que la autoridad ha de respetar y alentar, y si sus comentarios son críticos, es deber de las áreas de inteligencia gubernamental analizarlas para, en su caso, corregir rumbos. Más, de manera alguna denostarlos o tildarlos de “emisarios del pasado”.

Es impropio endosar a terceros las responsabilidades jurídicas y políticas personales.

Que la política se inmiscuye en alguna entrevista, es posible, muy posible. Responder la pregunta con pericia y sin desvíos es cualidad del servidor público obligado a proporcionar información confiable; así evita descalificaciones.

Las personas metidas en la política saben que por un flanco descuidado se mete el diablo y en torbellino le hace un desorden. La culpa no es del diablo, sino del negligente… o incapaz.

El desempeño deficiente de la administración pública esparce desencantos y dudas entre la población. De especial significado el discurso del general retirado Carlos Gaytán Ochoa en reunión la semana pasada ante numerosos generales: “Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados”.

En otros artículos he anotado algunas cuestiones relacionadas con el Movimiento del 68, orígenes e intereses varios que metieron la mano y avivaron el fuego.

Que ese movimiento del 68 amerita estudios más rigurosos, desde luego, para explorar y despejar el telón del porqué el país giró a la derecha, y de la cantidad de asesinados el 2 de octubre de 1968, ahora suman miles por la violencia.

Al expresidente Gustavo Díaz Ordaz se le pueden atribuir muchas cosas, como a otros expresidentes, de acuerdo, pero, lo innegable es que, sin encogerse, en su informe de gobierno el 1 de septiembre de 1969, dijo a la nación:

“Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica, por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado”.

En esencia: “Soy el único responsable”. A nadie transfirió desaciertos, cargas políticas o históricas. En su tumba quedó sepultado el vendaval de intrigas, secretos o errores personales e institucionales. Su secretario de la Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán, si bien dejó algunos textos para sus memorias, también se llevó todo consigo.

Un jefe de Estado conoce y atiende asuntos enredados que le toca abordar, decidir y sobrellevar, con entereza, “en la soledad de mi despacho”, diría el expresidente José López Portillo.





