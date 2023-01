Techo de cristal

Norma Lucía Piña Hernández, es abogada, jurista, profesora, una mujer preparada académicamente, cuenta con Doctorado en Derecho, egresada de la UNAM. En estos días, su nombre ha sido mencionado en infinidad de publicaciones, por ser protagonista de un hecho histórico: es la primera mujer en ocupar la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en consecuencia, del Consejo de la Judicatura Federal.

Conforme a la norma establecida para obtener la titularidad de este órgano, resultó electa, de entre los 5 aspirantes, con 6 votos a su favor y tomó protesta el pasado 2 de enero; en sustitución de Arturo Zaldívar.

Norma Piña, se ha desempeñado con una impecable carrera judicial, ya que desde los años 80’s ha ocupado distintos cargos: desde Secretaria Proyectista de un Tribunal Colegiado, Secretaria de Estudio y Cuenta de una Sala, Juez de Distrito -en varias sedes-, Magistrada de Circuito, entre otros; hasta que en 2015 fue nombrada por el Senado de la República para reemplazar a la Ministra Olga Sánchez Cordero; a partir de 2016, preside la Primera Sala de la SCJN, asimismo, dirigía la Unidad de Igualdad de Género del Poder Judicial Federal; por resaltar los más significativos.

Ha tomado auge en estos días, aquel discurso pronunciado por la Ministra, en un evento de toma de protesta a 87 juezas de diversas entidades del país, con el cuál causó tal conmoción, que llevó a las lágrimas a muchas de las asistentes. Entre otras cosas mencionaba las acciones afirmativas que la llevaron a ocupar su encargo; en un piso que todavía no está parejo entre hombres y mujeres; de la competencia férrea y reñida entre mujeres; sobre el sometimiento histórico, sistemático y estructural, frente a los varones; la superación del desequilibrio en el balance “trabajo-familia” y concluye con la frase: “haciendo camino al andar”. (en el acto realizado en noviembre de 2022, siendo todavía presidente Zaldívar, en el que Piña da la bienvenida a las nuevas juristas que se incorporaban al Poder Judicial).

En su primer discurso pronunciado al tomar protesta como Presidenta, decía textualmente: “La representación que se me encomienda tiene una doble dimensión, una doble responsabilidad, los representa a ustedes ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal, al mismo tiempo, al ser la primera mujer que preside este Máximo Tribunal, represento también a las mujeres, a nuestro nombre agradezco la importantísima determinación de la mayoría de este Tribunal Pleno, de romper lo que parecía, un inaccesible techo de cristal, me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas, por todas nosotras. Me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí, nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este Tribunal Pleno demostrando y demostrándonos que sí podemos”.

Este término empleado por la ministra: “techo de cristal”, se viene utilizando desde 1978 y, se le atribuye a Marilyn Loden, quien lo dijo en una mesa redonda sobre aspiraciones de las mujeres. Se dijo hace más de 40 años, y ahora, es tan relevante como nunca. (glass ceiling, en inglés).

En estudios de feminismo, se utiliza, en el entendido de que es una metáfora que alude a la barrera invisible que obstaculiza el ascenso de las mujeres en las organizaciones.

Encontramos definiciones al respecto en diversos documentos, como en el Glosario para la Igualdad, del Inmujeres: “el techo de cristal, es un término acuñado en el campo de la psicología para referirse a las barreras invisibles, difíciles de traspasar, que representan los límites a los que se enfrentan las mujeres en su carrera profesional, no por la carencia de preparación y capacidades, sino por la misma estructura organizacional”.

La Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, dice que se trata de un conjunto de normas no escritas al interior de las organizaciones, que dificulta a las mujeres tener acceso a los puestos de alta dirección; además agrega que es generado por los estereotipos y las construcciones culturales de las sociedades a través del tiempo.

Seguramente, a partir de ahora, escucharemos con mayor frecuencia ese término. No por moda, sino porque en los hechos, se está viendo que, -en últimos tiempos-, las mujeres estamos ocupando cada vez más y más cargos en el ámbito público y privado. Aunque queda mucho por hacer, la inequidad se está aminorando.

Ya es momento, de romper ese techo. Momento de igualdad sustantiva. Es momento de las mujeres.

Chihuahua es claro ejemplo de ello; en este momento, la titularidad de los 3 poderes, recae en 3 mujeres: Adriana Terrazas en el Legislativo, Myriam Hernández en el Judicial y María Eugenia Campos, en el Ejecutivo.

Ya es momento…