STPRM, SNTE y otros sindicatos

Práctica, didáctica y contundente lección de auténtica democracia sindical le está dando el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y otros sindicatos, que por décadas se han venido distinguiendo como secuaces de la clase patronal, olvidando los orígenes y esencia del sindicalismo obrero y de los trabajadores en general, como son definir la lucha y defensa de los intereses y derechos laborales de sus agremiados; conducta por lo que, comúnmente, las bases sindicales los llama sindicatos blancos o charros.

Resulta que, durante esta semana que transcurre, teniendo como eje fundamental la política laboral que está impulsando el ciudadano presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por medio de la construcción del régimen de la Cuarta Transformación; considerando lo establecido en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), en funciones desde el 1 de julio del 2020; y el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); veinticinco candidatos a la secretaría general del STPRM, están compareciendo a partir del lunes de la semana en curso, ante los reporteros y los escucha-televidentes de “las mañaneras” –que desde sus inicios dirige el actual jefe del Poder Ejecutivo federal–, para exponer sus programas y política a seguir, en bien de sus compañeros de trabajo sindicalizados, en todas y cada una de las secciones que conforman a ese preponderante sindicato.

Con respecto al rubro laboral, el T-MEC, entre otras normas, establece, una mayor tasa de ocupación laboral con salarios dignos, así como la colaboración con el desarrollo del país.

En su Anexo 23-A (Anexo laboral) referente a la representación de los trabajadores en la contratación colectiva, COMPROMETE A MÉXICO a adoptar en su legislación una serie de medidas y principios relacionados con el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, condicionando la entrada en vigor del tratado y que dicha legislación exista y entre en vigor en un plazo límite del primero de enero de 2019…

No injerencia de los patrones en las actividades sindicales… ELECCIÓN de LÍDERES [dirigentes] SINDICALES, mediante el VOTO PERSONAL, LIBRE y SECRETO de los trabajadores. Revisión de los siguientes cuatro años de todos los contratos colectivos.

En tanto que el Convenio 98 de la OIT, postula lo relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicalización y de negociación colectiva [Contrato colectivo de trabajo].

De tal manera, el martes inmediato anterior, escuché y vi la presentación de cinco candidatos de la contienda predicha, siendo la moderadora de tal ejercicio didáctico-grupal, la maestra María Luisa Alcalde Luján, titular de la Secretaría del Trabajo. Así, cada uno de ellos tuvo cinco minutos para hacer su exposición y propuestas. En orden alfabético:

Jesús Noé Castán Orgaz: No a la represión, no al acoso laboral y sexual, acabar con el caciquismo y la reelección sindical, abogar y procurar los derechos de los trabajadores, transparencia en las finanzas, no más moches, igualdad sindical, recuperaremos nuestra dignidad, rendición de cuentas…

Pitágoras Cruz Salaya: Nuestros compañeros no conocen los programas, ni mucho menos los estatutos, revisar las reglas del escalafón, vivienda digna, a los jubilados y pensionados no se les apoya en sus pagos, no al impuesto a los jubilados y pensionados, COMBATE A LA CORRUPCIÓN…

Carmen de Dios Patraca: Revisiones de demandas laborales, AUDITORÍAS sobre nuestras cuotas y demás ingresos, todo lo adquirido por el sindicato debe estar a nombre de todos los afiliados al sindicato, saber el destino de nuestros bienes, buen sindicato con una representación de todo y para todos, los líderes deben ser servidores, urge un cambio histórico-democrático…

Miguel Arturo Flores Contreras: Verdadera representación, no puede haber un sindicato con líderes viviendo en el lujo, NO EXPLOTAR, NO ENGAÑAR, NO ROBAR; organización sindical DEMOCRÁTICA sin líderes rodeados de lujo, estamos hartos de las mafias que intentan dejar en el trono a sus herederos, acabar con el caciquismo sindical y la reelección, transparencia en las finanzas, igualdad sindical, no más trabajadores consentidos al lado de trabajadores perseguidos, cambio de rumbo; adiós a los que han robado, PEMEX SERÁ LIBRE OTRA VEZ; PEMEX estará listo para alcanzar la seguridad energética del país, unidos somos la transformación; creemos en el señor presidente…

Edgar García Romero (médico que trabaja en el Hospital Central de Picacho de Pemex): La industria petrolera ha sido desmantelada paulatinamente a través de los sexenios anteriores, la introducción de la iniciativa privada ha perjudicado las fuentes laborales y los beneficios para la nación; interpretación adecuada del contrato colectivo, los trabajadores petroleros esperamos la reivindicación de nuestro sindicato, dignificar los servicios de salud, EL MOMENTO DEL RESCATE DE LA DIGNIDAD DEL SINDICATO ES AHORA; separados, desunidos y dispersos no avanzaremos, unidos venceremos…

Hasta hoy, los quince participantes en ese histórico y aleccionador ejercicio electoral del STPRM al resto de la clase trabajadora, coincidieron en: El rescate de la dignidad sindical. Acabar con el caciquismo sindical y la reelección. Saber el destino de nuestros bienes. No más corrupción. Creemos en el señor presidente.

Coincidentemente, el SNTE, tiene meses realizando su proceso sindical-electoral para elegir a los miembros del comité ejecutivo de las sesenta y una secciones que conforman a ese sindicato magisterial a nivel nacional. Hasta estos momentos, van varias secciones que ya realizaron tal elección.

No obstante, y aun cuando el secretario general del comité ejecutivo nacional, maestro Alfonso Cepeda Salas, afirmó ¿y se comprometió?) respetar la garantía del VOTO PERSONAL, LIBRE y SECRETO; los docentes y demás trabajadores al servicio de la educación pública, aseguran que los vicios y prácticas antidemocráticas con sus respectivas mafias, persisten al seno de todas las secciones. Quizá, aseguran, no tan grave como los nefastos años gansteriles de Carlos Jonguitud Barrios y Elba Esther Gordillo Morales; pero el ambiente antidemocrático, inequitativo, injusto, persecutorio, de abandono a los caros intereses y anhelos salariales y prestacionales de los docentes activos, jubilados y pensionados son evidentes.

Avergüenza reconocer, que los mentores agremiados en el SNTE que tiene como lema “POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO”, cuyos docentes, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, informan y forman en LIBERTAD, en la DEMOCRACIA, por la DEMOCRACIA, y para la DEMOCRACIA, permitan y soporten que la mayoría de sus dirigencias nacionales, violen y sigan burlando no sólo los respetivos estatutos, sino hasta sus derechos constitucionales.

Esperemos, que la realidad democrática y libertaria que están edificando los trabajadores petroleros al servicio de PEMEX, sea EL EJEMPLO A SEGUIR POR EL SNTE y el resto del sindicalismo mexicano.