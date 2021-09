“Chihuahua ocupa el primer lugar a nivel nacional en tasa de suicidios”.

El suicidio, otra pandemia que no cede, el grito de auxilio silencioso no visibiliza realmente la magnitud del problema, la depresión es un tema de salud pública, no basta según expertos dar consejos ni consolar a una persona que se sumerge, en el mar de angustia y soledad, del que le es imposible salir por ella misma, de ahí lo imperante de generar conciencia social para detectar y prevenir que estos casos desemboquen en la fatídica decisión de terminar con la vida.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente ocurren cerca de un millón de suicidios, lo que representa a nivel mundial un 50% de las muertes violentas en hombres y un 71% en mujeres, siendo la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad.

En México, según informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (Inegi) hasta 2017, la tasa de suicidio es de 5.2 por cada 100 mil habitantes, la quinta causa de muerte en menores de 15 años, la cual en los últimos 37 años ha aumentado en un 976%, cifras alarmantes.

Los factores de riesgo son muy variados, entre los cuales destaca el haber sido víctima de abuso y/o acoso sexual, de violencia física o psicológica, la estigmatización de las personas con ideas suicidas o con problemas de salud mental que acuden a servicios médicos a buscar ayuda y la socialización, difusión y sensacionalismo de suicidios de celebridades en medios de comunicación o en redes sociales que tienen un efecto dominó de contagio muy grande.

Estos factores encuentran su máxima influencia en personas cuya vulnerabilidad se ve exponenciada por la falta de relaciones sólidas, de un sistema de creencias y valores personales o carencia de estrategias de afrontamiento positivas.

El suicidio no es un acto irracional o instantáneo, generalmente conlleva un plan previo donde la persona evaluó las opciones frente a su desesperación, por lo que las llamadas de auxilio o los signos de pensamientos suicidas o bien de intentos suicidas, que deben ser atendidos de urgencia. Los estigmas o prejuicios sociales sólo incrementan las posibilidades de cometer el acto. Más allá de juzgar, se trata es de proteger.

Como sociedad, tenemos la obligación de velar por l@sotr@s, de cuidar al otr@ y de acompañarl@. Cuidar de la salud también es atender aquellos problemas que aparentemente no son visibles, no hay lugar para la indiferencia o para el desconocimiento del tema, el suicidio no es un acto individual con consecuencias igualmente individuales, repercute socialmente.

Estamos ante un problema de dimensiones mundiales, y si partimos de que tod@s estamos expuest@s a padecer depresión y a que se convierta, en una ideación suicida que termine en un suicidio, entonces debemos comprometernos a velar por aquellos que, sabemos, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

En México es la segunda causa de muerte en adolescentes de 15 a 19 años de edad, y la tercera hasta los 24 años, sólo detrás de los accidentes y homicidios. La tendencia sigue a la alza, y por desgracia, las instituciones especializadas son escasas.

Profesionales aseguran que las personas que se suicidan no desean morir, sino dejar de sufrir. El dolor, la tristeza y la desesperanza las llevan a quitarse la vida; cada 40 segundos se registra una muerte de este tipo en el mundo. A nivel nacional, aumentó más de 9% en 2020, cuando hubo 7 mil 896 suicidios.

Miguel Malo, asesor de la Organización Panamericana de la Salud, destacó que las muertes autoinfligidas es el reflejo de la carencia de servicios de salud mental, de una estrategia de atención integral, de actuarse prontamente es posible evitarlas. Para la OMS, es un tema que se ha descuidado al estar rodeado de estigmas y mitos, después de varios intentos fallidos (avisos) llega la fatalidad, en el mundo ocurren cada año más de 700 mil suicidios, con la llegada de la pandemia COVID-19 se dispararon.

El organismo advierte que cada vez más personas experimentan el calvario de la pérdida económica, sufrimiento y estrés, lo cual aumenta el riesgo suicida. También señala la importancia de la prevención al crear vínculos sociales y ofrecer esperanza a las personas, acercarse a ellas y escucharlas, lo que podría salvarles la vida.

En México, el tema de la salud mental se ha considerado prioritario desde hace más de dos décadas, pero no se ha concretado en acciones puntuales, especialmente en planeación e inversión presupuestal, la cual se ha mantenido en menos de 2% de los recursos destinados a la salud.

Chihuahua, ante un contexto de desaliento, producto del desaseo presupuestal heredado por administraciones estatales anteriores, que trastocó áreas sumamente sensibles por la displicencia del gobierno corralista de no atender a niños enfermos de cáncer, dejó en almacenes diversos medicamentos caducos por un valor de 100 millones de pesos, entre las cuales se encuentran fórmulas lácteas, aspirinas, antibióticos, tratamientos para la hipertensión, insulina, entre muchos más, además de equipo hospitalario inoperante por falta de insumos como el gas.

Aunado a las condiciones de pobreza y desempleo creciente, la falta de oportunidades educativas, déficit en materia de salud por la llegada del coronavirus y como señalamos en el párrafo anterior, la irresponsabilidad gubernamental como dijo la gobernadora Maru Campos, el gobierno saliente golpeó con sus acciones y/u omisiones a sectores sumamente vulnerables, jugó con el dolor de quienes padecen alguna enfermedad, incluso terminal, jugó con el dolor de sus familias y con el dolor de una sociedad, que anhela con esperanza, resultados.

Chihuahua ocupa el primer lugar en tasa de suicidios, según el Inegi, se registran14 muertes por cada 100 mil habitantes, dicha cifra supera la tasa nacional, que es de 6.2 muertes por cada 100 mil habitantes. Le siguen Aguascalientes se encuentra con una tasa del 11.1 y Yucatán, que ocupa el tercer lugar con 10.2 casos por 100 mil habitantes. Por el contrario, Guerrero, Veracruz e Hidalgo presentan las tasas más bajas con 2.0, 3.3 y 3.7, respectivamente.

De acuerdo con el Sector Salud, aunque algunas de las muertes por suicidio ocurren sin ninguna señal de alerta, la mayoría de la gente que muere por suicidio muestra dos o más de señales que se consideran “focos rojos” o de alerta, dentro de un período de dos meses antes de la fecha de su muerte. Entre dichas alertas se encuentran comentarios de deseo de muerte, que muchas veces son ignorados por pensar que la persona trata de llamar la atención. Es importante considerar dichos comentarios seriamente porque las personas que hablan acerca de suicidio lo hacen para encontrar a alguien que los escuche y les ayude.

Otras personas comienzan a despedirse de sus seres cercanos, algunos piden perdón por algo que hayan hecho en contra de alguien.

La prevención del suicidio, debe ser una prioridad de salud pública, no sólo por la cantidad de muertes por esta causa, sino por los efectos complejos y perdurables que desencadenan. La falta de atención a las dinámicas familiares y sociales después de una muerte por suicidio es un factor de riesgo para futuros suicidios y alteraciones mentales en l@s sobrevivientes. Como dijo el ex presidente estadounidense Barack Obama: “Para cualquiera que esté sufriendo, no es signo de debilidad pedir ayuda, es un signo de fuerza”, agrego como sociedad en pleno démosle la debida atención, tod@s somos parte de la prevención. Sumemos Voces de conciencia.