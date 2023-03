Ciudad de México.- "Te voy a nombrar mi asesor. Pero si un día se te ocurre asesorarme te mando a chingar a tu madre". Esas o parecidas palabras le dijo don Óscar Flores Tapia, cuando era gobernador de Coahuila, al hijo de un ameritado coahuilense que le pidió una chamba para su hijo, hombre de mala cabeza. Lejos de mí la temeraria idea de asesorar a López Obrador. A alguien como él es imposible asesorarlo, pues no escucha otra voz más que la suya. Imposible también es asesarlo. El verbo "asesar", define la Academia, es "hacer que alguien adquiera seso o cordura". Algunos presidentes de la República me han pedido mi opinión sobre asuntos que en su momento eran cruciales. Ni por asomo pienso que AMLO podría hacer tal cosa, ocupado como está en deshacer otras. No obstante, si me pidiera que lo asesorara le sugeriría que retirara de inmediato su tristemente célebre Plan B. Eso le ganaría el aplauso de millones de mexicanas y mexicanos que ven en dicho engendro visceral, irracional y anticonstitucional un atentado contra la democracia y la libertad, y por lo tanto contra la nación. Voces de destacados académicos, juristas y personajes públicos en general se han elevado para señalar las ilegalidades contenidas en la propuesta hecha por López, que tiende abiertamente a desarbolar una institución como el INE, indispensable para la buena organización de los procesos electorales y para la calificación imparcial de sus resultados. Si el presidente diera oídos a esas opiniones, y a los millones de mujeres y hombres que el último domingo se manifestaron en contra del tal plan, mejoraría su imagen ante los ciudadanos libres y conscientes, y podría emprender la etapa final de su sexenio en una relación mejor con la ciudadanía. Pero me temo que estos son sueños guajiros. Y los sueños guajiros guajiros sueños son. El cuento que sigue contiene varias expresiones que tanto los puristas como los puritanos encontrarán impropias. Quienes pertenezcan a cualquiera de esas categorías harán bien en suspender ahora mismo la lectura. Aquel necio marido hacía objeto de continuos reproches a su esposa. Le decía que mientras él debía salir todos los días "a buscar la chuleta", partiéndose los lomos en el trabajo, ella se quedaba en casa, tranquilita, tomando café, viendo en su tableta las series o películas de moda, pintándose las uñas y hablando por teléfono con sus amigas. Harta de tales recriminaciones la señora le hizo una propuesta: el día siguiente ella saldría a hacer el trabajo del sujeto, y él se quedaría en la casa a hacer lo que ella hacía cotidianamente. El faceto y burlón tipo aceptó el trato. La mañana siguiente tuvo que levantarse una hora más temprano que de costumbre a preparar el desayuno de su mujer y sus hijos. Luego la hizo de taxista para llevar a los niños a sus escuelas. Al regresar tendió las camas; se puso a barrer y trapear los pisos, a limpiar los baños, a regar el jardín, a preparar la comida de los hijos. Fue otra vez por ellos, les dio de comer, los ayudó a hacer sus tareas, los bañó, les sirvió la cena, los acostó y en seguida se aplicó a preparar la cena de su mujer. En eso recibió un mensaje de la señora en el cual le anunciaba que no la esperara a cenar, pues se había topado con unas amigas e iba a ir con ellas a tomar unas copas. Entonces el hombre se puso a lavar y planchar docenas de piezas de ropa, sábanas y toallas. Terminó pasada ya la medianoche. Agotado, tundido, derrengado, casi no tuvo fuerzas para desvestirse y meterse a la cama. Apagó la luz. Y apenas estaba conciliando el sueño cuando lo asaltó un terrible pensamiento que lo hizo abrir los ojos. "¡Uta! -se dijo consternado-. ¡Nomás falta que esta cabrona vaya a venir peda y se le antoje coger!". FIN.

MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

Jean Cusset, ateo con excepción de la vez que su esposa iba a tener un hijo, dio un nuevo sorbo a su martini, con dos aceitunas, como siempre, y continuó:

-Es difícil ir por la vida sin creer en algo. A mí me sorprende que la cercanía de la muerte lleve a muchos a creer, siendo que en la cercanía de la vida se mantuvieron incrédulos. Si no hay Dios, y crees que lo hay, no pasa nada; pero ¿qué tal si no crees en Dios y resulta que existe? Entiendo que por ahí va la apuesta de Pascal. Yo creo que en los temas de Dios no hay que apostar. Lo mejor es creer, por si las dudas. Yo he leído demasiado, por eso soy un poco incrédulo. Pero en horas difíciles hago a un lado lo leído y traigo a la memoria las oraciones que me enseñó mi madre. Las lecturas me intranquilizan; esos recuerdos me devuelven la tranquilidad. A veces, sin embargo, pienso que es mejor estar intranquilo. En la duda se basa el progreso de la humanidad.

Así dijo Jean Cusset. Y dio el último sorbo a su martini, con dos aceitunas, como siempre.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS

Por AFA.

". AMLO celebra que en el AIFA haya aterrizado un avión de la DHL.".

En su aeropuerto famoso.

y obligatorio a la vez,

cada aterrizaje es

aterrizaje forzoso.