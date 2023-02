Sube agresión contra jesuitas; “sotanudos”, les gritan

Ha crecido en recursos económicos de manera formidable la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal (SSPCF), de donde depende la Guardia Nacional, con lo cual ha podido construir en muy poco tiempo un verdadero ejército “civil”, como para alegar que por falta de gasolina está impedida para brindar protección a once curas jesuitas en Cerocahui.

Nada más del 2019 al 2021, la SSPCF creció sus recursos económicos vía presupuesto en casi un 80 por ciento. Pasó de tener 35 mil millones de pesos a su disposición, a contar con 63 mil millones, un dinero equivalente casi al presupuesto total de Chihuahua.

Pues este año, el 2023, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana proyectó gastar 100 mil 028 millones 568 mil 587 pesos, eso decía la propuesta enviada por la Secretaría de Hacienda, pero la Cámara de Diputados recortó la expectativa a 99 mil 028 millones 568 mil 587, pesos, sólo le quitó 1 mil millones. Ni un pelo de gato. Es dicho presupuesto tres veces, 300 por ciento más que en 2019.

Dice en la estrategia programática del presupuesto federal, que “la misión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es prevenir y combatir los delitos y la corrupción… contribuyendo…a la generación y preservación del orden público y la paz social, considerando en todo momento…la atención a víctimas, el respeto al orden jurídico y los Derechos Humanos, a fin de salvaguardar la vida, las libertades…”.

Están ahí entonces las atribuciones clarísimas como para atender el reclamo de la sociedad civil por seguridad, partiendo de que el 90 por ciento de sus elementos son castrenses y utilizan armas de uso exclusivo del ejército, con las cuales no cuentan ni los estatales ni los municipales. En un “topón” con delincuencia organizada, armada hasta con lanzagranadas, la capacitación ayuda, pero es insuficiente.

Es más, desde hace unas semanas, operativamente ya no hay simulación, la Guardia Nacional depende jurídicamente por ley de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien realmente ejerce el formidable presupuesto asignado en la letra a la SSCPF, y tiene las riendas de la corporación, encabezada en sus mandos por elementos con formación y grado militar, los generales Luis Rodríguez Bucio, como subsecretario operativo y David Córdova como comandante de la GN.

En este contexto, no les bastó con ese presupuesto a los de la GN -transformado en vehículos, gasolina y personal suficiente- para proporcionar acompañamiento adecuado a los once jesuitas de Cerocahui, que acaban de recibir hace 15 días protección por parte de la CIDH.

Les dijeron a los jesuitas, y estos a los miembros de la Comisión Interamericana, que no tenían dinero para la gasolina. Que la protección sólo sería en el poblado, cuando precisamente la petición de medidas cautelares tiene como finalidad recibir protección durante sus recorridos, en los cuales no sólo realizan su función sacerdotal, sino que promueven y ejercitan defensa de los derechos humanos.

Debieron verdaderamente preocuparse en la CIDH, porque en menos de cuatro meses, un tiempo récord, resolvieron sobre las medidas cautelares de protección, que desde el 22 de enero están en el escritorio del presidente Andrés Manuel López Obrador, como jefe del Estado Mexicano, y de ahí al gobierno del estado de Chihuahua y a las autoridades municipales.

***

Causó convicción en los integrantes y resolutores de medidas cautelares número 876-22, dictada el pasado 22 de enero del año en curso, la descripción de la crueldad del asesinato y la actividad que desarrollan impunemente los grupos de la delincuencia organizada, antes y después de los atroces acontecimientos, así como el entorno amenazante para los religiosos.

Podemos imaginar que los comisionados de la CIDH no podían creer que los delincuentes, encabezados por José Noriel Portillo alias “El Chueco”, hayan asesinado a una persona por un juego de beisbol y quemado su casa un día antes, el 19 de junio.

También resulta inverosímil que la discusión en un hotel haya derivado en la privación de la libertad de una persona, el guía de turistas Pedro Palma, a quien golpearon, y tras huir, llegó casi a rastras al templo de San Francisco Javier, donde fue asesinado a mansalva, junto con los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, quienes le brindaban el auxilio espiritual.

Documentaron los integrantes de la CIDH que no bastó al delincuente asesinar a los sacerdotes, sino que “El Chueco” se llevó los cuerpos en una troca, siendo encontrados días después, ante la presión social y policial. Calentó la plaza.

Tuvieron muy claro los resolutores la pertenencia de “El Chueco” al Cártel de Sinaloa vía “Los Salazar”, y la “fuerte presencia de grupos del crimen organizado que ejercen actividades de narcotráfico, tala, minería, entre otras; quienes además se disputan el control de la zona”.

Están también registradas las apariciones de José Noriel Portillo en Bahuichivo, el 16 de septiembre del 22 y más tarde, en noviembre, su presencia en Cerocahui, acompañado de un grupo de sicarios, pero, además, el video -cuya autenticidad aún a estas fechas no está confirmada- donde “El Chueco” amenaza a la población y particularmente a uno de los jesuitas “por bocón”, situaciones que terminaron por crear el convencimiento de la real urgencia de adoptar las medidas de protección.

Por si faltaba algo, documentaron los representantes de organizaciones de derechos humanos promotores de la denuncia, una persistente campaña sumamente agresiva en redes sociales en la zona. “Que tanto pedo les asen a los sotanudos”; “Hasta que les pisaron un callo la hicieron de tos los ensotanados, más de 120,000 muertos… Y hasta ahorita respingan. Pinches hipócritas”.

Hubo también amenazas: “el último que apague la luz…”; “no les queda otra que poner la otra mejilla, son ‘católicos, religiosos, creyentes, (…) cuando les toca es hasta que tope”; y “Qué paso con este tipo de la iglesia??? No que dios los cuida y protege??”, con acusaciones hasta de complicidad, “la IGLESIA no era cómplice del CRIMEN ORGANIZADO?. Cuándo se manifestó en contra? El dinero del narco se purifica en la Iglesia”.

***

Tanto el Estado como la Federación respondieron a la CIDH, con las acciones que realizan en la persecución de “El Chueco”, así como las reuniones con la misma comunidad jesuita, inversión y programas en la zona, así como un comité de desplazamiento.

La Guardia Nacional no dijo nada ante las aseveraciones de los denunciantes, fue el Ejército, a través de la 42 Zona Militar, quien hizo frente a los señalamientos, con información de lo que está realizando en presencia y acciones.

El general Rodríguez Bucio a nombre de la SSPCF sólo informó de la detención de “El Cuervo” y de 31 personas más en operativos en busca de “El Chueco”, pero del reclamo de acompañamiento y protección cero.

Jamás fue rebatida la queja de las organizaciones de derechos humanos, del pretexto argumentado, que textual dice “los elementos no pueden garantizar el suministro de combustible para todos los viajes de los propuestos beneficiarios a otras comunidades”.

Ahora pesa sobre el Estado Mexicano la obligación de intervenir decididamente, con los formidables recursos que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el mismo Ejército -otros 111 mil millones de pesos este año-, para no poner de pretexto que no hay dinero para la gasolina en la atención de tan urgente problema de seguridad, donde está la vida de muchos en juego, no sólo la -de por sí valiosa- integridad de los once jesuitas, Jesús R. M., A. G. C., N. C. J., Esteban de Jesús C. S., Sebastián S. H., Luis Ramón A. A., Luis Gilberto A. D., M. L. R. C., Enrique Javier M. B., Alberto M. G., y Daniel M.