“Alarmante el número de jóvenes suicidas, lamento social, pérdida irreparable familiar, cuidemos el México del mañana, platicar con l@s hij@s, unos viven muriendo en espera de auxilio”

El suicidio, otra pandemia que no cede, el grito de auxilio silencioso no visibiliza realmente la magnitud del problema, la depresión, un tema de salud pública, según expertos no basta con aconsejar ni consolar a una persona que se sumerge en el mar de angustias y soledad, del que es imposible salir por ella misma, de ahí lo imperante de generar conciencia social para detectar y prevenir que estos casos desemboquen en la fatídica decisión de terminar con la vida.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelan que anualmente ocurren cerca de un millón de suicidios, lo que representa a nivel mundial un 50% de las muertes violentas en hombres y un 71% en mujeres, siendo la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad.

En México, los suicidios se incrementaron 32% en los últimos diez años. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señalan que en 2011 se registraron 5 mil 718 casos, cifra que se elevó a 8 mil 447 en 2021, 2 mil 729 casos más. Esto representa una tasa de suicidio de 6.5 por cada 100 mil habitantes. Los hombres tienen una tasa de 10.9 suicidios por cada 100 mil personas, es decir 6 mil 785; respecto a la tasa para mujeres que es menor, 2.4 por cada 100 mil.

Los fallecimientos por lesiones autoinfligidas son la cuarta causa de muerte en la población de 15 a 29 años, solo por debajo de las agresiones, accidentes viales y el Covid-19. En hombres se presenta como la tercera causa, mientras que para las mujeres es la quinta. Las entidades que presentan mayores tasas de suicidio en personas de 15 a 29 años son: Chihuahua, Yucatán y Campeche, con 26.4, 23.5 y 18.8 suicidios por cada 100 mil jóvenes, respectivamente. Por otro lado, las tasas más bajas las tienen Veracruz (4.2), Baja California (3.9) y Guerrero (1.4).

El principal método usado por la población de 15 a 29 años para cometer suicidio fue el ahorcamiento, estrangulación o sofocación (en un 89.5 %), tanto en hombres y mujeres. En segundo lugar, con 4.0%, se encuentran los fallecimientos por disparo: en hombres, este porcentaje es de 4.5 %. En las mujeres, el segundo método utilizado es el envenenamiento por disolventes, gases o plaguicidas, con 7.2%.

El suicidio no es un acto irracional o instantáneo, generalmente conlleva un plan previo donde la persona evaluó las opciones frente a su desesperación, por lo que las llamadas de auxilio o los signos de pensamientos suicidas o bien de intentos suicidas, deben ser atendidos de urgencia. Los estigmas o prejuicios sociales solo incrementan las posibilidades de cometer el acto. Más allá de juzgar, se trata de proteger.

Estamos ante un problema de dimensiones mundiales, y si partimos de que tod@s estamos expuest@s a padecer depresión y a que se convierta en una ideación suicida que termine con la vida, entonces debemos comprometernos a velar por aquellos que, sabemos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

La prevención del suicidio, debe ser una prioridad de salud pública, no sólo por la cantidad de muertes por esta causa, sino por los efectos complejos y perdurables que desencadenan. La falta de atención a las dinámicas familiares y sociales después de una muerte por suicidio es un factor de riesgo para futuros suicidios y alteraciones mentales en l@s sobrevivientes. Como dijo el ex presidente estadounidense Barack Obama: “Para cualquiera que esté sufriendo, no es signo de debilidad pedir ayuda, es un signo de fuerza”. Como sociedad démosle la debida atención, tod@s somos parte de la prevención. Sumemos Voces de conciencia.