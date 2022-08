Sucesión en la UACH

Preguntémonos por qué la Universidad es autónoma y cuáles son sus límites y alcances. Es la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí misma. Cumplir sus funciones sustantivas de docencia, investigación y difusión de la cultura. Respetar la libertad de cátedra y discusión de las ideas. Considérese también su función adjetiva: es la libertad de administrarse a sí misma. Por ello el Consejo Universitario aprueba en su momento su presupuesto.

Pero las universidades públicas dependen de tres ingresos: subsidio federal, subsidio estatal y recursos propios. La Ley Orgánica es formulada por el Congreso Estatal y como consecuencia de lo anterior el Estado tiene derecho a –si las condiciones se presentan- auditar a nuestra máxima casa de estudios.

Como dijo Jack, vamos por partes ¿la universidad se autogobierna? En la forma sí en el fondo es relativo. Me platicaron ahora ex rectores que la opción de elegir, precisamente al rector, depende del gobernador en turno. “Mucho antes, me dijo uno de ellos, el gobernador simplemente ordenaba quiénes dirigirían durante su sexenio al alma mater”. Otro comentó “la universidad elegía libremente la terna y el gobernador -en una regla no escrita- tenía la facultad de vetar a uno, pero no lo imponía”. César Duarte se fue hasta la cocina. Tomó a la Universidad como una oficina más del PRI y le ordenaba todo. Por ello la elección de Enrique Seañez fue por obra y gracia del gobernador. De hecho obligó con su actitud que la UACH permaneciera paralizada administrativamente dos días porque también tardó en palomear a los nuevos funcionarios. En esa época la universidad fue autónoma nomás de nombre.

Se ha perdido una que para mi humilde opinión es la esencia de la universidad: el sentido crítico que conlleva la participación de los universitarios en decisiones como quién dirigirá Rectoría. Se ha dado una lamentable apatía y los profesores, estudiantes y empleados simplemente su voz no se deja oír porque no hablan. Ya no hay ni siquiera el juego político, olvídense de la democracia.

Muchos apostábamos que las modificaciones de último momento a la Ley Orgánica eran para que el doctor Jesús Villalobos Jión continuará al mando. Tenía aparentemente todo a su favor. Hay varias hipótesis de por que quien demostró liderazgo, justicia, inteligencia, experiencia no continuó en el cargo. Una de ellas fue una autocrítica por su edad y como lo hemos expresado antes, el periodo rectoral de seis años me sigue pareciendo demasiado largo. Las capacidades físicas y mentales de nuestro buen amigo son en este momento incuestionables y sabemos que Dios perdona pero el tiempo no. La otra es que desde Palacio le condicionaron su permanencia a que nombrara un equipo preestablecido desde el otro lado de la plaza y él en plena coherencia consigo mismo no aceptó. También su reconocida trayectoria priista pudo haber sido otro factor porque se afirma que un grupo político exigió que uno de sus correligionarios tomara la riendas de la calle Escorza.

El licenciado Villalobos Jión hizo un muy buen trabajo para enderezar el camino del desastre académico que dejó Luis Fierro. Ahora el próximo rector deberá continuar por ese camino y hacer que la Universidad recobre el prestigio perdido. También hacer rendir cuentas a los responsables de ese debacle académico y administrativo y un favor licenciado Rivera Campos, hay que eliminar, cancelar, revertir cierto Mérito Universitario a ya sabemos quién. Ojalá sea usted el mejor de todos los rectores en beneficio de nuestra querida Alma Mater.

Mi álter ego está enterado de los daños causados por las recientes lluvias y afirma “es mejor vivir anegados que morir de sed”. Drástico pero acertado.