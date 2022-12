Syrah ¿La uva de la Última Cena? Hablemos de vinos y viñedos

En el artículo “El legado de Don Eloy”, me referí al impulso que hoy tienen los vinos y viñedos en Chihuahua, de tal forma que, ya ocupamos el cuarto lugar nacional en plantación de uva para vino, solo por detrás de Baja California, Coahuila y Querétaro; bien lo dijo el filósofo español José Ortega y Gasset: “El vino da brillantez a las campiñas, exalta los corazones, enciende las pupilas y enseña a los pies la danza”.

De todas las bebidas que se mencionan en la Biblia: agua, leche, cerveza, vino, etc., el vino, el mosto de la uva fermentado, es el que encabeza la lista de bebidas alcohólicas más consumidas de la época. En tiempos bíblicos, el consumo de bebidas con alcohol no era algo extraño. Tal y como reflejan algunas referencias de las sagradas escrituras, los habitantes de la antigua Palestina bebían cerveza y vino, hechos con diferentes tipos de frutos. Pero, la literatura bíblica es ambivalente con las bebidas alcohólicas, ya que las considera a la vez, una bendición de Dios que provoca alegría, diversión y también, un peligro potencial, que podía ser usado de forma imprudente y convertirse en pecado.

El vino, con su efecto pasajero, representaba para las mujeres y hombres de la Biblia, entre otras cosas, la felicidad, el consuelo, la sanidad y la abundancia. Lo cierto es que, el vino aparece en 109 versículos en la Biblia y en la literatura bíblica: desde Noé, que bajó del arca, comenzó a labrar la tierra y plantó una viña (Génesis 9:20), desafortunadamente, así llegó también el primer ebrio de la Historia (Génesis 9:21), hasta Jesús haciendo el milagro de convertir agua en vino en las bodas de Caná y, posteriormente incorporando el vino como parte del rito principal del Cristianismo: la Eucaristía. De hecho, la teología católica considera a la Eucaristía, como un sacramento instituido por Jesucristo durante la Última Cena.

La Última Cena fue, la vez final en la que Jesús se reunió con sus 12 discípulos o apóstoles, para compartir el pan y el vino antes de su muerte. El evento, que se recuerda anualmente por la comunidad cristiana con la fiesta del Jueves Santo, goza de una vasta iconografía y referenciación, tanto en la literatura, como en el mundo del cine. Uno de los grandes mitos que giran alrededor de la Última Cena, aparte de la copa o cáliz que utilizó Jesús, conocido como Santo Grial, es, qué tipo de vino bebió Jesús durante la reunión.

Un grupo de científicos de la Universidad de Ariel, en Cisjordania, hace años que está intentando recrear el brebaje que bebió Jesucristo durante la Eucaristía hace dos mil años. Para lograr su objetivo, los investigadores han identificado 120 variedades distintas de uva que crecían en la Israel de la época. Hoy, la discusión acerca de qué variedades de uva había en aquellos tiempos es latente, aunque existe un cierto consenso entre expertos, en reconocer que, en las tierras de Jesús, dominaba la que sería el antepasado de la actual uva Syrah o Shiraz.

Existe mucha controversia acerca de, si Jesús bebió alguna vez vino con alcohol. Hay voces que aseguran que lo que Jesús bebió en la Última Cena no fue vino, sino jugo de uvas o, que la bebida de la velada no era vino fermentado. Así lo sostiene el comunicador y teólogo Pedro Torres, quien afirma: “Es imposible que Jesús celebrase la Santa Cena con ingredientes fermentados, por lo que el vino que usó, tuvo que ser, según la Torá, mosto o vino sin fermentar. Lo fermentado simboliza “pecado en 1 Corintios 5:8:”. Aunque existen otras fuentes, como la International Standard Bible Encyclopedia, que sugieren que, en los tiempos del Nuevo Testamento, el vino por lo general existía en forma fermentada.

