Superioridad y dominio

Muchos sinaloenses dicen que los hechos en Culiacán acontecidos el jueves 17 y mundialmente conocidos, eran como la guerra. En realidad fueron una modalidad de escaramuza, aunque de gran tensión en los civiles y los círculos del poder, un combate ligero de poca importancia entre las avanzadas de los ejércitos, sin comprometerse en una acción seria, según el Glosario de Términos Militares (Sedena. 1985).

La tropa adoptó la defensiva en espera de órdenes para enfilarse y batir al enemigo, órdenes que no se emitieron porque el terreno del combate sería la ciudad saturada de civiles y resultarían decenas de muertos o heridos, además que los grupos agresores, -porque fueron varios-, actuaron en una especie de hordas guerrilleras y la táctica es diferente.

No tengo duda que el entrenamiento, capacidad de fuego y coordinación de movimientos de las unidades llevaría al Ejército a la victoria.

Pero hoy lamentaríamos la masacre, el escenario de dolor nacional, de crisis política, sentimientos encontrados, discusiones y críticas internacionales.

El presidente de la República y su gabinete de seguridad son duramente juzgados por ordenar la suspensión de la respuesta con fuego para impedir el rescate de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, detenido cumpliendo una orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos de América.

La violencia en aumento es efecto de decisiones cuando menos desde la administración del presidente Ernesto Zedillo, al restringir atribuciones a la Procuraduría General de la República para combatir, en serio, el narcotráfico. Se delegaron funciones a autoridades estatales y municipales en esa materia, narcomenudeo, por ejemplo.





¿Por qué esa decisión?





La entonces PGR disponía de poco personal y recursos, igual que ahora la Fiscalía General de la República, y el ejército era quien subía a la sierra a destruir plantíos de amapola o mariguana, algunos intercambios de balazos y sembradores consignados, no más.

Exterminar la siembra, cultivo y trasiego de droga equivaldría a que los adictos en los Estados Unidos de América no dispusieran de sus dosis. Su gobierno calculó cuánto aumentarían los solicitantes en los años por venir a los que debían satisfacer, y de no ser así, surgirían conflictos sociales. Esta es la razón por la que se redujo el combate a fondo del narcotráfico; ya he señalado que hoy, 27 millones de adictos en ese país, tienen asegurada la provisión, ofertada por varios cárteles regionales y otros tantos colombianos.

Entiendo bien la frustración de los militares que se sienten humillados y la ira por soldados asesinados con brutal ferocidad. ¿Qué le dirá el presidente a su viuda, sus hijos, a sus hermanos, a sus padres? Son víctimas del no actuar gubernamental y del respaldo indirecto a la política de seguridad nacional de los Estados Unidos, donde conocen accesos, depósitos, distribución, venta y los miles de millones de dólares que el mercadeo produce, aquí y allá.

En su oportunidad vendrá la severa respuesta militar, seguro.

Añadidas las defecciones de varias administraciones federales, especialmente al suscribir el Plan Mérida, instrumento no de lucha contra el crimen organizado, sino para administrarlo a favor del norte, estas son las consecuencias.

Expertos en mercado, tecnócratas, psicosociólogos y politólogos diagnosticaron los flancos sociales débiles mexicanos, diseñaron la estrategia e hilos sutiles de control político, quien sea el presidente.

Dirigen emocional y mentalmente a las masas a quienes convencen de lo benéfico del individualismo y el rechazo a adherirse a principios de sólida unidad social internacional. Neutralizan posibilidades opositoras a su superioridad.

Crean en la mente personal o colectiva que el hombre en sí, aislado, es el centro del cosmos, no la cosmovisión comunitaria.

El cuerpo social dividido, fracturado, es uno de los modos de dominio por el poder, que convence, decide y orienta el proyecto de vida personal y masivo, sin importar los niveles de ignorancia, miseria, cultura, profesión o clase social.

No pocos conflictos raciales, religiosos o guerras civiles ancestrales e interminables, son auspiciadas por y desde el poder de los dominadores.

De mediados del siglo XIX las confrontaciones internas en muchos países, de alta, mediana o baja intensidad continúan como movimientos sociales sin aparente sustento ideológico, sin embargo, subyace la repulsa a las condiciones de pobreza, miseria y desigualdad en sus territorios; es una lucha de clases sociales no declarada.

Por los sucesos en la semana que terminó, sin considerar los desaciertos del presidente López Obrador en materia de seguridad nacional, interior y pública, el estado de derecho y las instituciones republicanas se ven ajadas, erosionadas.

Analistas se mofan de los responsables de la seguridad pública, civiles, por supuesto. Cuando citan estadísticas a la alta o baja de la criminalidad, como si se tratara de altas o bajas de la temperatura, y sus “estrategias” para disminuir la delincuencia la realidad los desnuda, son incapaces o mienten.

Dan la impresión de mascarada en la que informan a personas con discapacidad intelectual o mental, a ignorantes absolutos, creyentes en rezos y principios éticos o morales salvadores, frente a delincuentes sin piedad ni misericordia.

El Estado no falla, son los gobernantes los que fallan por omisión en aplicar la ley, y someterse a la superioridad y dominio externo.

Esta es la razón por la que se han conformado cárteles, grupos y mini cárteles, seguros de la ineficacia de la autoridad ministerial civil para indagarlos y ejercer acciones penales.

El terror que infunden asesinando, degollando o desmembrando cuerpos, inhibe a la población, atemoriza a elementos policiacos, en cuyas filas corre la voz de la corrupción y protección a los infractores.

Los cárteles agrupan a miles de elementos, actúan en estructura orgánica, territorios propios, experiencia acumulada y equipamiento con alta capacidad de fuego.

La Guardia Nacional es una ficción; son militares y marinos con brazalete GN, no para investigar como dicta la ley, sino básicamente impedir el ingreso al país y controlar migrantes, reconocido por el presidente Trump como “buen trabajo de México”. Esa frase irrita nuestra piel nacionalista.

Los rezagos sociales, culturales, educativos y económicos de extensas capas de la población son propicios para reclutar jóvenes por la delincuencia organizada que, ya dicho, envía toneladas de estupefacientes a los Estados Unidos y Europa.

El modo de vida estadounidense lo han diseminado en el imaginario colectivo latinoamericano, inalcanzable porque es una fantasía que enajena e impide el análisis crítico, científico y racional del sistema que domina y subordina.

El gobierno de México está en grave crisis de credibilidad, aunque el presidente diga que su gobierno es de izquierda, cada vez está más en duda. Para la historia, cargará con los dramáticos eventos de Culiacán… y los que faltan.





[email protected]