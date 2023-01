En la colaboración de hoy, me permitiré abordar un tema que nos aqueja a todos y que de una u otra manera nos vemos involucrados. Es complejo hablar de seguridad, por todas las implicaciones que conlleva. Es un rubro extenso, preocupante y delicado, por lo que, solo haré algunos comentarios al respecto.

Me refiero en el título a que es una tarea de todos, pues no podemos suponer que la seguridad está en manos de ciertas autoridades. Es cierto, sí, que las fuerzas del orden están para protegernos. Que la ley precisa las facultades y atribuciones que tiene cada corporación, en los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, cada uno de nosotros, como ciudadanos en lo particular, llevamos también parte de la responsabilidad; la agrupaciones sociales o no gubernamentales, es decir, la sociedad organizada, tiene asimismo parte importante en esto.

Para abatir la criminalidad y la violencia, en todos los ámbitos y que nos perjudica en mayor o menor grado, son muchas y muy variadas las estrategias. No depende solo de un gobernante, no es nada más del ejecutivo (federal o estatal), o adjudicarlo al ejército o GN. Es un asunto inherente a todos. Es tarea de todos.

Lo primero que debe prevalecer es la coordinación.

Los tres poderes del estado, deben sentarse a la mesa y desde su perspectiva, cada uno, proponer las acciones pertinentes.

Los legisladores locales, deberán revisar el marco normativo y hacer las modificaciones o adecuaciones necesarias, para la armonización de todas las leyes concernientes a la seguridad.

A la policía municipal le corresponde la prevención, pero juega un papel importante en detección y ubicación de lugares de narcomenudeo y labores de inteligencia y geolocalización.

Los penales federales y estatales, existentes en nuestra entidad, deberán funcionar correctamente, contar con sus presupuestos adecuados y suficientes; requieren una revisión a fondo, de sus procesos de ingreso de personas y mercancías, la separación de reclusos, según sea el caso, por delito de índole federal o del fuero común, la aplicación de sanciones y acatamiento de sentencias, y que, además, cumplan su función de reinserción.

El ejército y la guardia nacional, son entes operativos, de acompañamiento a los cuerpos policiacos. La milicia obedece órdenes. Éstas deben ser correctas y pertinentes. La policía estatal y la federal, deben establecer comunicación constante, un clima de confianza, de colaboración, de estrategia conjunta, para que, entre todas estas instituciones, se logren los resultados deseados.

Los jueces, magistrados, ministros, deben hacer su parte también, pues sus resoluciones dan certeza, minan la impunidad y coadyuvan a la cultura de la legalidad, que como sociedad anhelamos.

Por lo que toca a lo local, la gobernadora ha efectuado en esta semana una serie de cambios en su gabinete. En relación a lo que estamos comentando, resalta el nombramiento de César Jáuregui, como fiscal general del Estado; con su forma de trabajar y con su amplia experiencia, esperamos que pronto se visualice mayor eficacia en esta dependencia.

Por otra parte, no debe perderse de vista la importancia que tiene la educación, la que se enseña en casa y se refuerza en las escuelas, a todos los niveles, para formar ciudadanos de bien. Que nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades de estudio y de trabajo, para que no sean presa fácil de la delincuencia, las drogas, el alcohol y otros factores que inciden en las estadísticas y propician la inseguridad.

Ya es momento, que todas y todos, estemos comprometidos con este tema. Momento de aportar lo poco o mucho que podamos, para que esta ola no siga creciendo. Ya es momento, de que logremos la vida tranquila y segura que deseamos. Que la cultura de paz, se dé de manera cotidiana, en nuestro actuar.

Ya es momento…