Subastas que fracasan

En el llamado complejo cultural “Los Pinos”, que era la antigua residencia presidencial, el domingo pasado se realizó un remate de bienes incautados a ciertos narcotraficantes por medio del Servicio de Enajenación de Bienes del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y solamente se lograron vender nueve de las 27 propiedades ofertadas, lo cual el propio gobierno calificó como un éxito aunque algunos analistas piensan lo contrario.

Lo cierto es que todavía persisten algunos temores entre el público de compradores para adquirir, aunque sea en remate, los bienes inmuebles decomisados a las bandas del narcotráfico ya que subsiste un cierto resquemor a comprar dichos bienes que fueron habitados por gente del crimen organizado.

Serán varias las subastas de bienes incautados a los delincuentes que se organicen por el actual gobierno, pero habrá que vencer la reticencia del público a comprarlos, tal vez rebajando aún más los precios que se asignan a los mismos como precio de arranque. Por lo pronto el nivel de ventas se encuentra muy bajo.

No es la primera vez que el Gobierno ya sea estatal o el federal fracasan en estos intentos de tal manera que el decomisarle bienes a los bandidos no ha sido una operación exitosa pues la gente prefiere invertir sus recursos en bienes que se encuentren limpios de antecedentes criminales. Tal vez rematarlas entre los funcionarios públicos fuera una idea que prosperaría más que el abrir sus remates al público en general. Lo cierto es que no se están vendiendo dichos bienes o es muy poco lo que se mueven.

En los Estados Unidos, la venta en subasta de este tipo de bienes incautados ha observado un comportamiento más positivo y tal vez esto se deba a que los precios que se les asignan son muy inferiores a los que fija el mercado, máxime que el precio que se señala debe ser pagado de contado mediante depósitos bancarios inmediatos y la gente está acostumbrada a comprar inmuebles a crédito o bien a precios muy baratos para hacer negocio con ellos. Habrá que estudiar las causas de este marasmo en las ventas y resolver los problemas que lo provocan.

Otro de los inconvenientes que deberán de superar es el remate o venta en el sitio de los inmuebles que pudiera dar cabida a que las ofertas fueran más sólidas y menos azarosas al comprar un bien que se ha visto escasamente o no se ha visto. La gente no se arriesga tanto.

En nuestro estado de Chihuahua se le han incautado muchos bienes al exgobernador César Duarte pero ninguno se ha sacado a la venta de tal manera que el programa Justicia para Chihuahua no ha dado resultados contantes y sonantes para el erario público y sólo ha servido de campaña política mediática.

Se les han asestado duros golpes políticos al exgobernador y a su gente pero ha sido muy poco lo que ha sonado la caja registradora atendiendo a los escandalosos montos de lo defraudado y menos al nivel en que se dejó la deuda pública. Como quien dice mucho ruido y pocas nueces. Dios nos dice en La Biblia. “Mía es la venganza” pero en realidad no es egoísta y le ha convidado un poco de venganza a Javier Corral que para muchos se ha servido con la cuchara grande y ha realizado una carnicería de duartistas que no tienen antecedentes en la historia del estado ni del país.

En lo futuro se han comprometido más subastas y esperamos que tales eventos mercantiles oficiales tengan mejor aceptación entre los compradores que por ahora no son muchos.