Vino es, la bebida que se obtiene de la fermentación alcohólica, total o parcial, del extracto o caldo de uvas maduras, se clasifica por su color en: tinto, blanco o rosado; por su edad en: joven, crianza, reserva y gran reserva; se estima que existen más de 1,368 tipos de uvas para vino, que le dotan de sabor, aroma y propiedades especiales. Algunos tipos de uvas para vino tinto son: Cabernet Sauvignon, Carmenere, Garnacha, Malbec, Merlot, Nebbiolo, Pinot Noir, Syrah o Shiraz y Tempranillo; tipos de uvas para vino blanco: Chardonnay y Sauvignon Blanc. Tipos de uvas para vino rosado: Garnacha, Cinsault, Tempranillo, Merlot, Zinfandel, Malbec y Syrah o Shiraz. Según un estudio de la Universidad de Georgetown de 2008, el vino tinto protege el corazón y las arterias y retrasa la oxidación del colesterol malo

Una vez que ya tenemos los antecedentes y la inspiración bíblica e histórica para tomar vino, reseño las visitas que Ileana y yo hicimos a tres viñedos muy cercanos. Muy cerca de la capital del Estado de Chihuahua y a orillas del Río Santa Isabel, se ubica el viñedo El Molino Don Tomás, el cual inicia en 2019 con 12 hectáreas de uvas Cabernet Sauvignon, Merlot, Moscatel, Chenin Blanc y Alicante. Su restaurante El Granero fue una grata sorpresa, por su exquisita cocina y cálido ambiente, donde pueden compartir agradables momentos en pareja, familia y con amigos. También tienen cabañas para 2 personas, al precio de $2,800 + IVA por noche e incluye el desayuno. Cuentan con un mercadito artesanal con venta de miel de abeja, crema, queso de vaca, mantequilla, yogurt, café arábigo, carne seca, crema de avellana y cacahuate, mermelada de fresa, granada y granada con vino tinto, tés, y vegetales orgánicos. Sus vinos son: Vino Rosado Estrella, Vino Tinto Luna, Emilia y Arcadia. Quizás lo único incómodo del viñedo es, el acceso desde la carretera, no vendría mal que emparejaran el accidentado camino de terracería.

El viñedo Pasado Meridiano PM, se encuentra a solo unos minutos de la ciudad de Chihuahua. Para llegar, conduzcan por la carretera a Aldama, al llegar al Libramiento Oriente, den vuelta a la derecha, hacia Cd. Delicias, recorren unos 500 metros y siguen la señalética hasta llegar al viñedo. Nos llevamos una gran sorpresa con su cocina de leña, el servicio, los precios y la calidad excepcional de sus vinos, vayan, salgan de la rutina de fin de semana, de seguro agradecerán la recomendación. Los sábados tienen cata de vinos, deben llamar para reservar. Su vino PM Cabernet Sauvignon, fue ganador de medalla en el Concours Mondial de Bruxelles. Sugiero pongan atención a las mesas y sillas rústicas, deberían renovarlas por algo más cómodo.

Intencionalmente dejé al final el viñedo de Cavall 7, el nombre deviene de la palabra caballo en catalán y 7, por la simbología que representa ese número para su propietario Jaime Galván Guerrero, un apasionado del vino desde siempre. Es por eso, que el viñedo lo empezó Jaime, primero como un hobby, simplemente con el deseo de crear su propio vino para disfrutarlo y compartirlo con sus amigos y seres queridos. El logotipo de la marca, fue diseñado por su abuelo, el General Félix Galván López, para las olimpiadas de México 68. En un par de ocasiones hemos estado en sus instalaciones, la primera por la vendimia y el pasado sábado 3 de diciembre por su posada. El viñedo se encuentra en Delicias, en el camino que también conduce al rastro TIF, la entrada al Rancho “El Halcón” es imponente, espectacular, con fuentes de agua, se recorre una parte de sus más de 620 hectáreas, de las cuales, más de 85 están plantadas de viñedos de la variedad de Petit Verdot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Shiraz, la uva que, al parecer, tomó Jesucristo en el Santo Grial, que es el recipiente o copa usada por Él, en la Última Cena, siendo los viñedos de Cavall 7 de los más extensos de todo el estado. Sus instalaciones, la arquitectura y la decoración, son de un gusto extraordinario; en el recorrido nos mostraron, lo que próximamente será su hotel boutique, el lobby y el restaurante; tiene una preciosa capilla, con cupo para 80 personas y autorización para celebrar bodas religiosas, el área abierta tiene capacidad para 600 personas, especialmente acondicionada para eventos. Siempre he creído que los baños dicen todo de los lugares, en Cavall 7, la limpieza y la decoración son impecables. No requieren ir a los viñedos del valle de Guadalupe, a las playas, ni al centro o sur del país para organizar un evento social o familiar “very nice”, bonito, elegante, fifí pues; mi compadre, el Dr. Martín Bueno Gardea, cirujano plástico muy exitoso, es bastante selectivo y conocedor de vinos, además de pertenecer a la selecta Cofradía de los Caballeros del Probador de Vino “Confrérie des Chevaliers du Tastevin”, es un auténtico gourmet, gourmand y sibarita, ahí celebró su cumpleaños (GPI).

Una pila de agua, la transformaron en La Cava, un lugar muy cálido para catar vinos, para cenas o eventos más pequeños, créanme que nos encantó el lugar. Actualmente, tienen 5 magníficos vinos: Cavall Rosé, Cavall 3, Cavall 7, Cavall V y Cavall 5, este último fue ganador de medalla en el Concours Mondial de Bruxelles. Su lema lo dice todo: “Cavall 7, el vino de México.”

Frases de la semana: “El vino mueve la primavera, crece como una planta la alegría. Caen muros, peñascos, se cierran los abismos, nace el canto…” -Pablo Neruda, en Oda al Vino. “El vino moderado es salud para el cuerpo y alegría para el alma.” “En invierno no hay mal abrigo con una copa de buen vino.” -Refranes españoles. “El vino es la leche de los ancianos.” -Platón. “El hombre debe al vino, ser el único animal que bebe sin sed.” -Plinio. “Imagínense terminar en una fiesta bebiendo té. ¡No va! Porque sin vino no hay fiesta.” -Papa Francisco. Y he aquí mi favorita: “El que al mundo vino y no toma vino, ¿entonces, a qué c*¡%&@/)”s vino?… divertida adaptación mexicana de la frase original de Bernardo Piuma.

Cantante recomendado de la semana: Elvis Presley (1935-1977), fue un cantante, compositor y actor estadounidense, considerado como uno de los iconos culturales más populares del siglo XX, apodado “El rey del rock and roll”. Su nombre lo dice todo; me fascina su timbre de voz de barítono: poderosa, seductora y versátil, con un inusual éxito en muchos géneros: rock, country, pop, baladas, góspel y blues. Además, es el solista con más ventas en la historia de la música popular. Vean la película biográfica de Elvis, con Austin Butler, como Elvis Presley y Tom Hanks como Tom Parker, su mánager manipulador. Mis canciones favoritas: Can´t Help Falling in Love, Suspicious Minds, Don`t Be Cruel, Love Me tender, Always On My Mind.

Canción recomendada de la semana: Always On My Mind (Siempre En Mi Mente) con Elvis Presley. La versión de Pet Shop Boys, no es solo una de las más de 300 versiones que se han hecho de esta canción, para muchos, es la mejor de la historia, recomiendo que también escuchen las versiones de Steve Tyrell, Michael Bublé, Willie Nelson, Joao Suplicy, Susan Boyle, B.B. King, Jhonny Cash y Anne Murray.

Jesús pasó 40 días y 40 noches de solitud, oración y ayuno en el desierto de Judea, siendo este un lugar de prueba, encuentro y renovación para Él, enfrentado al demonio; cabe decir, que la soledad la sufre quien está solo y quiere compañía, mientras que solitud se usa para describir el deseo de, simplemente, estar con uno mismo. Esta canción me ha acompañado en momentos muy importantes de mi vida. Yo, acabo de pasar 80 días y 80 noches, el doble de tiempo que el pasaje bíblico, a prueba en mi propio desierto, ferozmente enfrentado con el demonio para alejarlo de mi familia. Una parte de la letra de esta canción, con traducción libre al español, dice: Tal vez no te traté, todo lo bien que debería haberlo hecho. Tal vez no te amé, todo lo que a menudo podría haberlo hecho. Pequeñas cosas que debería haber dicho y hecho, pero nunca me tomé el tiempo. Siempre estabas en mi mente. Tal vez no te abracé, en todos esos solitarios momentos. Y supongo que nunca te dije, que soy tan feliz de que seas mía… Siempre, siempre estabas en mi mente.

Por hoy es todo. Pues me voy… jesusmesparzaf1962@gmail.com

Posdata: No se aceptan críticas, porque ¿saben ustedes cual es la diferencia entre una crítica positiva y la negativa? Pues, la positiva es toda la que yo hago y, la negativa es… ¡toda aquella que me hacen a mí!